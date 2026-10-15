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محمد سعيد

ميلان ضد سالزبورج | 59 دقيقة كافية للإعلان عن نفسه .. ألفادجو سيسيه اكتشاف أموريم الذي قد يغيّر مستقبل الروسونيري!

فقرات ومقالات
ميلان
الفاديو سيسي
سالزبورج
الدوري الأوروبي

هاتريك سيسيه يقود ميلان لاكتساح سالزبورج برباعية

استعاد ميلان توازنه في الدوري الأوروبي بانتصار عريض على سالزبورج برباعية نظيفة، كان عنوانها الأبرز التألق الاستثنائي للفتى الإيطالي الواعد ألفادجو سيسيه، الذي سجل ثلاثة أهداف بمفرده، كانت كفيلة بحسم الفوز قبل أن يوقع زميله جونتشالو راموش على الهدف الرابع.

هذا الهاتريك أضاف إلى حصيلة سيسيه التهديفية ثقلًا كبيرًا، حيث بات هداف الفريق هذا الموسم بـ5 أهداف من 7 مباريات، ليقدم نفسه إلى جماهير الروسونيري بشكل قوي، ويحمل على عاتقه مهمة إعادة أحد عظماء القارة العجوز إلى مكانته المعهودة.

وبين السيطرة التكتيكية والفاعلية الهجومية، لم يعكر صفو الأمسية الإيطالية سوى طرد فيليبو تيراكيانو في الدقائق الأخيرة، بعدما كان الروسونيري قد حسم المواجهة عمليًا قبل ذلك بوقت طويل.



  • سيسيه يفكك دفاع سالزبورج

    لم يكن انتصار ميلان على سالزبورج مجرد رد فعل على تعثره في الجولة الافتتاحية، بل جاء ليكشف عن فريق يعرف كيف يفرض إيقاعه على منافسيه، ويحوّل تفوقه التكتيكي إلى أهداف.

    على ملعب ريد بول أرينا، فرض البرتغالي روبن أموريم شخصية الروسونيري منذ البداية، مستفيدًا من مرونة طريقة اللعب 3-4-2-1، التي منحت الفريق أفضلية واضحة في وسط الملعب وسمحت له بالوصول إلى مناطق الخطورة بأكثر من وسيلة.

    كانت نقطة التحول الأولى في الدقيقة 15، حين نجح أوماري هاتشينسون في اختراق دفاع أصحاب الأرض، ممهدًا الطريق أمام سيسيه لافتتاح التسجيل بهدوء وثقة، ولم يكن هذا الهدف مجرد تقدم مبكر، بل رسالة بأن ميلان جاء إلى النمسا لاستعادة زمام المبادرة، لا لمجرد تفادي خسارة جديدة.

    حاول سالزبورج الرد عبر تاباكوفيتش، لكن محاولاته اصطدمت بتنظيم دفاعي محكم وقدرة واضحة من ميلان على إغلاق المساحات عند فقدان الكرة، ومع مرور الوقت، بدا أن أصحاب الأرض يملكون الاستحواذ على فترات، لكنهم يفتقرون إلى الحلول القادرة على تحويله إلى تهديد حقيقي.

    وفي الدقيقة 33، ضاعف سيسيه النتيجة بعدما صنع دافيد بارتيساجي الهدف الثاني، ليضع ميلان في موقع مريح قبل نهاية الشوط الأول، ورغم تنفيذ سالزبورج 14 تسديدة على مرمى الضيوف، إلا أن الخطورة الفعلية ظلت محدودة، في ظل تماسك الخط الخلفي بقيادة إف. توموري، وانضباط الفريق في التعامل مع التحركات الهجومية للمنافس.

  • هاتريك يحسم المواجهة مبكرًا

    إذا كان الشوط الأول قد منح ميلان الأفضلية، فإن بداية الشوط الثاني أغلقت الباب أمام أي محاولة للعودة، حيث لم يحتج الفريق الإيطالي سوى أربع دقائق بعد الاستراحة حتى عاد سيسيه ليضرب مجددًا، مستفيدًا من تمريرة المخضرم أدريان رابيو في الدقيقة 49، ومكملًا ثلاثيته الشخصية في توقيت مثالي التي جعلته أصغر لاعب إيطالي في التاريخ يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الأوروبي.

