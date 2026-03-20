ميلان، المستقبل هو الآن. يريد ماسيميليانو أليجري أن يقود الفريق إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهي خطوة أساسية سواء بالنسبة للحياة الاقتصادية للنادي أو لتطوير المشروع الرياضي. يدرك المدرب الليفورنسي أن نمو الفريق يمر عبر الملعب والنتائج، ولديه بالفعل رؤية واضحة لما سيحتاجه في سوق الانتقالات لرفع المستوى النوعي للفريق. ببساطة: 4/5 تعاقدات جديدة لتصبح الفريق منافساً بنسبة 100% في السباق على لقب الدوري. تعاقدات تعتمد أيضاً على الميزانية التي سيخصصها النادي للسوق، والتي ستتأثر بالأموال التي سيتم جنيها من العديد من اللاعبين الذين تم إعارتهم الصيف الماضي.
ميلان، من موسى وتشوكويزي إلى بن ناصر: الوضع لكل لاعب على حدة من بين اللاعبين المعارين
الاستردادات التي تمت
كان ميلان قد أغلق ملفَي توماسو بوبيغاوألفارو موراتا عملياً الصيف الماضي: فقد مارس بولونيا بالفعل حقه في شراء لاعب الوسط الجوليانو وأعلن ذلك رسمياً مقابل 7 ملايين يورو. أما بالنسبة للاعب الإسباني، فبعد دفع 5 ملايين يورو إلى غالطة سراي لإنهاء عقد الإعارة، سيحصل ميلان على 15 مليون يورو من كومو مقابل بيع المهاجم بشكل نهائي. وبهذه الطريقة، وبالنظر إلى القيمة المتبقية البالغة 9.75 مليون يورو، سيحقق النادي الروسونيري ربحاً يبلغ حوالي 5.25 مليون يورو.
مفاجأة غير متوقعة
بعد أن دفعت أتالانتا 4.5 مليون يورو إلى خزينة ميلان مقابل إعارة اللاعب مقابل رسوم، قررت النادي أن يأخذ فترة للتفكير بشأن يونس موسى. ويكمن التناقض في تطور أداء اللاعب الأمريكي الذي سجل، خلال الأيام الخمسة عشر الماضية، أول أهدافه في الدوري الإيطالي وأول أهدافه في كأس إيطاليا، في مباراة نصف النهائي ضد لاتسيو، وذلك بعد مرحلة أولى صعبة تخللتها العديد من المرات التي قضى فيها على مقاعد البدلاء وقلة كبيرة في فرص المشاركة. وسيتعين على أتالانتا أن تقرر ما إذا كانت ستكمل عملية الشراء من خلال ممارسة حق الشراء مقابل 20.5 مليون يورو. وفي الوضع الحالي، لا تبدو الاحتمالات كبيرة.
بالنسبة لفيليبو تيراسيانو، فإن كريمونسي، بعد أن دفعت لـ "الديافولو" 500 ألف يورو كإعارة مدفوعة الأجر، عليها التزام بالشراء مقابل 3.5 مليون يورو في حالة البقاء في الدرجة. وهنا تكمن الصعوبات، بشكل مفاجئ ومخالف للاتجاه السائد قبل شهر.
أفضل عائد من كولومبو
لورينزو كولومبو على وشك الانضمام إلى جنوة بشكل نهائي مقابل حوالي 10 ملايين يورو، وهو ما يمثل ربحاً كاملاً لميلان. بعد 29 مباراة و6 أهداف سجلها حتى الآن، حقق المهاجم من بريانزو بالفعل أول شرطين من الشروط التي تفرض على النادي شراء عقده بشكل نهائي: الشرط الأخير مرتبط ببقاء النادي الليغوري في الدوري، وهو أمر أصبح مجرد إجراء شكلي بالنسبة لفريق يسير بخطى ثابتة نحو الدوري الأوروبي بقيادة دي روسي.
تورنا بيناسر
بالنسبة لبن ناصر، تمت الصفقة مع دينامو زغرب على أساس إعارة مجانية مع خيار الشراء، الذي تم تحديده بنحو 10 ملايين يورو. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن راتب بن ناصر، البالغ 4 ملايين يورو صافي في الموسم وفقًا للعقد الذي يربطه بميلان حتى عام 2027، يدفعه النادي الكرواتي بنسبة 40٪، بينما يتحمل الروسونيري الـ 60٪ المتبقية.
وبالنظر إلى المعايير الاقتصادية التي تتجاوز قدرة النادي الكرواتي، واستمرار المشاكل البدنية،فإن عودة بن ناصر إلى ميلان تكاد تكون مؤكدة.
سبيرانسا تشوكويزي
فولهام راضٍ جدًّا عن أداء تشوكويزي، وهناك احتمالات كبيرة بأن يمارس النادي حقه في شراء اللاعب بنهاية الموسم مقابل حوالي 28 مليون يورو. وهنا تكمن أكبر آمال النادي الأحمر والأبيض في الجناح النيجيري الذي سجل حتى الآن 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.