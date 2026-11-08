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Alphadjo CisseGetty
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سيسيه بعد بدايته المذهلة في ميلان: التساوي بشيفتشينكو؟.. أحاول اغتنام الفرص المتاحة لي!

M. Cisse
جنوى ضد ميلان
جنوى
ميلان
الدوري الإيطالي

قال مهاجم ميلان كلمته بعد الفوز خارج الديار على جنوى!

المباريات التالية
ساسوولو

ساسوولو

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

جنوى

جنوى

ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

فروسينوني

فروسينوني

تحدث مهاجم ميلان ألفادجو سيسيه، المولود عام 2006، إلى DAZN بعد أن سجّل من جديد في الفوز خارج الأرض على جنوى قائلاً: "أي أسبوع كان بالنسبة لي؟ علينا أن نحاول فهم ما هو الخطأ. اليوم جئنا إلى هنا بالروح المناسبة وأخذنا النقاط الثلاث معنا إلى البيت. هل أعلم أن شيفتشينكو سجّل 8 أهداف في 13 مباراة مع ميلان، مثلي؟ لا يوجد ما يُقال. أحاول أن أستغل أفضل استغلال الفرص التي يمنحني إياها المدرب. سواء سجّلت أم لا، الأهم هو الفوز. وإذا سجّلت، أكون أكثر سعادة."

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المباريات التالية
ساسوولو

ساسوولو

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

جنوى

جنوى

ميلان

ميلان

الدوري الإيطالي

22 نوفمبر 2026

فروسينوني

فروسينوني