"لقد تعرضنا لعدد من الهجمات المرتدة في الشوط الأول أكثر مما تعرضنا له في كامل الدوري". بهذه العبارة التي أدلى بها أليجري لقناة DAZN بعد المباراة، يقدم صورة واضحة عن المباراة التي خسرها ميلان بجدارة أمام لاتسيو. هزيمة نتجت عن شوط أول افتقر فيه الروسونيري إلى الجوهر والتوازن الذي لا يستطيع سوى رابيو أن يمنحه لهذا الفريق. زاكاني وإيساكسن، بمساعدة من ديلي باشيرو وتايلور، قطعا شوطًا خط الدفاع الذي عانى بدون تصفية لاعبي الوسط، باستثناء مودريتش.ميلان فريق مختلف تمامًا عندما يكون أدريان على أرض الملعب. أرقام الموسم توضح ذلك بشكل واضح ودقيق: مع وجود الفرنسي في التشكيلة الأساسية، حقق الـ"ديافولو" متوسط 2.35 نقطة في المباراة الواحدة، مما يوضح أنهم منافسون حقيقيون على لقب الدوري. بل كان ذلك واضحاً بالنظر إلى الفارق الذي أصبح أكثر بروزاً على الرغم من التعثر الطفيف الذي تعرض له إنتر في ملعبه أمام أتالانتا. بدون رابيو، في المقابل، ينخفض المتوسط بشكل حاد إلى 1.62 نقطة في المباراة الواحدة، وهو انخفاض كبير يثبت مدى أهمية لاعب يوفنتوس السابق بالنسبة للفريق.
ميلان، غياب رابيو يسبب المتاعب: لم يجد أليجري حلاً لغياب اللاعب الفرنسي، وخسر ليو وبوليسيتش
لا توجد بديل تكتيكيأجبر غياب رابيو ماسيميليانو أليجري على التفكير مطولاً في من سيشرك بدلاً منه في المباراة ضد لاتسيو. في البداية، بدا سامويل ريتشي المرشح الأوفر حظاً، لكنه غير رأيه لاحقاً واختار جاشاري الذي أثبت أنه خارج الموضوع تماماً، فهو لا هذا ولا ذاك. ويعد غياب خطة بديلة عندما لا يستطيع لاعب مرسيليا السابق المشاركة في الملعب أحد أهم المشاكل التي يجب على النادي والمدرب حلها، خاصةً في ضوء الموسم المقبل. يتمتع ريتشي بخصائص مختلفة عن رابيو ويجب عليه التحسن من الناحية الفنية والشخصية، بينما يعتبر جاشاري خياراً تكتيكياً غير واضح. وربما من الناحية الفنية أيضاً. غاب رابيو عن ثماني مباريات قبل تلك التي خاضها الفريق ضد لاتسيو: اثنتان قبل وصوله (كريمونسي وليتشي)، وأربع بسبب الإصابة (فيورنتينا، بيزا، أتالانتا وبارما)، وواحدة بسبب الإيقاف (كومو). في هذه المباريات، حقق ميلان أربعة تعادلات فقط وهزيمة واحدة أمام كريمونسي، مما يؤكد مدى أهمية وجوده في السعي نحو لقب الدوري.
عندما نزل رابيو إلى الملعب، فاز ميلان بـ 14 مباراة من أصل 20، وتلقى هزيمة واحدة فقط (على أرضه أمام بارما). علاوة على ذلك، سجل لاعب الوسط الفرنسي أربعة أهداف خارج أرضه، بما في ذلك ثنائية حاسمة ضد كومو، وقدم أربع تمريرات حاسمة، مما يثبت أنه عنصر أساسي في الهجوم للروسونيري.
مشكلتان يجب حلهما: بوليسيتش ولياو
في موسم لا تشوبه شائبة من حيث سلوك اللاعبين واستجاباتهم الجماعية، ظهرت أول شقوق في ليلة أوليمبيكو: ليو، الذي بدا محبطاً بشكل واضح من النتيجة، استقبل استبداله بسوء شديد وبدأ في الجدال الحاد مع أليجري. لكن بعيداً عن التوتر، كان في انتقادات اللاعب البرتغالي طلب واضح بالبقاء في الملعب للعودة إلى دوره القديم في ظل التحول إلى تشكيلة المهاجمين الثلاثة. ويُنظر إلى ذلك على أنه نوع من التحرر من دور المهاجم الصريح الذي عهد به إليه أليجري فور إصابة جيمينيز. وهي إشارة واضحة يجب التعمق فيها بين الحاضر والمستقبل، لأنه إذا كان صحيحاً أن اللاعب رقم 10 في الروسونيري سجل عدداً جيداً من الأهداف في الدوري (9 أهداف)، فإنه من الصحيح أيضاً أنه لا يشعر بالراحة في هذا الدور ويرغب في شيء آخر.
الوجه الآخر للعملة هو أداء بوليسيتش الذي يزداد إحباطًا وصعوبة. وهنا أيضًا، وراء الجفاف التهديفي، وبالإضافة إلى المشاكل البدنية، تكمن أيضًا صعوبات تكتيكية: يحتاج لاعب تشيلسي السابق إلى اللعب حول مرجع هجومي أقرب إلى فولكروغ منه إلى ليو. باختصار شديد، يؤثر رابيو اليوم، وغيابه، بشكل أكبر على القائدين الفنيين الآخرين للفريق.