Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport

ميلان، ما الذي تغير بالنسبة لألايبيغوفيتش: باير ليفركوزن يستعيده من سالزبورغ بموجب بند في العقد، الأمر أصبح رسمياً

أخبار جديدة بشأن النجم البوسني الصاعد، الذي يتابعه ميلان لتعزيز خط هجومه في المستقبل: تطور جديد في وضع ألايبيغوفيتش.

في وطنه، أصبح شبه بطل، وفي سوق الانتقالات، أصبح اسمه محل حديث الجميع: إنها لحظة سحرية لكريم ألايبيغوفيتش.


الموهبة الشابة المولودة عام 2007 في سالزبورغ هي حديث الجميع منذ عدة أسابيع، وتؤدي فترة توقف الدوري هذه إلى زيادة قيمته السوقية بشكل أكبر.


فقد سجل ركلة الجزاء الحاسمة التي سمحت للبوسنة بالفوز في كارديف على ويلز والتأهل إلى نهائي تصفيات كأس العالم، التي ستقام على أرضها (في زينيكا) ضد إيطاليا يوم الثلاثاء 31 مارس.


وبعد الركلة الحاسمة، تأتي أخبار مهمة قد تغير مستقبل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، الذي يتنافس عليه ميلان وغيره.


من هو كريم ألايبيغوفيتش

  • باير ليفركوزن يستعيد أليبيغوفيتش

    في أعقاب الفوز على كارديف، صدر إعلان مهم بالنسبة لألايبيغوفيتش، الذي سيغير قميصه هذا الصيف.


    فقد أعلن باير ليفركوزن رسمياً عن عودة الجناح الهجومي المولود في كولونيا إلى صفوفه. وقد تم ذلك من خلال ممارسة خيار إعادة الشراء المتفق عليه مع سالزبورغ عند بيعه الصيف الماضي (مقابل 2 مليون يورو): وسيحصل النادي النمساوي على 8 ملايين يورو مقابل انتقال اللاعب.


    وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً عقداً مدته خمس سنوات مع فريق "الأسبيرين".

  • ما الذي سيتغير بالنسبة لميلان

    خبر يهم نادي ميلان.


    الروسونيري يترقبون ألايبيغوفيتش، ويشهد على ذلك وجود كشافين في ملعب كارديف سيتي لمراقبة اللاعب عن قرب خلال مباراة ويلز ضد البوسنة.


    وبالتالي، يتغير الطرف المقابل، من سالزبورغ إلى باير ليفركوزن، ولكن الأهم الآن هو معرفة نوايا النادي الألماني تجاه اللاعب المولود عام 2007، وما إذا كان هناك رغبة في الاحتفاظ به والمراهنة عليه، أم أنه سيتم تفضيل بيعه للحصول على ربح كبير، أي بمبلغ يزيد عن 15-20 مليون يورو.

  • وهناك أيضًا يوفنتوس ونابولي

    ميلان يراقب الوضع، لكنه ليس الفريق الإيطالي الوحيد الذي وضع ألايبيغوفيتش في مرمى اهتمامه.


    ففي الأسابيع الماضية، ظهر اهتمام نابولي، وبشكل خاص يوفنتوس، الذي يتابع منذ فترة طويلة هذا الموهبة التي تشبه من حيث العمر والخصائص لاعبين مثل كينان يلدز وفلوريان فيرتز.

  • موسم أليجبوفيتش

    خلال هذا الموسم مع فريق سالزبورغ، خاض ألايبيغوفيتش حتى الآن 36 مباراة في المجموع، بما في ذلك الدوري والكأس الوطنية ودوري أوروبا وتصفيات دوري أبطال أوروبا، وسجل خلالها 11 هدفاً وصنع 3 تمريرات حاسمة.