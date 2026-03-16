ميلان، أليجري ولياو: الكواليس وراء التبديل في مباراة لاتسيو. كان من المفترض أن يخرج بوليسيتش

لم تكن مجرد هزيمة للميلان الذي غادر ملعب «أوليمبيكو» في روما، ليس فقط بعد خسارته 1-0 أمام لاتسيو، بل أيضًا بسبب الجدل الذي أثاره الموقف الذي وقع حول رافائيل لياو، الذي خرج من الملعب وهو يبدو مستاءً للغاية خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ارتفعت حدة التوتر في الدقيقة 67، عندما لم يخفِ اللاعب رقم 10 في ميلان توتره تجاه المدرب ماسيميليانو أليجري بعد قراره بإخراجه من الملعب واستبداله بإرسال نكونكو (وفولكروغ، الذي حل محل فوفانا) إلى أرض الملعب.