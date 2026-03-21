ميلان، إليكم كيف سيتم التعامل مع ليو قبل مباراتي البرتغال الوديتين

ومن يعارض بشدة فكرة إرسال ليو للانضمام إلى منتخب البرتغال هو ماكس أليجري نفسه، الذي صرح بذلك في التلفزيون قائلاً: "لقد تحدثنا مع رافا وفضلنا أن يرتاح اليوم حتى يتوفر له 20 يوماً للتعافي – قال أليجري –. أما المنتخب الوطني؟ فهو غير قادر على اللعب على الإطلاق، ويحتاج إلى القيام بتمارين محددة ليعود إلى كامل لياقته".





وقد أصبح هذا الموقف أكثر حسمًا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أعتقد أنه سيتم استبعاده، أعتقد أنهم استبعدوه بالفعل. إنه بحاجة إلى الراحة. ويجب شكره على ما قدمه حتى الآن".