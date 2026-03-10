ميلانو، كيف يمكن تحسين أفضل دفاع في أوروبا؟ جيلا فرصة حقيقية، جميع الأسماء على القائمة

نجاح في الديربي، وتقليص الفارق إلى سبع نقاط، ونهاية موسم قد تجلب المزيد من السعادة لميلان بقيادة ماسيميليانو أليغري.

وهكذا، يخرج الفريق الأحمر والأسود بمعنويات عالية، راغبًا في الاستمرار في الإيمان بإمكانية اللحاق بإنتر ميلان واللعب بكل أوراقه في سباق الدوري الإيطالي، على الرغم من صعوبة ذلك ونجاحه في حالات قليلة جدًا في تاريخ الدوري الإيطالي.

المرحلة النهائية من هذا الموسم ستوفر لنا جميع الإجابات التي نبحث عنها، ولكن في غضون ذلك، بدأ مكتب نادي ميلان في شارع ألدو روسي بالفعل في التخطيط لمستقبل الفريق، مع التركيز على الدفاع الذي يحتاج، على الأقل من الناحية العددية، إلى تعزيزات مهمة استعدادًا للموسم المقبل.