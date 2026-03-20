ميلان، أليجري: "مودريتش؟ الأمر يعود إليه. سيتم استدعاء جيمينيز"

يستعرض ماسيميليانو أليجري مباراة السبت المبكرة بين فريقه ميلان وتورينو خلال المؤتمر الصحفي المعتاد الذي يعقد عشية المباراة

بقيت 24 ساعة على مباراة ميلان وتورينو، وهي مواجهة حاسمة لإعادة إحياء طموحات الروسونيري في الترتيب. هكذا استعرض ماسيميليانو أليجري المباراة ضد فريق دافيرسا «الغراناتا» في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة في ميلانيلو.


أحضر لوكا مودريتش جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 إلى كاسا ميلان. هل هذا رمز لارتباطه القوي بالفعل بميلان؟

"لقد وصل لوكا وأضفى جودة على المستوى الفني، ولكن قبل كل شيء على المستوى الإنساني والمهني، خاصة بالنسبة للاعبين الأصغر سناً. إن رؤية لاعب، بل رجل، لوكا يبلغ من العمر 40 عاماً، يتمتع بشغف وحب لما يفعله، أمر لا يصدق. هذا يخلق الحماس ويجلب الإيجابية داخل الفريق".

  • حول قضية ليو، التقرير الطبي وبوليتشيك

    كيف حال جيمينيز؟ وكيف حال ليو بعد حادثة روما؟ ما هو المزاج العام؟

    "بعد أي خلاف، هناك دائمًا أسباب. هذه أمور تحدث خلال الموسم حيث النقاط مهمة جدًا. الشيء الوحيد الذي يجب فعله هو الحفاظ على الهدوء، فغدًا لدينا مباراة مهمة قبل فترة التوقف. الأمر صعب لأن تورينو يحقق نتائج جيدة منذ وصول دافيرسا. دعونا ننسى ما حدث، وعلينا التركيز على غدًا. جيمينيز بخير، وسيتم استدعاؤه غدًا".

    هل انتهت المنافسة على اللقب؟

    "من الطبيعي أن الهزيمة أمام لاتسيو... كرة القدم رائعة لهذا السبب، كان الجميع يعتقد أن إنتر خسر نقطتين، لكن العكس هو الصحيح. مصيرهم في أيديهم فيما يتعلق باللقب، ومصيرنا في أيدينا فيما يتعلق بالدوري الأوروبي. علينا التركيز على كل مباراة على حدة. وعندما تثبت الحسابات أن إنتر قد فاز باللقب وأن ميلان تأهل لدوري أبطال أوروبا، عندها لن نتمكن من الفوز باللقب ولن نتمكن من الخروج من دوري أبطال أوروبا".

  • الترتيب، مودريتش وبوليسيتش مجدداً

    الثنائي ليو-بوليسيتش:

    "بالنسبة لثنائي ليو-بوليسيتش، فقد عانوا من الإصابات هذا الموسم، أحدهما غاب عن فترة الإعداد، والآخر أجرى إعدادًا جيدًا ثم غاب لمدة شهرين. الآن من المهم تقديم أداء جيد في الشهرين الأخيرين. بوليسيتش في حالة جيدة، من الناحية البدنية قدم أداءً جيدًا في روما. ينقصه الدقة في التسديد، لكنه سيستعيدها. سجل رافا 9 أهداف، ولا تزال هناك مباريات متبقية ويمكنه الوصول إلى رقم مزدوج. لكن الآن لدينا الجميع تحت تصرفنا، وللعب يجب أن نستيقظ. جميعنا".

    مستقبل مودريتش:

    "سيتحدث النادي معنا. الأمر يعتمد عليه. أمامه كأس العالم... في الوقت الحالي، دعونا نتركه يلعب، ودعونا نتركه يستمتع".


    الترتيب:

    "علينا أن ننظر إلى الأمام ولكن أيضًا إلى الخلف. كرة القدم رائعة لهذا السبب: التوازن أمر أساسي. ما لم تحقق الهدف، عليك أن تظل مركزًا على الهدف. عليك أن تحصد نقاطًا غدًا لتخطو خطوة صغيرة إلى الأمام. ضد لاتسيو كان بإمكاننا أن نكون أكثر دقة ودفعنا ثمن ذلك غاليًا. غدًا يجب أن نلعب مباراة منظمة، دون المبالغة، وبهدف حصد النقاط الثلاث".

    تمريرات بوليسيتش الفاشلة إلى ليو. ما الذي ينقص لتحسين التفاهم بينهما؟

    "أن من لديه الكرة يجب أن يرى من هو غير مراقب (يضحك، محرر). لم يمرر له تلك الكرة لأنه لم يره. لكن هذا حدث في مرات أخرى أيضًا. الفارق في كرة القدم يكمن في اختيار التمريرة الأخيرة. قلت لليو: "لم يرك، وإلا لكان مررها لك". لم يكن الأمر صعبًا".


