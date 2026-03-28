Goal.com
مباشر
England v Uruguay - International Friendly
Gabriele Stragapede

ترجمه

ميلان، توموري يغادر معسكر منتخب إنجلترا: يغيب عن مباراة اليابان ويعود مبكراً

ميلان
فيكايو توموري

سيعود المدافع الإنجليزي إلى ميلانو قبل الموعد المقرر.

تصل أخبار سارة لميلان، حيث سيعود أحد لاعبي التشكيلة الأساسية وأعمدة الدفاع إلى ميلانو قبل انتهاء فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية؛ ففي الواقع، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يغادر فيكايو توموري معسكر منتخب «الأسود الثلاثة» ولن يشارك في المباراة الودية المقبلة التي ستخوضها إنجلترا ضد اليابان.

لا يعاني المدافع الإنجليزي في ميلان من أي مشكلة بدنية، بل إن الأمر مجرد قرار من المدرب بعد المباراة التي خاضتها إنجلترا ضد أوروغواي (والتي شارك فيها توموري كلاعب أساسي).

  • البيان

    فيما يلي البيان الرسمي.

    "تستعد تشكيلة إنجلترا المحدثة، المكونة من 27 لاعبًا، لمباراة الثلاثاء ضد اليابان على ملعب ويمبلي. إجمالاً، سيغادر ثمانية لاعبين معسكر المنتخب، من بينهم آرون رامسديل، وفيكايو توموري، ودومينيك كالفيرت-لوين.
    سيعود جون ستونز إلى مانشستر سيتي لإجراء فحص طبي بعد أن عانى من مشكلة خلال التدريب الذي سبق التعادل 1-1 مساء الجمعة ضد أوروغواي. عاد
    آدم وارتون من كريستال بالاس ونوني مادويكي من أرسنال إلى نادييهما بسبب إصابات تعرضا لها خلال المباراة. كما سيعود ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى أرسنال للخضوع لفحوصات طبية، بعد وصولهما يوم الجمعة برفقة تسعة لاعبين آخرين. وكان
    باقي المجموعة يتألف من دين هندرسون ونيكو أورايلي وإزري كونسا ومارك جويهي ودان بيرن وإليوت أندرسون ومورغان روجرز وأنطوني جوردون وهاري كين".

    • إعلان

  • العودة إلى ميلانو

    وبالتالي، سيعود فيكايو توموري أولاً إلى ميلانو، حيث سيتواجد اعتباراً من يوم الأربعاء (بعد ثلاثة أيام راحة منحها له المدرب ماسيميليانو أليجري) في ميلانيلو للتحضير للمباراة الحاسمة في الدوري ضد نابولي، والتي سيشارك فيها كلاعب أساسي في خط الدفاع الذي سيضم أيضاً دي وينتر وبافلوفيتش، في انتظار عودة جابيا من الإصابة.

المباريات الودية
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
اليابان crest
اليابان
اليابان
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان