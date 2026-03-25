ميلان، لوفتوس-تشيك يعود للتدريب مع الفريق: علاج طبي لليو وغابيا

بدا أن الاصطدام العرضي مع كورفي قد أثر سلبًا على موسم لوفتوس-تشيك، لكن بفضل الطاقم الطبي للروسونيري، أصبح الآن جاهزًا لمساعدة الفريق في نهاية الموسم التي قد تحمل مفاجآت. وقد تدرب اللاعب الإنجليزي مع المجموعة (التي كانت محدودة العدد بسبب انشغال اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية)، وسيكون تحت تصرف أليجري في المباراة التي ستقام على ملعب مارادونا ضد نابولي.