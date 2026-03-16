ميلان، لقب الدوري الإيطالي يذهب إلى إنتر: أليجري يخطئ في تشكيلته. اندلاع أزمة ليو: أمر غير مقبول، ويبدو أن مسيرته قد وصلت إلى نهايتها

كان بإمكان ميلان إعادة فتح المنافسة على اللقب، لكنه بدلاً من ذلك أهدر الفرصة تماماً وسلّمها إلى إنتر. والآن سيتعين عليه النظر خلفه والحذر فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا.

أعد أليجري المباراة بشكل سيئ للغاية، كما تثبت الحقائق، مع تشكيلة خاطئة من بين أمور أخرى. لماذا يشرك إستوبينان في حين يوجد في الجانب الآخر أحد أفضل اللاعبين في الدوري، مثل إيساكسن؟ تقرير عن كارثة متوقعة. ونضيف أنه حتى في الديربي، وبغض النظر عن الأهداف، قام لاعب برايتون السابق ببعض أخطائه المعتادة، كما حدث في الهدف الذي أضاعه ديماركو. لماذا لم يلعب بارتيساغي؟