ماينان 6.5: استعاد الكرة مرتين من شباكه دون أن يكون عليه ذنب محدد. كان حاسماً هذه المرة، حيث تدخل بحدس خالص ليحرم سيميوني من هدف مؤكد في الدقيقة 67، مما يعادل تدخله في الشوط الأول أمام زاباتا. حاسماً.

توموري 5.5: شوط أول متأخر دائمًا بالنسبة للمدافع الإنجليزي الذي لم يحتفل على النحو الأمثل بعودته إلى المنتخب الإنجليزي. تسببت مخالفة من الخلف في حصوله على بطاقة صفراء واستبداله في الشوط الثاني عندما تحول أليجري إلى تشكيلة 4-3-3 (من الدقيقة 46 أتيكامي 6: منظم من الناحية التكتيكية)

دي وينتر6: وصل متأخراً على التسديدة الحاسمة لسيموني التي أدت إلى التعادل المؤقت 1-1. نهض ليقاتل على كل كرة، سنتيمترًا بسنتيمتر، سواء ضد زاباتا أو ضد آدامز.

بافلوفيتش6.5: رسم قوس قزح نادر الجمال ليمنح الشياطين التقدم الأول، وبلغ رصيده 4 أهداف هذا الموسم. خصم نصف درجة بسبب ركلة الجزاء التي كان يمكن تجنبها، والتي منحت (بشكل غير مقصود) الأمل للفريق البرتقالي في الدقائق الأخيرة.

ساليمايكرز 6: مباراة بلا عيب ولا مديح: مجتهد من الناحية التكتيكية، لكنه يفتقر إلى طاقته المعهودة لإشعال هجمات الروسونيري. (من الدقيقة 90 أودوغو sv)

فوفانا 7: حاول براتي وأوبرادور تشكيل ثنائي دفاعي لم يزعج الفرنسي الذي كان بارعًا في التحرك في التوقيت المناسب ليقلب الترتيب التكتيكي لفريق غراناتا رأسًا على عقب. تمت مكافأته بالهدف الثاني له هذا الموسم، وهو الأهم لأنه حسم المباراة. كان حازمًا. (من الدقيقة 70 ريتشي 6: كما يحدث له غالبًا، كان له تأثير إيجابي على المباراة بعد دخوله كبديل. كاد يسجل هدفاً في الدقائق الأخيرة)

مودريتش 6: قيادة في وسط الملعب، قرر ترك عباءة البطل الخارق في المنزل لأن الفريق كان بحاجة اليوم إلى أن يكون عملياً ورابحاً. كان حاضراً دائماً وفي قلب اللعب، وأظهر لياقة بدنية لا تزال رائعة.

رابيوت 7: عاد "الدوق" وعاد ميلان إلى الفوز، المعادلة تتكرر بسهولة. سجل هدفاً كلاعب هجوم متمرس، الخامس له في الدوري، والذي وضع المباراة في صالح الروسونيري. لا غنى عنه.

بارتيساغي 5.5: في الشوط الأول، واجه صعوبة كبيرة في قراءة تحركات بيدرسن. تحسن في الشوط الثاني، لكن بشكل عام كان أداءه أقل من المستوى المطلوب.

بوليسيتش 6: في أول 20 دقيقة، كلاعب ثاني في الهجوم، واجه صعوبة في إيجاد حل للمشكلة. كان أفضل بكثير عندما تحول ميلان إلى تشكيلة 4-3-3. قدم تمريرة حاسمة رائعة لهدف رابيو. لم يعد بوليسيتش الحقيقي بعد، لكنه أظهر، على الأقل، بعض بوادر الانتعاش. (من الدقيقة 77 جيمينيز س.ف)

فولكروغ 5.5: جاء إلى المباراة بالزي الخاطئ: فضفاض وثقيل للغاية ليقنع الخياط أليجري. رأسية في الوسط، بعض التمريرات البسيطة، وإحساس بأنه لا يمكنه أبدًا إيذاء الخصوم. راسب. (من الدقيقة 70 نكونكو 6: يتحرك جيدًا في الدقائق الأخيرة)





المدرب أليغري 6,5: قرأ المباراة جيدًا بتغييره للتشكيلة التكتيكية لكبح حماس تورينو. نجاح باهر في السباق نحو دوري أبطال أوروبا.