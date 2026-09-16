هيمنة ميلان كُسرت .. "المتألق" جون دوران "وهب نفسه" لخدمة زملائه لكن الهجوم كُتب عليه من النصر إلى بنفيكا!

في واحدة من قمم الدوري الأوروبي 2026-27، حقق بنفيكا البرتغالي الفوز أمام ميلان، على استاد سان سيرو بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

الثنائية سجلها دودي لوكيباكيو وجاكوب كامينسكي في الدقيقتين 16 و53 من عمر المباراة، ليحصد الفريق البرتغالي أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

الروسونيري استغنوا عن قائدهم الكرواتي لوكا مودريتش في هذه القمة، حيث اكتفى بمتابعة هزيمة فريقه من على مقاعد البدلاء.

أما بنفيكا فتخلى عن مهاجمه المتألق فانجيليس بافلديس، وفضل الاعتماد على الكولومبي جون دوران؛ المعار من النصر السعودي، قبل أن يتبادلا الأدوار في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وعن مهاجم النصر المعار لبنفيكا تحديدًا، سنخصص حديثنا في السطور التالية..



