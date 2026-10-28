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Luka Modric Goncalo Ramos Milan (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

ميلان ينهار بدخول لوكا مودريتش: جونسالو راموش يقلد نسخة "كريستيانو رونالدو المختفي".. وبولونيا ينتصر بـ"رائحة يوفنتوس"

فقرات ومقالات
ميلان
جونسالو راموس
لوكا مودريتش
كريستيانو رونالدو
رافاييلي بالادينو
سامويل مبانجولا
البرتغال
النصر
إنتر
ميلان ضد بولونيا
بولونيا
الدوري الإيطالي

سقوط مدوي لميلان قبل الديربي..

"الجسد أمام بولونيا والعقل في إنتر"؛ هكذا خاض نادي ميلان مباراته في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027، مساء اليوم الأربعاء.

نعم.. ميلان الذي ينتظره ديربي ناري أمام إنتر، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي؛ خاض مواجهة بولونيا وهو يتمنى الفوز بأقل مجهود، للحفاظ على المخزون البدني واكتساب المزيد من الثقة.

إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن - كما يقال -؛ حيث خسر فريق ميلان الأول لكرة القدم أمام بولونيا بنتيجة كبيرة، وهي هدفين مقابل أربعة.

ثنائية ميلان في شباك فريق بولونيا الأول لكرة القدم؛ جاءت بواسطة مهاجمه الإيطالي الشاب ألفادجو سيسيه، في الدقيقتين 14 و27.

ومن ناحيته.. سجّل البلجيكي صامويل مبانجولا 3 أهداف لبولونيا، في الدقائق 8 و62 و86؛ مع تكفّل لاعب ميلان دافيدي بارتيساغي بإحراز الهدف الآخر بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة؛ وصل بولونيا إلى نقطته الـ11 في "المركز الحادي عشر"، مع تجمّد رصيد ميلان عند النقطة 18 في "الترتيب الخامس".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد سقوط ميلان أمام بولونيا..

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  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNAAFP

    جونسالو راموش.. عندما قلّد نسخة كريستيانو رونالدو "المختفي"

    في منتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ نشاهد المهاجم جونسالو راموش يسجل هدفًا أو أكثر، كلما نزل بديلًا في إحدى المباريات.

    ذلك دفع قطاعًا من الجماهير البرتغالية، في أوقات سابقة؛ للمطالبة بإشراك راموش أساسيًا بدلًا من الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي أصبح يختفي في مباريات كثيرة.

    هذا كان قبل أزمة رونالدو بالطبع، في فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ والتي غادر خلالها معسكر المنتخب البرتغالي، قبل توقيع عقوبة ضده من اتحاد الكرة المحلي.

    المهم.. نستطيع القول الآن إن "راموش قلّد نسخة رونالدو المختفي"؛ وذلك خلال مواجهة ناديه ميلان ضد فريق بولونيا، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    نعم؛ راموش كان مختفيًا طوال الـ87 دقيقة التي شارك فيها ضد بولونيا، قبل استبداله بزميله كريستيان كوموتو.

    ولم يستطع راموش تشكيل أي خطورة على مرمى بولونيا؛ كما لم يساعد زملاءه في خط الهجوم، بل كان بمثابة العبء الواضح عليهم.

    ومع اختفاء النجم البرتغالي؛ شاهدنا تألقًا واضحًا من اللاعب الإيطالي الشاب ألفادجو سيسيه، على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدفي ميلان في شباك بولونيا.

    * ثانيًا: تشكيل خطورة من خلال تقدّمه من الخلف إلى الأمام.

    * ثالثًا: التفاهم والربط الرائع مع زملائه فوق أرضية الملعب.

    ووصل سيسيه البالغ من العمر 20 سنة، إلى هدفه السابع في 10 مباريات بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNAAFP

    لوكا مودريتش.. ميلان ينهار بعد دخول أسطورة كرواتيا

    وبعيدًا عن البرتغالي جونسالو راموش؛ لنتحدث عن الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإيطالي ميلان.