    كيف تمكنتم من حصد 60 نقطة رغم الصعوبات في الهجوم، أي أن بوليسيتش لم يسجل أي هدف منذ 28 ديسمبر وليو يعاني من التهاب في الفخذ؟

    "لأن الفريق عمل كفريق واحد. واجهنا مشاكل إصابات في خط الهجوم، لكننا لا نفكر في الماضي. راجعت مباراة لاتسيو، كانت هناك أخطاء فنية في آخر 30 مترًا. استقبلنا هدفًا كان يمكن تجنبه، لكن هذا يحدث. غدًا لدينا مباراة صعبة، نحتاج إلى جميع اللاعبين الذين هم في حالة جيدة. نأمل في عودة لوفتوس-تشيك، وغابيا نفسه، وسيتحسن وضع جيمينيز. يجب أن نضع الأهداف الفردية في خدمة الفريق، وإلا سنذهب بعد 8 أشهر لننافس على مكان في دوري أبطال أوروبا".

  • بشأن الضغط، و"أوبن فار"، وفولكروغ ولياو

    هل كان الفريق يتحمل ضغطاً كبيراً في روما؟ هل تخشى حدوث تراجع نفسي؟

    "لا يجب أن يكون هناك رد فعل عكسي، أيضًا لأننا ارتكبنا بعض الأخطاء التي يجب أن نحاول تجنبها ويجب أن نكون أكثر دقة في الهجوم. كانت لدينا أيضًا فرص مواتية، لكننا أهدرنا 2-3 فرص بنفس الطريقة. لقد عملنا على ذلك، ونأمل أن نقدم غدًا مباراة أفضل من الناحية الدفاعية. في الشوط الأول تعرضنا لـ9 هجمات مرتدة، وهو الرقم الأقصى هذا العام. لكن مباراة لاتسيو هي نتيجة لمباراة كريمونا، التي كانت بالفعل مباراة متقطعة. الديربي مختلف، فهناك تركيز مختلف. يجب أن نعود بهدوء إلى التنظيم، وهو مصدر قوتنا".

    هل ستواصل الاعتماد على ليو وبوليسيتش أم ستمنح فرصة لفولكروغ الذي هو المهاجم الوحيد في منطقة الجزاء؟

    "هناك حلول بعد المباراة عندما نحتاج إليها. حتى الآن، لم يكن جيمينيز متاحًا ولا يتمتع بإيقاع المباراة، في الواقع خلال فترة التوقف سنرى ما إذا كان بإمكاننا تنظيم مباراة، فإذا احتجت بعد 20 دقيقة من نهاية المباراة إلى لاعب يتمتع بهذه الخصائص، فلن يكون لديك سوى لاعب واحد. لذا إما أن تلعب به منذ البداية أو في النهاية. الجميع بخير، ونحن بحاجة إلى الجميع. من الآن وحتى النهاية، من المهم جدًا أن يكون لدينا 5 مهاجمين متاحين".

    عن ليو:

    "يمكنه أن يلعب بسهولة في مركز المهاجم، يكفي أن نرى الحركات التي قام بها يوم الأحد، مع إنتر وكريمونا بهذه الهجمات العميقة. عندما يفتح الملعب يشعر براحة أكبر قليلاً، ولكن عندما يتوسع الملعب وإذا لم تصل إليه الكرة يخرج قليلاً من المباراة...".

    يريدون إلغاء نظام VAR المفتوح، ما رأيك في ذلك؟

    "لا أعرف، هم من سيقررون. كلما قلت الأمور، كان ذلك أفضل. أعتقد أن هناك حكمًا، وهم جيدون أيضًا. دعونا نجعلهم يحكمون. يجب أن يسود التوازن في جميع المواقف. الخط رفيع بين تدخل VAR والحكم، وقد يغير ذلك ميزان الأمور. عندما يجدون هذا التوافق الصحيح فيما بينهم، سيكون الحكم أكثر راحة. لكن الحكام جيدون، وهم يؤدون بشكل أفضل في المباريات الأخيرة. قاد غويدا المباراة بشكل جيد، وترك الأمور على طبيعتها، ولم يصفر على الأخطاء البسيطة وهذا صحيح، فالكرة لعبة رجالية. هناك العديد من الحكام الشباب، وهم بحاجة إلى اكتساب الخبرة. أما الحكام الأكبر سناً، فلديهم خبرة أكبر وقدرة أكبر على التحكم في الموقف".



