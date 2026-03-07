Getty Images Sport
ترجمه
ميكيل أرتيتا يشيد باستخدام ماكس داومان "الاستثنائي" للوقت والمساحة في أول مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد، والتي حطم فيها الرقم القياسي
مغامرة أرتاتا مع المراهقين تؤتي ثمارها
أعطى أرتاتا فرصة تاريخية للاعب البالغ من العمر 16 عامًا داومان خلال مباراة أرسنال في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانسفيلد تاون. دخل خريج هيل إند التاريخ كأصغر لاعب يبدأ مباراة في المسابقة مع فريق الغانرز.
جاء قرار إشراك داومان ومارلي سالمون في التشكيلة الأساسية بعد صعودهما السريع، الذي بدأ خلال جولة النادي التحضيرية للموسم 2025 في آسيا. بينما ظهر داومان لأول مرة مع الفريق الأول في أغسطس 2025 خلال فوز أرسنال 5-0 على ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت انطلاقة المدافع سالمون مع الفريق الأول في ديسمبر خلال فوز أرسنال 3-0 على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.
بعد مشاركته ضد مانسفيلد تاون، قدم لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا أداءً متميزًا، وحظي بإشادة واسعة النطاق لأدائه الذي لا يتناسب مع صغر سنه.
- Getty Images Sport
تاريخ صنعه خريجو هيل إند
"حسناً، أنا فخور جداً به، وفخور جداً أيضاً بمارلي"، قال أرتيتا للصحفيين بعد المباراة. "من الواضح أن لاعبين يبلغان من العمر 16 عاماً يشاركان في كأس الاتحاد الإنجليزي. هذا يخبرنا الكثير عنهما، عن شخصيتهما والقدرات التي يتمتعان بها. وأعتقد أن ماكس كان استثنائياً". كان قرار إشراك الثنائي في التشكيلة الأساسية لحظة تاريخية للنادي، حيث أصبح أرسنال أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يبدأ مباراة بثنائي يبلغان من العمر 16 عاماً أو أقل في أي مسابقة.
وصلت ثقة أرتاتا في الشباب إلى آفاق جديدة يوم السبت، حيث وضع داومان معيارًا جديدًا للنادي اللندني. "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، أهنئهما لأنهما ظهرا لأول مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي، وأعتقد أن ماكس هو الأصغر سنًا في تاريخ المسابقة"، أوضح أرتاتا. "وهذه المسابقة مستمرة منذ فترة طويلة، مما يوضح مدى صعوبة ذلك. أنا فخور جدًا بهم، وآمل أن يستمتعوا، وكذلك جادين [ديكسون] في أول مباراة له. ومواصلة العمل هي مجرد الخطوة الأولى بالنسبة لهم، وهناك الكثير في انتظارهم".
أعجب المدرب بشكل خاص بهدوء داومان تحت الضغط البدني على أرضية اللعب الصعبة. "الجودة. لأنه عندما تكون الكرة تتدحرج في كل مكان ويكون هناك لاعبون خلفك، فإن الطريقة التي يتعامل بها مع الوقت والمساحة واللمسات التي يقوم بها، هي ببساطة مذهلة. خاصةً بالنظر إلى السرعة التي يقوم بها بهذه الحركات. لكن هذا يوضح لك الموهبة التي نمتلكها"، أضاف الإسباني.
دروس لمارلي سالمون
بينما استحوذ داومان على الأضواء، خاض زميله سالمون البالغ من العمر 16 عامًا أيضًا تجربة تعلمية مكثفة. بدا المدافع محبطًا بعد استبداله عقب خطأ أدى إلى تعادل مانسفيلد، لكن أرتاتا سارع إلى تقديم الدعم له. "يجب أن أشاهد المباراة مرة أخرى، لكنني أشعر أنه كان مسؤولاً عن ذلك. وهذا أمر جيد من ناحية، لكن لا يجب أن نفقد المنظور لأن كل من كان في تلك الغرفة، وكل من وصل إلى هذا المستوى، قد ارتكب خطأ أو أخطأ أو تسبب في موقف أدى إلى هدف. لكن هذا ليس مهماً"، أكد أرتاتا.
"المهم هو الطريقة التي لعب بها وبعض الأشياء التي فعلها على أرض الملعب. أعتقد أن هذا أهم بكثير من الأمور الأخرى"، تابع، مؤكداً إيمانه بإمكانات المدافع الشاب. كشف المدرب أيضاً عن مرونته التكتيكية، حيث استخدم ثلاثة مدافعين لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب توفر اللاعبين والحاجة إلى إدارة أعباء العمل على اللاعبين.
- Getty Images
مخاوف بشأن إصابة تروسارد وكالافيوري
وقد أضعف هذا الفوز إلى حد ما القلق من إصابة جديدة لكل من لياندرو تروسارد وريكاردو كالافيوري، اللذين لم يتمكنا من إنهاء المباراة. وفي تحديث عن حالة اللاعبين، قال أرتيتا: "كلاهما يعاني من مشاكل بسيطة. لم يكونا مرتاحين لمواصلة اللعب. وكنت أعلم أن هذا قد يحدث، خاصة في ظل الظروف التي نلعب فيها اليوم. لذلك كان علينا إخراجهم من الملعب".
كما أوضح أرتيتا سبب غياب لاعبين رئيسيين مثل ديكلان رايس وغابرييل ومارتن زوبيميندي عن تشكيلة المباراة بالكامل. "حسنًا، كان لديهم مشاكل وكانوا يعانون منها. ومن الواضح أن عدد المباريات التي نخوضها يتطلب جهدًا كبيرًا. وكانت هذه هي الفرصة الوحيدة للتأكد من أننا نستطيع حل هذه المشاكل التي يواجهونها لبدء المرحلة التالية التي تستمر أسبوعين قبل العطلة بأفضل طريقة ممكنة. وكان علينا اتخاذ تلك القرارات"، ختم أرتاتا.
إعلان