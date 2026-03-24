يُعد التعاقد مع غوريتزكا مجانًا فرصة مغرية تستحق الاستكشاف. وقد تحرك العديد من الأندية الإيطالية في هذا الصدد: إنتر، ويوفنتوس، ونابولي. مرتبة حسب درجة الاهتمام. بالنسبة لأليجري، يمثل اللاعب الألماني أولوية لتعزيز خط الوسط لأنه يجسد الصورة المثالية لرفع مستوى الفريق: فهو لاعب متمرس، وفائز، ويتمتع بقدرة استثنائية على الجمع بين المهارة الفنية والقوة البدنية في مرحلتي اللعب.





وقد بدأ ميلان الاتصالات منذ فترة طويلة، وهو يعلم أنه سيتعين عليه التغلب، قبل كل شيء، على إنتر الذي تحدث بالفعل في مناسبات عديدة مع اللاعب ومع ممثليه. ماروتا وأوزيليو هما خصمان مخيفان في سوق الانتقالات، وخاصة في سوق اللاعبين المتاحين مجانًا، كما تظهر الأحداث الأخيرة، من كالهانوغلو إلى زيلينسكي.



