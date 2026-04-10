ترجمه
ميكيل أرتيتا يوجه تحذيرًا لخريجي أكاديمية أرسنال مايلز لويس-سكيلي وإيثان نوانيري في ظل الصعوبات التي يواجهها الفريق الأول
أرتيتا يفضل التميز على مكانة الأكاديمية
لطالما كان خط إنتاج هيل إند بمثابة القلب النابض لهوية أرسنال، حيث أنتج لاعبين من أمثال بوكايو ساكا وإميل سميث رو وإدي نكيتيا. ومع ذلك، أوضح أرتيتا أن كون اللاعب من منتجات الأكاديمية لا يضمن له مستقبلاً طويل الأمد في تشكيلة الفريق الأول إذا انخفض مستوى أدائه.
وفي حديثه عن التحدي المتمثل في دمج اللاعبين الشباب مع السعي وراء أكبر الألقاب في كرة القدم، أكد أرتيتا أن العاطفة لن تحدد اختياراته أو تشكيل الفريق. ويطالب الإسباني بمستوى من الثبات لم يتمكن سوى قلة من اللاعبين الشباب من الحفاظ عليه تحت الضغط الشديد للسعي وراء لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ثمن الثنائي من هيل إند يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني
تتزايد التكهنات بأن أرسنال قد يكون مستعدًا للاستفادة ماليًا من لاعبيه الشباب الأكثر قيمة لتمويل المزيد من التعزيزات. وتشير التقارير إلى أن النادي قد ينظر في العروض المقدمة لكل من نوانيري ولويس-سكيلي هذا الصيف، حيث يُتداول أن القيمة الإجمالية للثنائي تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار).
ويعتبر بيع خريجي أكاديمية النادي ربحاً خالصاً بموجب قواعد الربح والاستدامة (PSR) في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع مشاركة لويس-سكيلي في مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم، وانضمام نوانيري بالفعل إلى مرسيليا على سبيل الإعارة في يناير، يبدو أن الباب أمام رحيلهما بشكل نهائي قد بدأ ينفتح.
ما قاله أرتيتا
وعندما سُئل عن التوازن بين منح الشباب فرصة والتنافس على الألقاب، كان أرتيتا حازماً.
وقال أرتيتا عن نظام أكاديمية أرسنال: "إنه جزء منا". "في النهاية، ما يجب أن يميز هذا النادي هو السعي نحو التميز والبحث عن الأفضل، بغض النظر عما إذا كنت قادمًا من الأكاديمية أو من الخارج".
وتابع: "إذا استطعنا الحصول على لاعبين من هيل إند، فسيكون ذلك أفضل بكثير لأن الهوية موجودة هناك. نحن ننمو معهم وهم يعرفون بالضبط ما نبحث عنه. لكن في النهاية، عليهم أن يستحقوا ذلك. ليس لمدة أسبوع، ولا لمدة شهر، بل لسنوات. مثل أي شخص آخر، لا يهم القسم أو الدور الذي تشغله في النادي. عليك الحفاظ على الأداء، ويجب أن يكون ذلك على أعلى مستوى إذا أردنا الفوز والوصول إلى المكان الذي نريده".
تنظيم الميزانية للاستثمار الصيفي
من المتوقع أن ينشط أرسنال في فترة الانتقالات المقبلة، رغم أنه من غير المرجح أن يكرر الإنفاق القياسي الذي شهدته السنوات السابقة.
وفي حين أن المشجعين قد تعلقوا بفكرة أن يصبح نوانيري ولويس-سكيلي نجمي الإمارات المقبلين، فإن تحذير أرتيتا يشير إلى أن الإمكانات وحدها لا تكفي. وما لم يتمكن الثنائي من إثبات قدرتهما على الحفاظ على مستويات أداء عالية على الفور، فقد يحذوان حذو سميث رو ونكيتيا في مغادرة النادي للمساعدة في تمويل المرحلة التالية من مشروع أرتيتا.