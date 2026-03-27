ميلان، ما الذي تغير بالنسبة لألايبيغوفيتش: باير ليفركوزن يستعيده من سالزبورغ بموجب بند في العقد، الأمر أصبح رسمياً

في وطنه، أصبح شبه بطل، وفي سوق الانتقالات، أصبح اسمه محل حديث الجميع: إنها لحظة سحرية لكريم ألايبيغوفيتش.





الموهبة الشابة المولودة عام 2007 في سالزبورغ هي حديث الجميع منذ عدة أسابيع، وتؤدي فترة توقف الدوري هذه إلى زيادة قيمته السوقية بشكل أكبر.





فقد سجل ركلة الجزاء الحاسمة التي سمحت للبوسنة بالفوز في كارديف على ويلز والتأهل إلى نهائي تصفيات كأس العالم، التي ستقام على أرضها (في زينيكا) ضد إيطاليا يوم الثلاثاء 31 مارس.





وبعد الركلة الحاسمة، تأتي أخبار مهمة قد تغير مستقبل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يتنافس عليه ميلان وغيره.





من هو كريم ألايبيغوفيتش