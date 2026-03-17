ميلان، قضية ليو: الخلاف مع بوليسيتش، وتجميد تجديد العقد، والشكوك حول مستقبله. إنه معروض في سوق الانتقالات لكن لا توجد عروض له

ميلان ولياو، قصة حب طويلة تمر الآن بفترة من التراجع. ما حدث في ملعب «أوليمبيكو»، حيث رفض اللاعب التبديل وتملص من محاولة أليجري احتضانه، ترك آثاراً سلبية. ليس من الناحية التأديبية، لأن اللاعب لن يتعرض لغرامة، ولكن من ناحية معنويات الفريق، نعم.

فقد استمرت التوترات حتى بعد صافرة النهاية، ولم يرق ما فعله رافا للمسؤولين وزملائه، ويكفي أن ننظر إلى ردود فعل تاري وماينان. علاوة على ذلك، يبدو أن الخلاف مع بوليسيتش استمر حتى داخل غرفة الملابس، مما دفع أليجري للتدخل. ولم تكن هذه هي الخطوة الخاطئة الوحيدة للبرتغالي الذي، على العكس، كما يكتب صحيفة كورييري ديلا سيرا، لم يبدُ في الأسابيع الأخيرة مركزاً بشكل كافٍ على مصير النادي، كما تشهد على ذلك بعض وجبات الإفطار الجماعية التي تم تخطيها.