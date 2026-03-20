ميلانو، ما الذي يحدث في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو؟ بين المشاريع والطعون المقدمة إلى محكمة الإدارة الإقليمية ومشاكل التدهور

بعد الطعن الذي قدمه حزب الخضر أمام محكمة الإدارة الإقليمية، توقف مشروع ميلان في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو

أدى قرار نادي ميلان بالعودة إلى مسار شراء منطقة سان سيرو، حتماً، إلى تغييرات في مشروع آخر تابع لشركة «ريد بيرد»: وهو إنشاء ملعب مستقل في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو ميلانيزي.

حتى الآن، استثمرت الشركة الأمريكية التي تمتلك حصة الأغلبية في النادي الواقع في شارع ألدو روسي، 55 مليون يورو، قبل أن يتم تعليق اتفاقية البرنامج الموقعة.

لفهم ما يحدث، يجب أن نرجع خطوة إلى الوراء: تم تعليق مشروع الملعب الجديد لميلان في منطقة سان فرانشيسكو في سان دوناتو ميلانيزي من قبل محكمة لومباردي الإدارية في أكتوبر 2025. ألغى الحكم قرار عام 2021 الذي كان يهدف إلى تحويل المنطقة، حيث خصص جزءًا كبيرًا من الأرض للمساحات الخضراء، مما جعل المشروع الأولي غير قانوني.

  • لمحة عامة عن الوضع

    أوقف المحكمة الإجراءات عقب الطعن المقدم من المواطنين ولجنة "لا للملعب"، مما أدى إلى إثارة الشكوك حول الغرض من استخدام جزء كبير من الأراضي (حوالي 45,000 متر مربع من إجمالي مساحة أكبر بكثير). وقد قاد هذا الطعن حزب الخضر بشكل أساسي، ثم قبله محكمة الإدارة الإقليمية.

    في يناير 2026، أعلنت البلدية رفض اتفاق البرنامج، مما أدى فعليًا إلى توقف تطوير المشروع الرئيسي للملعب.

    ووفقاً لما علمته تحريرنا، فإن بلدية سان دوناتو في مرحلة انتظار فيما يتعلق ببعض التقييمات، وتأمل في أن يتم توضيح الطعن المقدم من حزب الخضر قريباً. ويبقى الهدف كما هو: تقييم ومناقشة مشروع جاد يمكن أن يجلب تحسينات للمجتمع وللقوة الاقتصادية للبلدية نفسها.



  • المنطقة التي تم تجفيفها

    في 10 يونيو 2024، أي منذ حوالي عامين، بدأت أعمال التنظيف الشاملة لمنطقة سان فرانسيسكو في سان دوناتو ميلانيزي: وتضمنت هذه الأعمال قص العشب وإزالة النفايات وتركيب السياج. كان هذا مشروعًا مهمًا، وبغض النظر عن شكاوى دعاة حماية البيئة والمقيمين بشأن الأثر البيئي، فقد أدى أيضًا إلى إعادة تأهيل منطقة واسعة كانت تعاني من الفوضى وتجارة المخدرات.

    ويكمن الخطر الأكبر في هذه المرحلة من الجمود في احتمال عودة بعض المشكلات لتثير قلق كل من المجلس البلدي ومجتمع سان دوناتو. وفي الوقت الحالي، تشير مصادر مطلعة إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

  • تخفيض قيمة بمقدار أحد عشر مليوناً

    أدى تعليق اتفاقية البرنامج إلى انخفاض في القيمة بنحو 11 مليون يورو، كما أشارت إلى ذلك الميزانية الأخيرة للنادي: «زيادة في انخفاض قيمة الأصول الثابتة المادية الأخرى (بسبب تعليق الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاستاد الجديد في بلدية سان دوناتو ميلانيزي) بمبلغ 11 مليون يورو».

  • المشاريع المستقبلية والبدائل

    لم يتخلَّ ميلان مطلقًا عن فكرة إنشاء مجمع رياضي في منطقة سان فرانشيسكو الواقعة جنوب ميلانو. وتعود ملكية الأراضي إلى الشركة الكائنة في شارع ألدو روسي من خلال شركتها التابعة «سبورت لايف سيتي».

    تشير الشائعات إلى عدة بدائل فيما يتعلق بإنشاء الملعب الجديد: أهمها إنشاء مركز للشباب يمكنه تنفيذ الأعمال والمشاريع التي تم القيام بها في فيسمارا.

    ولا يقتصر الأمر على قطاع الشباب فقط، لأن ميلان يفكر أيضًا في إنشاء مركز مخصص لفريق كرة القدم النسائي التابع له.

