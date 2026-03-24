موسم يستحق التذكير بالنسبة لستراهينيا بافلوفيتش، من جميع النواحي. أصبح المدافع الصربي، الذي سيبلغ 25 عامًا في 24 مايو المقبل، لاعبًا أساسيًا في تشكيلة ماسيميليانو أليجري، سواء في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه أو في منطقة جزاء الخصم. ولم تكن الأهداف الأربعة التي سجلها هذا الموسم، والتي حققت جميعها ثلاث نقاط، مجرد صدفة. ويُعد الهدف الأخير الذي سجله ضد تورينو صورة مثالية للتطور الشامل الذي حققه اللاعب السابق في سالزبورغ من الناحية الفنية، بالإضافة إلى تطور شخصيته.
ميلان، تشيلسي تراقب بافلوفيتش: قيمة اللاعب الصربي تضاعفت ثلاث مرات بفضل أليجري
وفقاً لمعهد CIES، تتراوح قيمته بين 50 و58 مليون
نشر مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) تقريراً يحدد اللاعبين ذوي القيمة السوقية الأعلى في كل فريق من فرق الدوري الإيطالي. ويُعتبر ستراهينيابافلوفيتش اللاعب الأعلى قيمة في صفوف ميلان، حيث يحتل مرتبة متقدمة في هذا التصنيف. ووفقاً للدراسة، تبلغ قيمته ما بين 50 و58 مليون يورو. وهو رقم يتماشى مع تطور المدافع الصربي تحت قيادة أليجري: قوي في التغطية واللعب الهوائي، وأكثر انتباهاً الآن من الناحية التكتيكية. كما أن هذا التقييم يتماشى مع الأسعار السائدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الدوري الذي أبدى منذ عدة أشهر اهتماماً معيناً باللاعب رقم 31 في فريق الروسونيري.
تغير عالم بافلوفيتش باللونين الأحمر والأسود تغيراً جذرياً في غضون بضعة أشهر: ففي الصيف الماضي، أُعلن أن لاعب سالزبورغ السابق معروض للبيع (بعد موسم متقلب)، لكن عرض كريستال بالاس اعتبره زلاتان إبراهيموفيتش منخفضاً، وهو الذي لا يزال أحد أكبر الداعمين لستياهينيا.
وفقًا لأحدث الشائعات الواردة من إنجلترا، يبدي تشيلسي اهتمامًا حاليًا ببافلوفيتش، حيث سيبحث بالتأكيد عن تعزيزات ذات خبرة وجودة في خط الدفاع للموسم المقبل. من جانبه، يعمل ميلان منذ بضعة أسابيع على تجديد العقد حتى عام 2031 مع زيادة الراتب إلى حوالي 2.5 إلى 3 ملايين يورو. وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على اللاعب المولود عام 2001، إذا وافق تشيلسي.