  • حول تاري، كرة القدم الأوروبية وصعوبات كرة القدم الإيطالية

    هل تتحدث مع تاري بشأن المستقبل؟ ما مدى أهمية الاستمرار مع هذه المجموعة؟

    "أنا ألتقي بتاري كل يوم، نتناول الغداء معًا في ميلانيلو، ونحن معًا في معسكر التدريب، ونتحدث عن ديناميكيات الفريق، وأين يمكننا تحسين الفريق. جاء فورلاني لزيارتنا بعد الديربي وتناولنا الغداء معًا. عندما نتحدث عن المستقبل، ولم نفعل ذلك بعد، سنفعل ذلك جميعًا معًا".

    بشأن الفيديو الذي عُرض في استراحة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند: أنشيلوتي وثق في لاعبيه المخضرمين. في سياق ميلان، هل تحتاج الفريق، لكي يطمح إلى أقصى حد، إلى لاعبين بهذه الكاريزما؟

    "كان ذلك ريال مدريد الذي تقاعد منه مودريتش وكروس. الوحيد الذي بقي هو كارفاخال. لا يجب أن نفكر فيما كان عليه الحال قبل 10 سنوات. الآن الجيل مختلف تمامًا. في إيطاليا على وجه الخصوص، لا نملك القوة الاقتصادية للتنافس مع الأندية الأوروبية الأخرى. يكفي أن ننظر إلى الإيرادات. في نهاية المطاف، الفرق التي تصل إلى نصف النهائي هي الأقوى من الناحية الاقتصادية. عندما يكون هامش الخطأ ضئيلاً، يجب أن تكون ماهراً ومحظوظاً في بناء الفريق. إذا كانت إيراداتك مليار يورو، يمكنك إنفاق أموال أخرى حتى لو أخطأت بـ 200 مليون. نادي ميلان يعمل ليكون قادراً على المنافسة ومستداماً. الآن أصبح النادي شركة: لهذا السبب فإن الجانب الرياضي والجانب التجاري مهمان على حد سواء. يجب أن تكون هناك سلسلة متصلة من الفريق الأول إلى الأنشطة الأساسية: هكذا تبني قاعدة صلبة يمكن للنادي الاعتماد عليها، وإلا فإنك تقفز من موضوع إلى آخر. إذا لم تضع هذه الأسس، فستظل دائمًا في وسط البحر".

    ربما يجب تحسين جميع المواقف الأخرى التي لا تعتمد فقط على المهاجمين؟

    "يجب تحسين التفاهم بين اللاعبين. لم يلعب بوليسيتش وليو كثيرًا معًا في تلك المراكز، وكذلك الآخرون. ومع ذلك، كانت هناك توليفات ممتازة مثل فولكروغ-بوليسيتش في فلورنسا. أما يوم الأحد، فلم يره بوليسيتش، وهذا أمر يمكن أن يحدث في كرة القدم".

    أليس من المعتاد أن تعاني الفرق الإيطالية كثيرًا في أوروبا؟ هل تعتمد الكثافة على اللاعبين والمدرب والدوري؟

    "لا داعي للوقوف هنا والتحدث دون تفسير، لأنني لا أشرح شيئاً ولا أملك الحقيقة المطلقة. لا يجب التقليل من شأن كرة القدم الإيطالية. لدينا خصائص معينة، وهي جزء من تاريخ الشعب الإيطالي، منذ العصور الوسطى والدفاع عن الحصون. الآن الجميع يتحدث. سرعة التمرير مختلفة بالتأكيد وتعتمد على اللاعبين. لماذا المباريات أسرع في أوروبا؟ أولاً لأنك إما تفوز أو تخسر. الدوري الإنجليزي مختلف تمامًا، ليس أفضل أو أسوأ. عندما يقولون إن اللعب في إيطاليا راكد وهناك مساحات أقل، فلننظر إلى الجانب الإيجابي: من الصعب تسجيل الأهداف. لقد ولدنا ونشأنا هكذا وتطورنا. لا يجب أن نذهب لتقليد بلدان أخرى لها ثقافة مختلفة. التاريخ يختلف من نادٍ لآخر. يجب إصلاح قطاعات الشباب، وإيجاد صيغ مختلفة. لكن لا تقول، بل يجب أن تفعل! واتخاذ القرارات. سأختتم الآن وإلا سأصبح جدلياً. أعتقد أنه يجب عرض الأرقام المتعلقة بجميع قطاعات الشباب. يجب إظهار هذه الأرقام. يجب أن نقلق لأن العديد من الأطفال الذين يلعبون كرة القدم يتوقفون مبكراً ويذهبون للعب التنس. للوصول إلى لاعبين مثل سينر، هناك عمل كامل وراء ذلك. يجب أن نكون حذرين. من يفهم قطاع الشباب، يكفي إجراء إصلاحات".

