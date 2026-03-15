ميلان فوتورو، ساردو يقود الفريق للفوز على أرض أولتريبو: المركز الثاني في الترتيب

جاكوبو ساردو، لاعب الوسط الموهوب الذي انضم إلى صفوف الروسونيري في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من مونزا، منح فريق ميلان فوتورو فوزًا ثمينًا على ملعب أولتريبو قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. ومن المثير للدهشة أنه كان يبدو متجهًا إلى بيسكارا في دوري الدرجة الرابعة، لكن سحر الروسونيري كان له الغلبة. يحتفل لاعبو أودو بفوز له قيمة مضاعفة: فهم الآن في المركز الثاني في الترتيب بفضل النتائج التي تحققت اليوم:

الدوري الرابع، المجموعة ب - الترتيب

فولغوري كاراتيزي 54

ميلان فوتورو 45

فيلا فالي 44

كييفو فيرونا 43

كاساتيزي ميراتي 43

ليون 42

بروسابورتو 42

سكانزوروشياتي 39

أولتريبو إف بي سي 39

سيسيرانو بيرغامو 37

كالدييرو تيرمي 36



ريال كاليبينا 36

كاستيلانزيس 35

برينو 30

بافيا 25أريسينا 24

سوندريو 22

فوجيريزي 11