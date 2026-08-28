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Luka Modric Goncalo Ramos Milan (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أفضل انطلاقة لميلان: السن يتحدى معزوفة مودريتش .. وانهيار يؤهل نجمه الشاب لبيع "هوت دوج" جوار سان سيرو!

فقرات ومقالات
ميلان
فينيسيا
الدوري الإيطالي
لوكا مودريتش
جونسالو راموس
روبن أموريم

الانتصار الثاني لميلان مع أموريم..

مرة أخرى يحقق ميلان الانتصار، ويحقق انطلاقة مثيرة في الدوري الإيطالي، بفوزه على فينيسيا، بنتيجة (2-0)، في معقل السان سيرو، ليحصد "6" نقاط في أولى مباراتين لأول مرة منذ عام 2014.

هنيئًا بالمدرب روبن أموريم، خرج بالمهم، ولكن هناك علامات استفهام حول أداء ميلان، ففي بعض الأحيان، كان بالإمكان أن نشاهد فينيسيا يحقق أول فوز على الروسونيري منذ 1942، إلا أن عنصر الخبرة حسم كل شيء.

أموريم قرر الدفع بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش، في التشكيل الأساسي، ولعب لمدة 74 دقيقة، قبل أن يقرر سحبه من الملعب، وإشراك أردون ياشاري.

بشكل عام، ماذا قدم لوكا مودريتش؟ وما أبرز النقاط حول انتصار ميلان؟، هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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  • لوكا مودريتش: لعب بأناقة ولكن "السن" يتحداه!

    لا خلاف على أداء مودريتش في أرض الميدان، "المايسترو" الذي يلعب بأناقة وخبرة، يوجه زملاءه في الملعب، ويحرص على إبقاء التوزيعة جيدة، بمراقبة كل لاعب في فينيسيا.

    تمريرتان مفاحيتان، عرضيتان ناجحتان من أصل ثلاث، 5 كرات طويلة صحيحة بين 7 محاولات، دقة تمريرات قصيرة بلغت 90%، الركض حاملًا الكرة مسافة 218.4 متر، واسترداد "5" كرات، والفوز في مواجهتين ثنائيتين من أصل 3.

    كلها أرقام تثبت التأثير المذهل الذي لا يزال لوكا يقدمه في ملعب ميلان، حتى وصفه المدرب روبن أموريم، بقوله "يمتلك مودريتش الخبرة اللازمة لإضفاء المزيد من الهدوء للفريق، وهو أمر بالغ الأهمية".

    ولكن، ربما ما يواجه مودريتش، في الوقت الحالي، هو عامل السن، الذي قد تشاهده في بطء التراجع في مواجهة الضغط الهجومي.

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  • راموش .. والتناقض مع مهاجم باريس

    بينما لا يزال جونسالو راموش، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، يبحث عن إثبات ذاته في ميلان، قرر العملاق الباريسي الاستعانة بفيران توريس، من برشلونة.

    هنا، تشعر وكأن كلًا من الثنائي وجه مقلوب للآخر، فعندما يسجل توريس يغيب راموش، والعكس صحيح، والمصادفة، أن تجد مباراتي الفريقين معًا في توقيت واحد.

    غاب راموش عن التسجيل في مباراته الأولى مع ميلان، فسجل فيران توريس هدفين، وحينما غاب الإسباني عن الأهداف في ثاني مبارياته، خرج جونسالو أخيرًا، بأول هدف له بقميص ميلان.

    وبينما بلغت نسبة أهدافه المتوقعة (xG) معدل 0.9، فإن راموش ربما أنقذه أنه سجل هدفًا، وإلا كان سيعيش ليلة صعبة، إذا ما قرر تصفح آراء الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما أهدر 4 فرص محققة، رغم تسديده 8 كرات، ذهبت ثلاث منها لما بين الخشبات الثلاث.

    ليس ذلك فحسب، بل إنه من بين 54 لمسة للكرة، فقد جونسالو الاستحواذ 17 مرة، أي بنسبة "ثلث" لمساته بشكل عام، ولكن لأن التاريخ لن يذكر التفاصيل، فإنه سيحسب لراموش أنه فك صمت المباراة، بهدفه الأول مع الروسونيري.

  • أموريم أخطأ خارج المباراة، ولا بديل عن الحرس القديم

    للمباراة الثانية على التوالي، يثبت ميلان لأموريم، بأنه لا بديل عن "الحرس القديم"، بالاعتماد على لوكا مودريتش وأدريان رابيو في وسط الملعب، وألكسيس ساليمايكرس على الطرف.

    ميلان خرج بالنقاط الثلاث، ولكنه عانى للغاية أمام فريق متقدم دفاعيًا، ويضغط هجوميًا، ويملك مفاتيح اللعب على الأطراف، وأهدر عدة فرص محققة أيضًا، ويكفي أنه أجبره على الانتظار 69 دقيقة، حتى جاء هدف جونسالو راموش الأول، بينما جاء الهدف الثاني من مرتدة، انتهت بتسديدة خاطئة من رضوان حلحل في مرماه.

    المحلل المصري أحمد حسام ميدو، كشف الخطأ الذي ارتكبه روبن أموريم خارج الملعب، عندما بالغ في الإشادة بالوافد الشاب ألفادجو سيسيه، والذي كان أحد أبرز نجوم المباراة الأولى ضد تورينو، وسجل هدفًا، بينما غاب تمامًا عن المباراة الثانية أمام فينيسيا.

    أموريم قال بعد مباراة تورينو "أنا أحب سيسيه"، وهنا جاء رد ميدو بأنه لا يمكن لمدرب خبير أن يبالغ في الإشادة بلاعب صغير، عمره 18 عامًا، بل يجب أن يتحداه ويقول إنه لا يزال أمامه الكثير، بل إنه علّق على مدى ما كان يعاني ألفودجو من اللعب تحت الضغط، ساخرًا "إذا لم يكن قادرًا على هذا الأمر، فبإمكانه (فتح محل) أو بيع هوت دوج بجانب السان سيرو".

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  • كلمة أخيرة..

    لوكا مودريتش يواصل إحكام السيطرة على وسط ميدان ميلان، يمارس أدوار الخبرة والقيادة، دون شارة، وإن كان كما ذكرت، بدأ يمر بأزمة تقدم العمر.

    وإن كان هناك مكسب للروسونيري، بالنظر إلى أولى مباراتين، فلعله صامويل تشوكويزي، القادم من فولهام، والذي لا يزال يواصل الإبداع، وأضاف المزيد من الخطورة بانطلاقاته في الطرف الأيمن، واستغلال المساحات أمام فينيسيا.

    انطلاقة رائعة لميلان، ولكن قد لا تزال هناك الكثير من الجوانب، التي يحتاج الروسونيري للعمل عليها، قبل مشاركته في الدوري الأوروبي.

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