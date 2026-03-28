ميلان، توموري يغادر معسكر منتخب إنجلترا: يغيب عن مباراة اليابان ويعود مبكراً

تصل أخبار سارة لميلان، حيث سيعود أحد لاعبي التشكيلة الأساسية وأعمدة الدفاع إلى ميلانو قبل انتهاء فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية؛ ففي الواقع، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يغادر فيكايو توموري معسكر منتخب «الأسود الثلاثة» ولن يشارك في المباراة الودية المقبلة التي ستخوضها إنجلترا ضد اليابان.

لا يعاني المدافع الإنجليزي في ميلان من أي مشكلة بدنية، بل إن الأمر مجرد قرار من المدرب بعد المباراة التي خاضتها إنجلترا ضد أوروغواي (والتي شارك فيها توموري كلاعب أساسي).