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زهيرة عادل

هيمنة ميلان كُسرت .. "المتألق" جون دوران "وهب نفسه" لخدمة زملائه لكن الهجوم كُتب عليه من النصر إلى بنفيكا!

فقرات ومقالات
ميلان ضد بنفيكا
ميلان
بنفيكا
الدوري الأوروبي
جون دوران
النصر

ماذا حدث في قمة ميلان وبنفيكا؟

في واحدة من قمم الدوري الأوروبي 2026-27، حقق بنفيكا البرتغالي الفوز أمام ميلان، على استاد سان سيرو بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

الثنائية سجلها دودي لوكيباكيو وجاكوب كامينسكي في الدقيقتين 16 و53 من عمر المباراة، ليحصد الفريق البرتغالي أول ثلاث نقاط في مشواره القاري.

الروسونيري استغنوا عن قائدهم الكرواتي لوكا مودريتش في هذه القمة، حيث اكتفى بمتابعة هزيمة فريقه من على مقاعد البدلاء.

أما بنفيكا فتخلى عن مهاجمه المتألق فانجيليس بافلديس، وفضل الاعتماد على الكولومبي جون دوران؛ المعار من النصر السعودي، قبل أن يتبادلا الأدوار في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وعن مهاجم النصر المعار لبنفيكا تحديدًا، سنخصص حديثنا في السطور التالية..


  • AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    ليلة تاريخية

    قبل الحديث عن جون دوران، لنقف أمام الليلة التاريخية لبنفيكا، إذ حقق الفوز الأول في تاريخه أمام ميلان، وما يمنح هذا الانتصار أهمية إضافية، هو أنه تحقق على أرض ميلانو، حيث سان سيرو؛ معقل الروسونيري.

    الفريقان تقابلا من قبل ست مرات، جميعها في البطولات الأوروبية؛ خطف ميلان الفوز أربع مرات، فيما تعادلا مرتين.

    الأربع هزائم التي تلقاها بنفيكا أمام الفريق الإيطالي، جميعها كانت بميلانو، فيما كانت التعادلات على أرض البرتغال، والتي كان آخرها في نوفمبر 2007 بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

    وبعد 19 عامًا من تلك النتائج السلبية، حقق البنفيكيون أخيرًا انتصارهم الأول على الميلانيين.


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    جون دوران .. أرقام محبطة أمام ميلان

    13 أغسطس 2026 هو تاريخ آخر مباراة شارك بها المهاجم الكولومبي جون دوران أساسيًا مع بنفيكا، قبل أن تأتي مواجهة ميلان، لتعيده للتشكيل الأساسي من جديد، حيث خاض 80 دقيقة كاملة قبل استبداله بالمهاجم فانجيليس بافلديس.

    وباستعراض أدائه أولًا في قمة ميلان بلغة الأرقام، فالنتيجة محبطة كثيرًا..

    الكولومبي لم يسجل أو يصنع أي هدف، كما لم يخلق أي فرصة لزملائه، بجانب تسديدة وحيدة، وقد تم اعتراضها من الإيطاليين.

    لمس دوران الكرة 25 مرة، فيما مررها 11 مرة فقط بنسبة نجاح 64%، وبينما قُطعت منه 11 مرة، قطعها هو من لاعبي الخصم مرة وحيدة وشتتها في أخرى.

    فيما كان متفوقًا في الثنائيات الأرضية (3 من 4)، وفي الالتحامات الهوائية (4 من 5).

    تلك الأرقام، تُشعرك أن بنفيكا كان يلعب بعشرة لاعبين أمام ميلان، حتى لجأ الجمهور للهجوم عليه..


  • انقسام جمهور بنفيكا

    آخر لقطة لجون دوران داخل نادي النصر قبل خروجه معارًا لفنربخشه ثم زينيت فبنفيكا، سيطر بها الهجوم عليه، حيث إهدار أسهل الفرص أمام كواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25، قبل وداع البطولة مهزومًا 2-3.

    هذا الهجوم صاحبه في تجربته مع فنربخشه في ظل عديد الأزمات التي افتعلها هناك، وكذلك رافقه في فترته مع زينيت، والآن يبدأ به مسيرته في الموسم الجديد مع بنفيكا.

    لكن الهجوم في النادي البرتغالي مختلفًا بعض الشيء، إذ تجد قطاع يرى أنه لا يصلح ليكون لاعب كرة بالأساس، وقطاع آخر يصعد به إلى السماء .. انقسام كبير!

    إن بدأنا بمنتقديه، فأحدهم كتب عبر منصة "إكس": "دوران لاعب ميؤوس منه تمامًا"، وعلق آخر: "حصيلة دوران في المباراة صفرية"، وأضاف ثالث: "هل دوران لديه تعليمات بأن يكون مدافعًا لميلان؟".



    أما عمن أشادوا به، فكتب أحدهم: "مباراة جيدة جدًا من دوران، قدم جهدًا كبيرًا وضحى من أجل الفريق"، وعلق آخر: "من يقول إن دوران كان صفرًا في المباراة عليه فتح التلفاز ومشاهدة المباراة" .. وهنا ملخص القصة تمامًا!



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  • دوران .. مهمة "وهب الذات" للفريق

    الجمهور المنتقد لجون دوران ينتظر منه أن يقوم بدور رأس الحربة المتمركز داخل منطقة الجزاء لاستقبال الكرات ومن ثم إسكانها الشباك، وإحصاء الأرقام خلفه، لكن تلك المهمة لم تكن موكلة له الليلة من مدربه ماركو سيلفا.

    وفقًا لطريقة لعب بنفيكا أمام الروسونيري الليلة، فمهمة دوران الأولى هي سحب الدفاع الإيطالي معه والعمل كمحطة، لتفريغ مساحات لجناحي الفريق دودي لوكيباكيو وجاكوب كامينسكي .. وقد كان، حيث نجح هذا الثنائي في الوصول لشباك أصحاب الأرض بهدفين، أمنا بهما النقاط الثلاث.



    الأرقام السلبية التي استعرضناها سلفًا، كانت مقصودة بالفعل بحسب فكر ماركو سيلفا، حيث اللعب على تحركات دوران دون كرة بشكل أكبر، والتعويل في الهجوم بشكل أساسي على طرفي الملعب.

    وإن لزم الأمر احتفاظ دوران بالكرة بحثًا عن ثغرة للتمرير، فالنجاح حليفه أيضًا بفضل قوته الجسمانية، وهذا سر نجاحه في المواجهات الثنائية سواء الأرضية أو الهوائية.

    بالمختصر: من لم يعجبه مستوى جون دوران أمام ميلان ورأى أنه "كمالة عدد" فقط، عليه مراجعة المدرب ماركو سيلفا وتوزيع المهام على لاعبيه، أما الكولومبي فقد نجح في مهمته بالفعل!