إن احتمال رؤية كوموتو، بدءًا من الصيف المقبل، في ميلانيلو بشكل دائم خلال موسم 2026/27 يمثل خيارًا ملموسًا تدرسه الإدارة بعناية.وهو خيار من شأنه أن يدل على الرغبة في المراهنة على المواهب الشابة التي تم تدريبها بالفعل ضمن منظومة الروسونيري.





بالنسبة لكوموتو، سيكون هذا خطوة أساسية في مسيرة نموه، مع فرصة للتعامل يومًا بعد يوم مع بيئة عالية المستوى ومواجهة التحديات التي تنطوي عليها بطولة الدوري الإيطالي. سيتوقف الكثير على التقييمات النهائية التي ستجرى في الأشهر المقبلة، لكن المسار قد يكون محددًا بالفعل: كوموتو لن يكون معارًا بعد الآن، بل سيكون على الفور مع أليجري في ميلان في المركز السادس.