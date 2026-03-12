ميلان، ميزانية إضافية للسوق: خزينة دوري أبطال أوروبا، 70 مليون جاهزة

حاضر يجب ضمانه ومستقبل يجب التخطيط له.

تشكيلة ميلان المستقبلية ستتأثر بالموسم الحالي الذي يخوضه الروسونيري بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري: المسيرة الممتازة في الدوري تقود الفريق إلى المركز الثاني في الترتيب، والذي إذا تم الحفاظ عليه أو تحسينه من الآن وحتى نهاية الموسم الكروي، سيضمن تأهل النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي إلى دوري أبطال أوروبا.

وهو هدف تم تكراره مرارًا وتكرارًا للمدرب طوال الموسم، وهو هدف أساسي لطموحات النادي الأحمر والأبيض ومالكيه الرياضية الواضحة، وكذلك للخزينة في ضوء موسم الانتقالات الصيفي. لا ينبغي الاستهانة بالدافع الاقتصادي: العودة للعب في دوري أبطال أوروبا ستضمن حدًا أدنى من الإيرادات، كما تؤكد صحيفة La Gazzetta dello Sport، مع احتساب جميع المكافآت الناتجة عن المشاركة في أكبر مسابقة دولية.

وهو ميزانية إضافية من شأنها أن تسمح لميلان بالتحرك بشكل أفضل وأقوى في سوق الانتقالات، مع العلم بتغطية إيرادات أكبر، وتذكر، على أي حال، أن الروسونيري أنفقوا حوالي 160 مليون يورو على الانتقالات خلال الصيف الماضي.