    مودريتش شارك مع بداية الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد نادي بولونيا، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    وقتها.. كان ميلان متقدمًا (2-1) على بولونيا، مع تقديم شوط أول أكثر من رائع؛ شاهدنا فيه ضغطًا عاليًا في منتصف الملعب، مع تمريرات طولية وسرعة في التنقلات.

    لكن مع الأسف بالنسبة لعشاق مودريتش؛ فقد تغيّر الحال تمامًا في ميلان بعد إشراك الأسطورة الكرواتية، على النحو التالي:

    * أولًا: بطء كبير في أداء ميلان.

    * ثانيًا: تراجع ضغط ميلان على الخصم.

    * ثالثًا: فشل ميلان في التعامل مع التحولات الهجومية لبولونيا.

    ولا نريد أن نحمل مودريتش وحده مسؤولية انهيار ميلان في الشوط الثاني ضد بولونيا؛ بل إن الجهاز الفني واللاعبين جميعهم كانوا كأنهم دخلوا غرفة الملابس، دون عودة.

    والحقيقة أن ميلان ظهر بحالة غريبة في الشوط الثاني؛ الأمر الذي استغله بولونيا بامتياز، لقلب النتيجة والفوز (4-2).

  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNAAFP

    صامويل مبانجولا.. بولونيا ينتصر على ميلان بـ"رائحة يوفنتوس"!

    الآن.. لننتقل إلى "السلاح السحري"؛ الذي قاد فريق بولونيا للفوز على نادي ميلان، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    السلاح الذي نقصده؛ هو البلجيكي صامويل مبانجولا، جناح فريق بولونيا الأول لكرة القدم.

    مبانجولا أبدع ضد ميلان، وكان "الكابوس الأكبر" عليه طوال المباراة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

    * ثانيًا: التحرك بحرية بين الجناح والعمق.

    * ثالثًا: امتلاك مهارة فردية كبيرة في تجاوز دفاعات ميلان.

    وأساسًا.. مبانجولا معتاد على التألق ضد ميلان؛ حيث سجل إجمالًا 4 أهداف وصنع آخر ضده، آخرها ثلاثية ليلة الأربعاء.

    وكان مبانجولا قد لعب 3 مباريات بقميص يوفنتوس ضد ميلان؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر، مع فوز وتعادل وهزيمة.

    واضطر النجم البلجيكي للرحيل عن يوفنتوس صيف 2025، بعد أن مثّل الفئات السنية والفريق الأول؛ وذلك لأسباب مالية تتعلق بـ"السيدة العجوز"، وبحثًا من اللاعب عن فرصة أخرى يثبت فيها نفسه بشكل أكبر.

    وانضم صامويل مبانجولا إلى نادي فيردر بريمن الألماني؛ الذي أعاره بدوره إلى بولونيا صيف 2026، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

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  • AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. ميلان بـ"وجهين" وبالادينو بطل انتفاضة بولونيا

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أن العملاق الإيطالي ميلان، بقيادة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم، ظهر بـ"وجهين" ضد نادي بولونيا.

    البداية كانت بفريق رائع في الشوط الأول، رغم كل الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات؛ أما الوجه الآخر، فظهر بأداء سيئ جدًا في الـ45 دقيقة الثانية.

    وهذا لا يمنع تفوق الإيطالي رافاييل بالادينو، المدير الفني لفريق بولونيا الأول لكرة القدم، خاصة في الشوط الثاني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضرب وسط ميلان ودفاعاته بالتحولات السريعة.

    * ثانيًا: إغلاق المساحات على الإيطالي الشاب ألفادجو سيسيه؛ الذي أبدع مع ميلان في الشوط الأول.

    * ثالثًا: منح الحرية لنجمه البلجيكي صامويل مبانجولا، الذي جلب 3 نقاط غالية إلى بولونيا.

    وبصفة عامة.. بالادينو هو قائد الطفرة الحالية في بولونيا؛ حيث حقق 3 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة، منذ توليه منصبه رسميًا.