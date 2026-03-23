بدأت رسمياً فترة توقف الدوري من أجل مباريات المنتخبات الوطنية، حيث يشارك فيها من يحلمون بالوصول إلى كأس العالم، ومن يستعدون لها، ومن يبقون في ديارهم على أمل حدوث تحول إيجابي في القريب العاجل. وقد ساهم ميلان بعدد كبير من اللاعبين، مما حافظ على حضوره القوي على الصعيد الدولي، ولكن في الوقت نفسه، سيتمكن أليجري من العمل مع مجموعة جيدة من اللاعبين استعداداً للمباراة الحاسمة ضد نابولي على ملعب مارادونا في 6 أبريل المقبل. فيما يلي الدليل الكامل لجميع لاعبي الروسونيري المشاركين مع منتخباتهم الوطنية:
ميلان، الدليل الشامل للاعبين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية: إليكم من سيبقى في ميلانيلو مع أليجري
القرد قد خرج
ستخوض فرنسا مباراتين رفيعتي المستوى ضد البرازيل (26 مارس) وكولومبيا (29 مارس). وقد استدعى ديدييه ديشامب لاعبي «الروسونيري» مايك مايغانوأدريان رابيو، بينما غاب عن التشكيلة كريستوفر نكونكوويوسوف فوفانا.
لا يوجد لاعب من المنتخب الإيطالي
لم يدرج رينو غاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، أي لاعب من ميلان في قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم التي ستقام مساء الخميس ضد أيرلندا الشمالية. واستُثني دافيد بارتيساغي، الذي تم استدعاؤه للمنتخب تحت 21 عامًا، خلافًا للشائعات الأخيرة. كما استُثني أيضًا صامويل ريتشي وماتيو غابيا الذي لا يزال يتعافى من العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي.
توموري عاد
استدعى توماس توخيل، بعد غياب دام ثلاث سنوات، فيكايو توموري، بينما غاب روبن لوفتوس-تشيك عن المباريات الودية على أرضنا ضد أوروغواي (27 مارس) واليابان (31 مارس).
أما ستراهينيا بافلوفيتش، فقد تم استدعاؤه ضمن قائمة منتخب صربيا، الذي لم يتأهل إلى كأس العالم، للمباراتين الوديتين المتتاليتين ضد قطر (26 مارس) وإسبانيا (27 مارس).
بلجيكا الحمراء والسوداء
تم استدعاء كوني دي وينتر وأليكسيس سيلمايكرز للانضمام إلى المنتخب البلجيكي لخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى ضد المنتخب المضيف (28 مارس) والثانية ضد المكسيك (1 أبريل).
بوليسيتش نعم، ليو لا
جاء الإعلان في الموعد المتوقع: تم استبعاد رافائيل ليو من تشكيلة البرتغال للمباريات ضد الولايات المتحدة والمكسيك بسبب تفاقم إصابته في عضلة الفخذ. في المقابل، تم استدعاء كريستيان بوليسيتش الذي سيواجه بلجيكا بقيادة دي وينتر وسايلماكيرز في 28 مارس مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم البرتغال في 1 أبريل. لم يتم استدعاء سانتياغو جيمينيز من قبل المكسيك للمباراتين ضد البرتغال (الأحد 29 مارس) وبلجيكا (1 أبريل)، وسيتمكن من الاستعداد على أفضل وجه لمواجهة نابولي في 6 أبريل المقبل.
سيقود لوكا مودريتش كرواتيا في المباريات الودية ضد كولومبيا (27 مارس) والبرازيل (1 أبريل). ستستغني ألمانيا عن فولكروغ الذي سيبقى في ميلانيلو لتحسين لياقته استعدادًا لنهاية الموسم.