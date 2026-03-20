ميلان، من موسى وتشوكويزي إلى بن ناصر: الوضع لكل لاعب على حدة من بين اللاعبين المعارين

بعد أن دفعت أتالانتا 4.5 مليون يورو إلى خزينة ميلان مقابل إعارة اللاعب مقابل رسوم، قررت النادي أن يأخذ فترة للتفكير بشأن يونس موسى. ويكمن التناقض في تطور أداء اللاعب الأمريكي الذي سجل، خلال الأيام الخمسة عشر الماضية، أول أهدافه في الدوري الإيطالي وأول أهدافه في كأس إيطاليا، في مباراة نصف النهائي ضد لاتسيو، وذلك بعد مرحلة أولى صعبة تخللتها العديد من المرات التي قضى فيها على مقاعد البدلاء وقلة كبيرة في فرص المشاركة. وسيتعين على أتالانتا أن تقرر ما إذا كانت ستكمل عملية الشراء من خلال ممارسة حق الشراء مقابل 20.5 مليون يورو. وفي الوضع الحالي، لا تبدو الاحتمالات كبيرة.





بالنسبة لفيليبو تيراسيانو، فإن كريمونسي، بعد أن دفعت لـ "الديافولو" 500 ألف يورو كإعارة مدفوعة الأجر، عليها التزام بالشراء مقابل 3.5 مليون يورو في حالة البقاء في الدرجة. وهنا تكمن الصعوبات، بشكل مفاجئ ومخالف للاتجاه السائد قبل شهر.