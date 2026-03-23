ميلان، ليو لن يشارك في معسكرات منتخب البرتغال: سيبقى في ميلانيلو

لن ينضم مهاجم «الروسونيري» إلى منتخب بلاده، وسيواصل تعافيه من الإصابة في إيطاليا

أعفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسمياً رافائيل ليو من المشاركة: لن يضطر مهاجم ميلان حتى إلى السفر إلى لشبونة لإجراء الفحوصات الطبية. وستخوض البرتغال خلال فترة التوقف مباراة ضد المكسيك في مكسيكو سيتي ومباراة أخرى ضد الولايات المتحدة في أتلانتا.


وبالتالي، سيكون ليو تحت تصرف ماسيميليانو أليجري والطاقم الطبي لميلان طوال فترة التوقف، حتى يتمكنوا من مراقبة حالته يومياً استعداداً لاستئناف الدوري، الذي سيتزامن بالنسبة للروسونيري مع المباراة خارج أرضهم أمام نابولي يوم 6 أبريل، وهو يوم الاثنين بعد عيد الفصح.


  • ما الأمر؟

    يُذكر أن ليو لم يتدرب عشية مباراة الجمعة الماضية ضد تورينو، ولم يتم استدعاؤه للمباراة بسبب تفاقم مشكلة العضلة المقربة التي ظهرت في مباراة الذهاب ضد تورينو.


    منذ 8 ديسمبر، عندما اضطر البرتغالي إلى الخروج من المباراة ضد تورينو بسبب ألم في العضلة المقربة، يعاني ليو من إزعاج في منطقة العانة أثر على تدريباته وأدائه في الأشهر الأخيرة.


