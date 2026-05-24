محمود خالد

خارج دوري الأبطال: "جعلتم ميلان فريقًا ثانويًا" .. انهارت شروط مودريتش أمام كالياري، وفكر فابريجاس تفوق على "العجوز" أليجري!

مودريتش على خطى رونالدو ونيمار..

"جعلتم ميلان فريقًا ثانويًا"، صرخة تشكلت من كلمات في لافتة كورفاسود، رابطة مشجعي الروسونيري، ضد الإدارة، بعدما شاهدنا المؤشر يسير خلال الموسم، من القمة إلى القاع.

صدق ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، حينما قال إن كل هدفه مع الفريق هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أنه قال تلك الكلمات، في وقت كان الروسونيري فيه لا يزال في السباق مع إنتر، ويبدو وكأنه حسم الوصافة بنسبة كبيرة.

فجأة، انقلب الحال، تعثر تلو الآخر، وهبط ميلان للمركز الثالث، والفارق يتقلص، والصراع يشتد مع روما وكومو ويوفنتوس، قبل أن تأتي ثنائية كالياري، لتوجه الضربة القاضية لأحلام الروسونيري، في قلب السان سيرو.

ميلان تقدم مبكرًا بهدف أليكسيس ساليمايكرس، في الدقيقة الثانية، وكالياري رد بثنائية جينارو بوريلي وجوان رودريجيز، في الدقيقتين 20 و57.

  • انهيار شروط مودريتش

    منذ قدومه إلى قلعة الروسونيري، بعد رحلة مليئة بالعطاء مع ريال مدريد، وكأن مودريتش وجد الفريق الذي يحقق معه المعادلة الصعبة، الحفاظ على ثبات المستوى مع تخطي حاجز الأربعين، في دوري بالطبع ليس أقوى من الإنجليز أو الإسباني،

    وفي فترة سابقة، ذكرت تقارير بأن مودريتش وجه ثلاثة شروط من أجل تجديد عقده؛ التعاقد مع صفقات رفيعة المستوى، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبقاء ماسيميليانو أليجري على مقاعد البدلاء.

    الشرط الثاني لم يتحقق، وإن تحقق، فمن الصعب أن يوازن ميلان بين طلبات مودريتش، وكأن التأهل إلى دوري الأبطال، لا يسير جنبًا إلى جنب، مع بقاء أليجري، الذي افتقر إلى امتلاك الحلول أمام كالياري، بدفاع هشّ للغاية، وعشوائية في التحركات، والاعتماد على المحاولات الفردية دون خطورة حقيقية على المرمى.

    هل من المنطقي أن تكون في سباق شرس على مقعد دوري الأبطال، وتتراجع بهذا الشكل أمام كالياري؟ سؤال محير، فيمَ كان يفكر ماسيميليانو أليجري، تراجع غريب بعد التقدم، منح السيطرة للضيوف الذين قدموا مستويات جيدة للغاية، على المستوى التكتيكي.

    مباراة متميزة قدمها كالياري، سواءً من خلال الضغط والاستحواذ في الشوط الأول، إلى لعبة التحوّلات السريعة واختراق الخطوط، وسط تنظيم دفاعي متميز، وبالتالي فإن نتيجة المباراة ربما تكون منطقية، بل إنه لولا الحارس ماينان، لخرج ميلان مهزومًا بنتيجة تاريخية.

  • لقطة مونديالية لم تكتمل

    ما أصعب أن تكون بطلًا في ليلة تشهد فيها أسوأ كوابيسك، بكل المقاييس، كان الحارس مايك ماينان، حارس ميلان، الأفضل في ليلة الخروج من سباق دوري أبطال أوروبا.

    ماذا نقول عن أبرز لقطات ماينان؟ لقطة الدقيقة 73، حينما تصدى لتسديدتين متتابعتين من داخل منطقة الجزاء، من بوريلي وزابا، أم الدقيقة 86 حينما أهدر بول ميندي فرصة انفراد تام، بعد تألق الحارس الفرنسي في إبعاد الكرة؟

    لنقف قليلًا عند اللقطة الثانية، إذا ما تذكرت عزيزي القارئ انفراد آرين روبن وتصدي إيكر كاسياس في نهائي كأس العالم 2010، أم تصدي إيميليانو مارتينيز لفرصة انفراد كولو مواني التي رسمها وشمًا على ساقه، بعد مونديال 2022، هكذا ظهر ماينان، في لقطة مونديالية لم تكتمل، حيث أنه كان ليصبح البطل الأول إذا ما حجز ميلان بطاقة العبور للتشامبيونزليج، إلا أنه حلم لم يتحقق.

    على خطى رونالدو ونيمار

    ظاهرة غريبة بتنا نشاهدها مع النجوم الكبار، في الآونة الأخيرة، فمع كل تجربة جديدة، يجب أن يخوض أحدهم تجربة اللعب في البطولة القارية الثانية.

    إذا ما كان 2026 هو عام "عودة الأبطال الغائبين"، فإنه أيضًا يستحق أن يطلق عليه عام البطولات الثانية، شاهدنا ذلك في التجارب التالية..

    * مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر في دوري أبطال آسيا 2، ووصوله إلى المباراة النهائية.

    * مشاركة نيمار جونيور مع سانتوس في كوبا سودأمريكانا.

    والآن نشاهد مودريتش يتأهل مع ميلان إلى بطولة الدوري الأوروبي، فهل يوافق النجم الكرواتي "الأربعيني" على البقاء والسير على خطى رونالدو ونيمار؟ أم يبحث عن تجربة أخرى؟

    كومو يحقق المعجزة

    ميلان وكومو، صراع بين العراقة والحداثة، تفكير "العجوز" أليجري الذي بدا بلا حلول أمام كالياري، وخسر بفرصة بين اثنتين للتأهل لدوري أبطال أوروبا، ونشاط سيسك فابريجاس، الذي صنع المعجزة مع كومو، وعبر بسفينته إلى شاطئ التشامبيونزليج، في الموسم المُقبل.

    في ليلة بقي فيها نيكو باز على مقاعد البدلاء، ارتدى دي كونيا ثوب البطل، بثنائية، كتب بها تأهل كومو برباعية، إلى دوري الأبطال.

  • كلمة أخيرة..

    على إدارة ميلان ألا تحزن من لافتات الجماهير المطالبة برحيل الإدارة، "ارحل يا فورلاني، ويا إبرا، مونكادا، سكاروني، الحقوا بهم سريعًا"، لافتات من خارج الملعب، اشتعلت بصافرات استهجان بعد صافرة النهاية.

    تخبطات وكوارث إدارية مع ميلان، ومستويات فنية متخبطة، والغريب أن ذلك هو ميلان الذي فاز ذهابًا وإيابًا على جاره إنتر الذي حقق لقب الكالتشيو.

    تعثرات إدارية وفنية، عبر عنها أداء ميلان في مباراة الحسم أمام كالياري، لعب بلا روح، عشوائية وترك مساحات شاسعة بين الخطوط.

    بادرة ضوء وحيدة في تحركات ساليمايكرس، في الطرف والعمق، وكذلك أدريان رابيو، أما الأداء العام فكان هشًا، عندما قوبل بتنظيم من كالياري، خسر بثنائية من الرأفة.