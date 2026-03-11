Goal.com
ميلان، من تورياني إلى بويير: إدارة 5 حراس مرمى شباب بين الفريق الأول وميلان فيوتورو وبريمافيرا

ميلان، استراتيجية لتنمية المواهب الشابة من حراس المرمى في الفريق الأحمر والأسود: مشاركة أكبر لتورياني، ولونغوني يتوق للعب

ميلان، المستقبل هو الآن. يريد النادي الأحمر والأسود الحفاظ على تقليده في تخريج حراس مرمى ممتازين من أكاديمية الناشئين: جانلويجي دوناروما كان آخر مثال بارز على ذلك، وإن كان من الصعب الوصول إلى مستواه لأسباب واضحة. لورينزو تورياني يقود مجموعة من 5 شباب واعدين مستعدين لبدء مسيرة مهمة داخل النادي.

النقطة الأساسية هي أن البرنامج الذي تم وضعه في بداية الموسم يركز على التطوير في التدريبات والمباريات، ومن هنا جاء اختيار عدد الدقائق (تورياني يلعب أكثر بكثير من العام الماضي ومن السنوات الأخيرة بشكل عام، على الرغم من أنه يلعب في دوري أقل أهمية من حيث الجودة مثل دوري الدرجة الرابعة). مدرب حراس مرمى الفريق الأول فيليبي يتواصل يوميًا مع مدرب حراس مرمى ميلان فيوتورو ديل كورنو، وكذلك مع الآخرين في قطاع الشباب، في تآزر لتقييم نمو كل لاعب، وذلك بفضل إمكانية تدريبهم مع ماينان. الكابتن يمثل أيضًا قيمة مضافة، كما هو الحال مع مودريتش على مستوى الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول خلال الأسبوع. 

  • توراني في نمو: ما الذي سيتغير في المستقبل

    خمسة عشر مباراة في دوري الدرجة الرابعة لمدة 1350 دقيقة إجمالاً. بالنسبة لتورياني، اختار ميلان أن يلعب بانتظام في الفريق الثاني، ميلان فيوتورو بقيادة ماسيمو أودو. حتى في أيامه مع فريق برايميرا الروسونيري، لم يلعب اللاعب المولود في عام 2005 كثيرًا، حيث كان في الواقع الحارس الثاني قبل إنجازاته في جولات الصيف مع باولو فونسيكا ثم ماسيميليانو أليجري. في المباريات الأكثر أهمية للفريق الأول، يصعد لورينزو ليكون الحارس الثالث. يؤمن ميلان به، ويثبت ذلك تجديد عقده حتى عام 2030، لكن ملفه سيتم تحليله بعناية من قبل وكلائه (Unique Football، نفس وكلاء سايلمايكرز) لفهم الطريق الذي يجب اتباعه في الموسم المقبل: انتظار إعادة الاختيار ليصبح لاعبًا أساسيًا في ميلان فيوتورو في دوري الدرجة الثالثة أو إيجاد حل للإعارة. في سن 21 عامًا، تظل الأولوية بالنسبة لتورياني هي اللعب بانتظام. سيكون بيترو تيراسيانو عاملاً حاسماً في الاختيار: من المفترض أن يجدد لاعب فيورنتينا السابق عقده مع ميلان حتى يوليو 2027. في هذه الحالة، سيقل المساحة المتاحة في الفريق الأول، التي تقلصت بالفعل بسبب وجود لاعب متميز مثل ماينان.

  • أمر مونكادا: ليو بوير

    انضم ليو بول بوير إلى الروسونيري في سبتمبر 2024 قادمًا من باريس إف سي بناءً على توصية من مونكادا، وهو أحد المواهب التي يسعى النادي إلى تعزيزها. ولد في باريس عام 2008، ولعب الموسم الماضي تحت سن 18 عامًا في فريق تحت 18 عامًا، وهو الفريق الذي يحقق أفضل النتائج نظرًا لقراره بإشراك لاعبين أصغر سنًا في فريق بريمافيرا، مما يحرم الفريق من أفضل لاعبيه.

    هذا العام، ظهر لأول مرة مع ميلان فيوتورو ثم مع بريمافيرا في ترتيب صارم لما يمثله ذلك من خصوصية على مستوى المسار. في الجزء الأول من الموسم، كان أداؤه عاليًا للغاية، حيث أظهر أداءه إمكانات جيدة، بينما يمر الآن بمرحلة حساسة بسبب بعض الشكوك الزائدة، حيث يجد مكانًا له كلاعب أساسي في فريق Primavera. ما لم تكن هناك عروض مربحة حقًا في السوق، فإنه من المتوقع أن يقضي موسمًا آخر مع الروسونيري في مختلف الفرق تحت 18 عامًا.

  • الموهبة من دفعة 2008 لونغوني في نهاية المدة

    التوقيع في أسفل الصفحة على المركز الثالث التاريخي لإيطاليا تحت 17سنة في كأس العالم لهذه الفئة هو توقيعه: بفضل تصديات أليساندرو لونغوني، فاز فريق الأزوري بقيادة ماسيميليانو فافو على البرازيل بركلات الترجيح، وحصل على الميدالية البرونزية وحقق أفضل نتيجة له على الإطلاق في هذه المسابقة. بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي، واجهت المنتخبان بعضهما البعض من على عتبة المرمى لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم. وقد منح لونغوني الفوز لإيطاليا، حيث تصدى أولاً لتسديدة باشيكو ثم لتسديدة لويس إدواردو. ولد لونغوني عام 2008 في كومو، وهو موهبة حقيقية يتمتع بمهارات فنية مهمة: أولئك الذين تابعوا مسيرته في قطاع الشباب في نادي ميلان يراهنون دون تردد على مستقبله في الدوري الإيطالي على أعلى المستويات. بعد نصف موسم ممتاز مع ميلان بريمافيرا، انضم إلى ميلان فيوتورو بقيادة ماسيمو أودو، لكنه لا يجد مكانًا له هناك. ربما يكون وضع لونجوني التعاقدي هو السبب: ينتهي العقد الحالي في يوليو ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق للمضي قدمًا معًا. في الوضع الحالي، السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الانفصال في نهاية الموسم.

  • بيتاريللا في الفريق الأول

    في الصيف الماضي، وقع أول عقد احترافي له بعد ست سنوات مع ميلان: ماتيو بيتاريلا هو حارس مرمى يراه النادي مستقبلاً وحاضراً. إنه جزء من ميلان المستقبل، على الرغم من أنه يجلس على مقاعد البدلاء في الفريق الأول كحارس مرمى ثالث، ليترك المجال للورنزو تورياني. ولد في عام 2008، ولديه إمكانات كبيرة للنمو، ويخطط ميلان للعمل على تطويره في الموسم المقبل.

  • عقد احترافي لفاشيولي

    بيترو فاسيولي، من مواليد 2009، هو الأصغر في الفريق. لقد برز بين لاعبي تحت 17 وتحت 18 قبل أن يستحق أول عقد احترافي أعلن عنه النادي الأحمر والأسود قبل أسبوع. رضا مزدوج للحارس المولود في ميلانو والمشجع لميلان منذ الأزل. يثق طاقم الحراس في تطوره وقد رقاه مؤخرًا إلى فريق ميلان فيوتورو بقيادة أودو.

