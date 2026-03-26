مستقبل بيرفيسإستوبينيان في ميزان. الجناح الإكوادوري - الذي انضم إلى الروسونيري قادماً من برايتون في الصيف الماضي في صفقة انتقال نهائية بقيمة 17 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت - لم يقنع إدارة الروسونيري تماماً وقد يغادر إيطاليا بعد موسم واحد فقط. على الرغم من هدف الفوز الذي سجله اللاعب المولود عام 1998 في الديربي ضد إنتر، إلا أن لاعب فياريال السابق غالبًا ما كان بطلًا سلبيًا لأداء لم يكن على المستوى المطلوب. لدرجة أن المدرب ماكس أليجري فضل في عدة مناسبات الشاب دافيد بارتيساغي عليه.
ميلان، إستوبينيان على وشك الرحيل: توتنهام الإنجليزي مهتم به، وإليكم طلب الروسونيري
الاهتمام بالدوري الإنجليزي الممتاز
وفقًا لما نشره أليساندرو جاكوبوني على حسابه على X، يبدو أن توتنهام قد وضع لاعب الجناح في ميلان نصب عينيه، لا سيما في حال قرر «السبورز»تعيين روبرتو دي زيربي مدربًا للفريق (الذي سبق له تدريب إستوبينيان في إنجلترا خلال فترة عمله مع برايتون) للموسم المقبل.
طلب ميلان
من جانبهم، لن يعارض «الشيطان» على الإطلاق رحيل اللاعب المولود عام 1998. وتجدر الإشارة إلى أن ميلان أنفق في الصيف الماضي 17 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمكافآت، لضمان التعاقد مع اللاعب الإكوادوري بشكل نهائي. والآن، لتجنب الخسارة المالية، يتعينعلى الروسونيري بيعه مقابل حوالي 14 مليون يورو. وهذا هو المبلغ الذي يتعين على إدارة ميلان طلبه، في حال تقدم توتنهام بعرض ملموس.