    هنا تحديدًا، تحولت المباراة من صراع على النتيجة إلى استعراض لقدرة ميلان على إدارة المواجهات الأوروبية، فبعد أن ضمن التقدم بثلاثة أهداف، لم يعد بحاجة إلى الاندفاع الهجومي المستمر، بل اتجه إلى تنظيم صفوفه والاعتماد على التكتل المتوسط، مع الحفاظ على قدرته في استغلال المساحات التي يتركها المنافس.

    وفي الدقيقة 60 رأى أموريم أن الكفة قد مالت لصالحه فقرر إراحة سيسيه والحفاظ على هذه الجوهرة الشابة، وكذلك أراح الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والمهاجم غير الموفق فرانشيسكو كاماردا.


  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    سيسيه .. بطل الليلة بدون منازع

    استحق سيسيه (19 عامًا) أن يكون عنوان الأمسية دون منازع، بعدما جمع بين الحسم أمام المرمى والقدرة على منح هجوم ميلان نقطة ارتكاز فعالة، فلم تكن ثلاثيته مجرد حصيلة رقمية لافتة، بل انعكاسًا لتنوع الحلول التي يمتلكها؛ إذ أظهر حسًا تهديفيًا في الهدف الأول، وقوة في إنهاء الهجمة الثانية، ثم مهارة فنية في تسجيل الهدف الثالث.

    والأهم أن تحركاته لم تقتصر على انتظار الكرة داخل منطقة الجزاء، بل ساعدت على فتح المساحات أمام زملائه، ومنحت هاتشينسون ولوفتوس تشيك فرصًا أفضل للتحرك بين الخطوط، ومع وجود رابيو وجاشاري في وسط الملعب، امتلك ميلان منافذ متعددة للخروج بالكرة ومواجهة ضغط سالزبورج، وهو ما جعل الفريق أكثر قدرة على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بسلاسة.

    ورغم أن سيسيه غادر الملعب في الدقيقة 60 وسط تحية الجماهير، فإن بصمته كانت قد حددت ملامح المباراة بالفعل، ثلاثية في توقيتات حاسمة، وفاعلية استثنائية أمام المرمى، وتأثير امتد إلى طريقة تحرك الفريق بأكمله؛ كلها عوامل جعلت المهاجم صاحب الدور الأبرز في انتصار أعاد الثقة إلى ميلان.

    وعلى مستوى الإحصائيات فقد كانت 59 دقيقة حافلة للفتى الإيطالي الواعد، حيث سدد 4 مرات جميعها كانت في إطار المرمى مسجلًا 3 أهداف وبلغ معدل أهدافه المتوقعة 2.2، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 94%، كما كانت له أدوار دفاعية فاستعاد الكرة مرتين.

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    بصمة راموش وسذاجة تيراكيانو

    ظن الجميع أن بخروج سيسيه ومودريتش سيتراجع ميلان، إلا أن أموريم أثبت أن لديه من الكروت ما يكفي لزيادة حصيلة الأهداف، وترجم ذلك في الدقيقة 72، حيث جاء الهدف الرابع ليؤكد الفارق بين الفريقين، بعدما استغل البديل جونتشالو راموش تمريرة ذكية من أردون جاشاري وأسكن الكرة الشباك، مضيفًا لمسة أخيرة إلى أمسية لم يجد فيها سالزبورج إجابة واضحة عن تفوق ضيفه.

    وكانت الليلة مثالية لميلان، إلى أن جاءت الدقيقة 84، عندما تلقى فيليبو تيراكيانو بطاقة حمراء مباشرة، بعد مشاركته بديلًا لفيكايو توموري في الدقيقة 67، ومن بعدها اضطر ميلان إلى التراجع دفاعيًا خلال الدقائق المتبقية، لكن الطرد جاء متأخرًا للغاية لتغيير مسار المواجهة، بعدما كانت النتيجة قد حُسمت عمليًا لتحسن من وضع ميلان نسبيًا وتضعه في المركز الـ15 بجدول الترتيب بـ3 نقاط.

    وفي المقابل، خرج سالزبورج بخسارة ثقيلة كشفت عن صعوبة تحويل استحواذه ومحاولاته إلى فرص حقيقية أمام فريق أكثر تنظيمًا وفاعلية ليتجمد في المركز التاسع عشر بـ3 نقاط فقط.

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