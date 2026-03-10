فيما يلي قرارات القاضي الرياضي بعد الجولة 28 من الدوري الإيطالي. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى القرارات المتعلقة بمباراة الديربي بين ميلان وإنتر 1-0: بالإضافة إلى إيقاف أدريان رابيو، تم فرض غرامتين على ميلان، وغرامة على أحد مسؤولي إنتر (داريو باسين، لانتقاده قرار الحكم دوفيري بطريقة غير محترمة)، وإيقاف وغرامة على أحد مدربي ميلان (سيموني فولتي).
اللاعبون الموقوفون
لاعبون مطرودون
إيقاف لمدة يوم واحد فعلي من المباريات وغرامة قدرها
10.000,00
بيزيلا جوزيبي (كريمونيسي): لانتقاده، في نهاية المباراة، على أرض الملعب، وبشكل عنيف، أداء الحكم وتوجيه عبارات غير محترمة إلى مدير المباراة.
لاعبون لم يتم طردهم
إيقاف لمدة يوم واحد فعلي من المباريات
إسبوزيتو سيباستيانو (كالياري): لسلوكه غير القانوني على أرض الملعب؛ سبق أن حصل على إنذار (العقوبة الخامسة).
فيرغسون لويس (بولونيا): لسلوكه غير اللائق تجاه أحد الخصوم؛ سبق أن حصل على إنذار (العقوبة الخامسة).
ماسيني باتريزيو (جنوة): لسلوكه غير اللائق تجاه أحد الخصوم؛ سبق أن حصل على إنذار (العقوبة الخامسة).
نديكا أوبيت إيفان (روما): بسبب سلوك غير لائق تجاه أحد الخصوم؛ سبق أن حصل على إنذار (العقوبة الخامسة).
رابيو أدريان (ميلان): بسبب سلوك غير لائق تجاه أحد الخصوم؛ سبق أن حصل على إنذار (العقوبة الخامسة).
غرامات على الشركات
غرامة قدرها 22.000,00 يورو: على نادي ميلان على أساس المسؤولية الموضوعية، لتسببه دون مبرر في تأخير دقيقتين خلال الشوط الثاني؛ تكرار متواصل.
غرامة قدرها 8.000,00 يورو: على نادي ميلان لأن مشجعيه، خلال المباراة، وجهوا بشكل متكرر هتافات مهينة إلى لاعبين من الفريق المنافس؛ ولأنهم، في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وجهوا شعاع ليزر إلى لاعب من الفريق المنافس؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.
غرامة قدرها 3000 يورو: على نادي بولونيا لأن مشجعيه ألقوا، خلال المباراة، ثلاث قنابل دخانية داخل الملعب؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS
غرامة قدرها 2000 يورو: على نادي جنوة لأن مشجعيه ألقوا قنبلة دخانية على أرض الملعب في الدقيقة 7 من الشوط الثاني؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.
غرامة قدرها 2000 يورو: على نادي LECCE لأن مشجعيه ألقوا قنبلتين دخانيتين داخل الملعب في الدقيقة الأولى من الشوط الأول؛ عقوبة مخففة بموجب المادة 29، الفقرة 1، البند ب) من CGS.
المديرون
غير مطرود
غرامة قدرها 10.000,00 يورو
بكين داريو (إنتر): لقيامه، في نهاية المباراة، في غرفة تغيير الملابس، وبطريقة متعجرفة، بانتقاد قرار الحكم بشكل متكرر وغير محترم.
مدربون رياضيون
طرد
إيقاف لمدة يوم واحد فعلي من المباريات وغرامة قدرها
5.000,00
فوليتشي سيموني (ميلان): لقيامه، في الدقيقة 44 من الشوط الثاني، بالوقوف من مقاعد البدلاء الاحتياطية، بالاعتراض بشكل صارخ على قرار الحكم وتوجيه عبارات غير محترمة إلى مدير المباراة.