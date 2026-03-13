ميلان، الجهود مستمرة لتعزيز أفضل دفاع في أوروبا: مفاوضات لتجديد عقد بافلوفيتش

بعد 28 مباراة في الدوري، يمتلك ميلان أفضل دفاع بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وهذه النتيجة تتعارض تماماً مع ما شوهد خاصة في الموسم الماضي، عندما كان الروسونيري يتلقون الأهداف بشكل متكرر، وأنهوا الدوري بعد أن استقبلوا 43 هدفاً (1.13 هدف في المباراة الواحدة). على الرغم من ذلك، لم يتغير تشكيل الفريق، باستثناء استبدال ثياو، الذي تم بيعه إلى نيوكاسل مقابل أكثر من 40 مليون يورو، بدي وينتر، الذي انضم من جنوة مقابل 18 مليون يورو.

تلقى ميلان بقيادة ماسيميليانو أليجري 20 هدفاً فقط في 28 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري. وهذا المتوسط، البالغ 0.71، يضعه في المركز الأول من حيث الأهداف التي استقبلها الفريق في كل مباراة بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. وحتى الجولة الأخيرة، كان روما في الصدارة، لكنه تراجع إلى المركز الرابع بعد خسارته 2-1 في جنوة (21 هدفاً في 28 مباراة، 0.75/90 دقيقة).