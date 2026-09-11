اعتراف غريب من أرتيتا بعد تأخر رحلة نابولي : أتعمد خلق المشاكل ومضايقة اللاعبين لهذا السبب!

يعشق مدرب أرسنال عنصر عدم القابلية للتنبؤ، وأراد أن يعكس فريقه هذه العقلية. وفي شرحه لأساليبه غير التقليدية، فصّل أرتيتا كيف صنع الصعوبات خلال فترة الصيف.

وقال أرتيتا: "أحب هذه التحديات. حاولت خلقها في فترة الإعداد. لذا عندما تحدث، نعرف كيف نتعامل معها ونكون على دراية بها مسبقًا. فنصل إلى الملعب في وقت متأخر جدًا، ونغيّر الروتين حتى يضطر اللاعبون للقيام بشيء آخر."

وشدّد أرتيتا على أن المتغيرات غير القابلة للتحكم يجب ألا تسبب أبدًا انهيارًا داخل فريقه. فهو يتوقع من لاعبيه التأقلم بسلاسة في أي موقف.

وأضاف: "عندما يحدث ذلك، وهو أمر وارد، فقد تُلغى الرحلة الجوية أو يتأخر القطار، أو تكون هناك حركة مرور كثيفة، فأنا لا أريد أن يُصاب اللاعبون والطاقم بالذعر. عندما يحدث ذلك، عليهم التأقلم معه."

وبدلًا من إظهار الإحباط إزاء التأخير في المطار، حثّ المدرب فريقه على استغلال الوقت الضائع بشكل مثمر.

وأشار أرتيتا: "حسنًا، أمامنا ساعتان أو ثلاث ساعات على متن الطائرة، هل يمكننا استغلالها؟ نلعب معًا، ونقضي بعض الوقت سويًا، وننام. لكن بالتأكيد لا يجب أن نتذمر أو نتخذ ذلك ذريعة لأنه لا يفيد على الإطلاق."



