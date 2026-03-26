لا يزال رافائيل ليو يعاني من بعض المشاكلالبدنية التي لازمته طوال معظم الموسم، والتي أجبرته على اللعب في ظروف غير مثالية خلال الأشهر الأخيرة. ففي الواقع، يواجه لاعب الروسونيري رقم 10 مشكلة في العضلة المقربة التي عادت لتتفاقم، ولهذا السبب سافر إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية متخصصة في محاولة لإيجاد حلنهائي.
ميلان، لياو يتوجه إلى البرتغال لتلقي العلاج من إصابة في عضلة الفخذ: خطة التعافي وحالته قبل مباراة نابولي
زيارات إلى البرتغال
وبحسب ما أوردته صحيفة «ميلان نيوز»، فقد سافر المهاجم البرتغالي إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية وتقييم حالة الإصابة التي يعاني منها في عضلة الفخذ. وبالاتفاق مع النادي الذي يقع مقره في شارع ألدو روسي، سيواصل ليو فترة تعافيه في البرتغال، على أن يعود إلى ميلانو الأسبوع المقبل للانضمام إلى زملائه استعداداً للمباراة الحاسمة في الدوري ضد نابولي.
آخر المستجدات قبل مباراة نابولي
في ضوء الحالة التي يمر بها المهاجم البرتغالي، من الصعب حتى الآن تحديد ما إذا كان رافا سيتمكن من التعافي قبل المباراة المهمة ضد نابولي بقيادة كونتي، المقرر إجراؤها يوم الاثنين 6 أبريل، يوم ما بعد عيد الفصح، في الساعة 20:45. ومن المؤكد أن فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية جاءت في الوقت المناسب، وقد تسمح للاعب رقم 10 في فريق الروسونيري بالتغلب على الإصابة العضلية التي يعاني منها.
موسم ليو
كان موسم ليو إيجابياً حتى الآن من حيث التهديف، حيث سجل اللاعب المولود عام 1999 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 24 مباراة بين الدوري وكأس إيطاليا. من المؤكد أن البرتغالي لم يبرز على الإطلاق في بعض المباريات، ويرجع ذلك أيضًا إلى إصابته في العضلة المقربة التي لم تسمح له باللعب بكامل طاقته، كما أكد المدرب أليجري مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الأخيرة.