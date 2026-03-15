Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

ميلان، جيلا تحت المراقبة: هدف لتعزيز الدفاع، الحقيقة الكاملة حول الصفقة مع لاتسيو

ستكون أمسية مميزة للمدافع الأزرق والأبيض، الذي يراقبه الروسونيري عن كثب.

لن تكون مباراة لاتسيو وميلان كغيرها من المباريات.

وبالنسبة للفريق الروسونيري بقيادة ماسيميليانو أليجري على وجه الخصوص، أصبحت الرهانات أعلى مما كان متوقعاً: فقد جعل فوز نابولي على ليتشي فريق كونتي على بعد نقطة واحدة من ميلان، كما أن تعادل إنتر على أرضه أمام أتالانتا أعطى فرصة للنادي الذي يقع في شارع ألدو روسي لإعادة فتح المنافسة على اللقب تقريبًا والتقدم إلى 5 نقاط خلف النيرازوري بقيادة تشيفو.

ولكن بالإضافة إلى هذه الفرصة المتاحة للاعبين على أرض الملعب وللجهاز الفني، ستكون مباراة أوليمبيكو فرصة جيدة لفريق التعاقدات والإدارة لمراقبة ماريو جيلا عن قرب مرة أخرى، وهو هدف لميلان لتعزيز دفاعه في المستقبل.

  • هدف جيلا

    ليس سراً، في الواقع، أن ميلان يرغب في تعزيز خط دفاعه استعداداً للموسم الصيفي. لا يمكن لأفضل خط دفاع في أوروبا ضمن الدوريات الخمس الكبرى الاعتماد، في الوقت الحالي، سوى على بافلوفيتش ودي وينتروتوموري، نظراً لغياب غابيا بعد الجراحة التي خضع لها لإزالة فتق إربي، وقلة مشاركات أودوغو (الذي من المرجح أن ينتقل على سبيل الإعارة في الصيف).

    وحتى لو كان المدافع الإيطالي موجودًا، فإن خط دفاع يلعب بثلاثة لاعبين في هذه المستويات يحتاج إلى تعزيزات قادرة على التكيف مع أسلوب اللعب وفلسفة أليجري، بالإضافة إلى استكمال مجموعة تتمتع بموثوقية مطلقة من حيث الخصائص.

    ماريو جيلا يتطابق مع هذه المواصفات، بالإضافة إلى أنه يمثل فرصة ممتازة في سوق الانتقالات نظرًا لانتهاء عقده (وكون المفاوضات حول تجديده في حالة انتظار تام) في 30 يونيو 2027. بالنسبة لرئيس لازيو كلاوديو لوتيتو، قد يمثل الصيف المقبل الفرصة الأخيرة لبيع اللاعب بسعر جيد، قبل المخاطرة بفقدانه مجانًا.

    والميلان يريد أن يكون جاهزًا.

  • ما الذي يتم ترشيحه

    ولكن ما الذي يتسرب بشأن هذه الصفقة بالنسبة للروسونيري؟

    كما ذكر ماتيو موريتو على قناة يوتيوب الإيطالية الخاصة بفابريزيو رومانو، فإن جيلا ليس ولا سيكون اسمًا يسهل على ميلان الحصول عليه. العلاقات بين الناديين - بصرف النظر عن وجود لاعب سابق مثل إيغلي تاري كمدير رياضي لنادي فيا ألدو روسي - توصف بأنها ليست على ما يرام في الوقت الحالي.

    جيلا - الذي ستذهب 50٪ من المبلغ المحتمل الذي ستحصل عليه لاتسيو، بفضل بند إعادة البيع لصالحه، إلى ريال مدريد - هو اسم يتابعه ميلان بالتأكيد، لكن الأمر سيتطلب المزيد من الخطوات والتقدم قبل أن نتمكن من الحديث عن شيء متقدم أو أكثر واقعية على صعيد المفاوضات.

    كما أن المدافع يحظى بإعجاب العديد من الأندية الإيطالية وغيرها، لذا فهو اسم يجب أخذه بعين الاعتبار بشدة في ضوء فترة الانتقالات الصيفية. ميلان يريد أن يكون جزءًا من الصفقة، وقد تكون الليلة فرصة جيدة لمراقبته عن قرب.

