ميلان، التحول إلى تشكيلة 4-3-3 هو نقطة التحول: وإليكم السبب

من المرجح أن يواصل ميلان توجيه خياراته الفنية والتعاقدات نحو تشكيلة 3-5-2 التي اختارها أليجري منذ اليوم الأول لإضفاء الصلابة وتلك الروح الهجومية على فريق كان ضعيفًا للغاية، ويأتي بعد عدة مواسم من الفارق الكبير بين الأهداف المسجلة والأهداف التي استقبلها.





لكن الشعور السائد بشكل متزايد هو أن الفريق يقدم أداءً أفضل بوجود جناحين على الأطراف وظهيرين جانبيين ولاعبي وسط حرين في التداخل والهجوم على المساحات بين داخل وخارج الملعب. الحالة الأكثر بروزاً هي حالة سايليمايكرز: الذي كان حاسماً، خاصة في النصف الأول من الموسم، في تحقيق التوازن من خلال توزيع جهوده في المرحلتين، لكنه يعاني منذ عدة أسابيع من تباطؤ في الأداء بسبب نقص الطاقة. مع وجود ظهير خلفه، يمكن للاعب المنتخب البلجيكي أن يطلق العنان لإبداعه وسرعته ليجعل الهجوم أكثر فاعلية.

يعرف أليجري ولاندوتشي نقاط قوة الفريق ونقاط ضعفه، وقد يتبنى قريباً تطوراً طبيعياً انطلاقاً من المبادئ الأولية التي حققت العديد من النتائج (لا تقتصر على مجرد أرقام الترتيب) في هذه التجربة الثانية مع الروسونيري.