ميلانو، كين تحت المراقبة الخاصة: ثلاثة عوامل تدفعه إلى ميلانو

الضربة الهجومية التي طلبها ماكس أليجري للصيف المقبل هي المهاجم الإيطالي لفريق فيورنتينا.

سيكون اسم مويس كين حتماً بطل الصيف المقبل في سوق الانتقالات. ما لم تحدث مفاجآت، وحتى لو تمكنت فيورنتينا في النهاية من الحفاظ على مكانها في الدوري الإيطالي. خلال الصيف الماضي 2025، رفض المهاجم الإيطالي عدة عروض، مقتنعاً بجودة مشروع فيورنتينا لدرجة أنه وقع عقداً جديداً ينتهي في 2029، مع زيادة في الراتب وتعديل في الأجر. 

بعد 7 أشهر، لم يتم الوفاء بوعوده ووعود النادي، ومع احتمال إعادة هيكلة في فلورنسا، ستعود تلك الشرطية وتلك الشائعات المرفوضة لتسيطر على المشهد. ومن بين الأندية التي تتصدر قائمة الراغبين في شرائه، هناك دائمًا، كما ذكر ماتيو موريتو وفابريزيو رومانو، ميلان.

  • ميلان موجود: تحت المراقبة الخاصة

    كما ذكرنا سابقًا، عادت أخبار اهتمام الروسونيري إلى الواجهة. السبب الرئيسي هو أن الحديث عن الروسونيري ينطلق بشكل أساسي من ماسيميليانو أليجري. في يناير، عندما كان ميلان قد أبرم صفقة فولكروغ ولم يكن هناك مجال للتفاوض، طلب أليجري من النادي الأحمر والأسود بذل جهد للحصول على كين. لكن الأرقام، والوضع المتدهور لفيورنتينا في الترتيب، لم يسمحا بفتح هذا الملف. 

    لكن الاسم بقي على طاولة مديري الروسونيري، حيث يواصل ميلان مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بمستقبل المهاجم الذي نشأ في أكاديمية يوفنتوس. كيان هو لاعب يحبه ميلان كثيرًا، وسيتم تقييم الوضع في الصيف.

  • ثلاثة عوامل لإقناع مويس

    وفقًا لرومانو وموريتو، هناك عدة عوامل قد تقربه من الروسونيري. أولاً، كين صديق مقرب لرافائيل ليو، الذي يشاركه شغفه بموسيقى الراب، وقد أنتج معه بعض الأغاني. ثم هناك دور أليجري، الذي لطالما اعتبر كين لاعبًا رفيع المستوى حتى في أحلك لحظات مغامرته مع يوفنتوس، وأخيرًا أن مويس يرحب بفكرة الانتقال إلى ميلان (حتى مع فيورنتينا) خاصة بفضل المشاركة في دوري أبطال أوروبا المقبل الذي من الواضح أنه لن يتمكن من لعبه في فلورنسا (فرصة الفيورنتينا الأوروبية تعتمد الآن فقط على الفوز بدوري المؤتمر).

  • أرقام فيورنتينا

    لذلك، لا ينبغي أن تكون هناك مشاكل من جانب كين. لكن المفاوضات، إذا جرت، ستكون صعبة للغاية مع فيورنتينا. الشرط الجزائي البالغ 62 مليون يورو هو المبلغ الذي يريد النادي الفيورنتيني أن يبدأ به التقييم بغض النظر عن صلاحيته في إيطاليا أو صلاحية فترة النشاط (البيانات غير رسمية، لكن تلك الموجودة في العقد القديم كانت سارية من 1 إلى 15 يوليو). يعتبر ميلان هذا المبلغ مرتفعًا جدًا في الوقت الحالي، ولا ينوي النادي أن يضحي ماليًا من أجله.

