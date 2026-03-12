Goal.com
مباشر
AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

ترجمه

ميلان، ميزانية إضافية للسوق: خزينة دوري أبطال أوروبا، 70 مليون جاهزة

ميزانية النادي في شارع ألدو روسي للفترة القادمة من سوق الانتقالات.

حاضر يجب ضمانه ومستقبل يجب التخطيط له.

تشكيلة ميلان المستقبلية ستتأثر بالموسم الحالي الذي يخوضه الروسونيري بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري: المسيرة الممتازة في الدوري تقود الفريق إلى المركز الثاني في الترتيب، والذي إذا تم الحفاظ عليه أو تحسينه من الآن وحتى نهاية الموسم الكروي، سيضمن تأهل النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي إلى دوري أبطال أوروبا.

وهو هدف تم تكراره مرارًا وتكرارًا للمدرب طوال الموسم، وهو هدف أساسي لطموحات النادي الأحمر والأبيض ومالكيه الرياضية الواضحة، وكذلك للخزينة في ضوء موسم الانتقالات الصيفي. لا ينبغي الاستهانة بالدافع الاقتصادي: العودة للعب في دوري أبطال أوروبا ستضمن حدًا أدنى من الإيرادات، كما تؤكد صحيفة La Gazzetta dello Sport، مع احتساب جميع المكافآت الناتجة عن المشاركة في أكبر مسابقة دولية.

وهو ميزانية إضافية من شأنها أن تسمح لميلان بالتحرك بشكل أفضل وأقوى في سوق الانتقالات، مع العلم بتغطية إيرادات أكبر، وتذكر، على أي حال، أن الروسونيري أنفقوا حوالي 160 مليون يورو على الانتقالات خلال الصيف الماضي.

  • الحسابات

    لكن دعونا نحاول وضع بعض التوقعات للموسم المقبل.

    لا يمكن وضع توقعات مفصلة، لكن ميلان يتوقع على أي حال مبلغًا كبيرًا: تتراوح المشاركة (الرسوم الثابتة) بين 18 و 20 مليون يورو، بالإضافة إلى الإيرادات المتأتية من السوق المشتركة (حصة التلفزيون والتصنيف التاريخي) التي من المتوقع أن تبلغ بين 20 و 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 إلى 4 ملايين من المكافآت التجارية والرعاة.

    ثم هناك شباك التذاكر، ولكن هذا يعتمد أيضًا على مستوى المنافسين والوضع الذي سيمر به الفريق الأحمر والأسود العام المقبل في حالة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا: على أي حال، يتوقع ميلان ما لا يقل عن 15 مليون يورو.

    أخيرًا، هناك الإيرادات التي ستأتي من النتائج: 2.1 مليون يورو لكل فوز، و900 ألف يورو لكل تعادل في مرحلة الدوري، بالإضافة إلى الترتيب في الترتيب العام والانتقال المحتمل إلى الأدوار التالية. يتوقع ميلان حصة تبلغ 10 ملايين يورو، وفقًا لصحيفة La Gazzetta dello Sport.

    • إعلان

الدوري الإيطالي
لاتسيو crest
لاتسيو
لاتسيو
ميلان crest
ميلان
ميلان
0