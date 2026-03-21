ابتسامات على وجوه لاعبي «الروسونيري» عقب فوز ميلان على تورينو بنتيجة 3-2. شهدت ابتسامات أليجري عودة فريقه إلى مستواه على الفور بعد الهزيمة القاسية أمام لاتسيو، كما ظهرت ابتسامات ليو في المدرجات في ختام أسبوع صعب من جميع النواحي. أنهى رافا الأمر مع صديقه بوليسك بمصافحة، لكنه اضطر إلى الانسحاب من التدريب النهائي بسبب تفاقم مشكلة العضلة المقربة التي تعاني منها منذ بداية الموسم. ما جعله سعيداً في نهاية المباراة، كما التقطت الكاميرات، كان زملاؤه في الفريق، وفي مقدمتهم فوفانا: فقد كان احتفال الفرنسي الذي يشبه راكبي الأمواج مخصصاً لصديقه الذي يحمل الرقم 10 في المدرجات. ولم تتأخر ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الكثير من الشكر.
ميلان، إليكم كيف سيتم التعامل مع ليو قبل مباراتي البرتغال الوديتين
لياو مصاب لكنه تم استدعاؤه
يركز روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، على رافائيل ليو استعداداً لكأس العالم، ويرغب في اختباره خلال المباريات التحضيرية لأكبر بطولة في العالم. وقد أُدرج اللاعب رقم 10 في فريق «الروسونيري» أمس في قائمة اللاعبين المستدعين للمباراتين ضد المكسيك يوم 29 مارس وضد الولايات المتحدة يوم 1 أبريل. لكن قائمة اللاعبين المستدعين صدرت قبل التدريب النهائي لميلان، حيث اكتشف الطاقم الطبي للروسونيري مشكلة بدنية لدى لاعب ليل السابق.
أليجري غير موافق
ومن يعارض بشدة فكرة إرسال ليو للانضمام إلى منتخب البرتغال هو ماكس أليجري نفسه، الذي صرح بذلك في التلفزيون قائلاً: "لقد تحدثنا مع رافا وفضلنا أن يرتاح اليوم حتى يتوفر له 20 يوماً للتعافي – قال أليجري –. أما المنتخب الوطني؟ فهو غير قادر على اللعب على الإطلاق، ويحتاج إلى القيام بتمارين محددة ليعود إلى كامل لياقته".
وقد أصبح هذا الموقف أكثر حسمًا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أعتقد أنه سيتم استبعاده، أعتقد أنهم استبعدوه بالفعل. إنه بحاجة إلى الراحة. ويجب شكره على ما قدمه حتى الآن".
ما الذي يتسرب من المنتخب البرتغالي
ووفقاً للشائعات المتداولة في الساعات الأخيرة، أوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ليو بعد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان النهائي يوم الاثنين، بعد انتهاء الجولة لجميع الفرق. ويؤكد نادي ميلان أن ليو سيبقى في ميلانيلو للتعافي من إصابته خلال فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، لكن لا يمكن استبعاد احتمال انضمامه إلى زملائه لتقييم حالته من قبل الطاقم الطبي البرتغالي.