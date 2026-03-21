ميلان، جيمينيز: "أخيرًا أصبحت بخير، كنت أشتاق إلى الملعب. الأهداف؟ لا أريد أن أضع نفسي تحت الضغط. ونحن نؤمن بالفوز بالدوري"

عودة اللاعب المكسيكي إلى الملعب، وانطباعاته.

في مباراة ميلان وتورينو، عاد سانتي جيمينيز إلى الملاعب بعد 144 يوماً من إصابته في الكاحل. وقد يشكل اللاعب المكسيكي سلاحاً إضافياً لفريق أليجري في المرحلة الأخيرة من الدوري. وإليكم ما قاله لقناة سكاي.


  • اللياقة البدنية - "أنا بخير تماماً، كنت أشتاق إلى الملعب. كانت رحلة طويلة، مليئة بالتقلبات. أخيراً عدت إلى الملعب، كنت أعاني من مشاكل في الكاحل،لكن كل شيء على ما يرام الآن".


    اللقب - "نؤمن بذلك دائمًا، لكننا الآن نفكر في كل مباراة على حدة، والأهم هو أن نكون مستعدين دائمًا، دون التفكير في المستقبل. عندما نعود من مباريات المنتخبات الوطنية، يجب أن نكون مركزين".


    عدم تسجيل الأهداف - "لا أريد أن أضع ضغطًا على نفسي، أريد فقط مساعدة الفريق على الفوز، وهذا هو الأهم. الباقي سيأتي من تلقاء نفسه".


    أليجري - "إنه يساعدنا كثيرًا، لكن الأهم هو اللعب من أجل الفريق. إنه سعيد بنا، ويخبرنا بذلك دائمًا".

