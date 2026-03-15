ميكيل أرتيتا يكشف عما قاله لماكس داومان قبل ظهور لاعب أرسنال الشاب الذي غير مجرى المباراة في الفوز على إيفرتون

في مباراة بدا أنها متجهة نحو تعادل محبط، لجأ أرتيتا إلى اللاعبين الشباب لإحداث فارق. وكشف مدرب أرسنال أنه لم يثقل كاهل داومان بمخططات تكتيكية معقدة أو مهام دفاعية. بدلاً من ذلك، أبقى رسالته موجزة ومليئة بالثقة لإلهام الشاب ليصنع التاريخ في استاد الإمارات. وتم حسم الفوز بطريقة مذهلة عندما أصبح داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن عمر يناهز 16 عاماً و73 يوماً.

وعندما سُئل عما قاله للاعب الشاب على خط التماس، أجاب أرتيتا: "اذهب وقم بما تجيده واربح لنا المباراة... قلت له إن هذه هي اللحظات في الموسم التي يجب أن يحدث فيها شيء مميز، وهو يعلم أن لديه القدرة، وعليّ أن أمنحه الفرصة، وسوف ينجح."