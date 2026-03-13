Goal.com
مباشر
GFX Mikel Arteta more David Moyes than Pep or WengerGetty/GOAL

ترجمه

ميكيل أرتيتا أدار ظهره لبيب جوارديولا وأرسين فينجر ليتبنى أسلوب ديفيد مويس في كرة القدم في أرسنال

المحطة التالية في طريق أرسنال نحو المجد في الدوري الإنجليزي الممتاز ستشهد عودته إلى ملعبه واستقباله لإيفرتون في ملعب الإمارات. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ميكيل أرتيتا فريقه السابق في N5، في الوقت الذي يخضع فيه الفريق لإدارة مدربه السابق عندما كان لاعباً فيه، حيث يقود ديفيد مويس فريق التوفيز في سعيه للحصول على مكان في البطولات الأوروبية.

قضى أرتاتا ست سنوات ونصف كلاعب في إيفرتون، وهي مدة أطول من المدة التي قضاها في أي نادٍ آخر. وجاء أرسنال في المرتبة الثانية في هذا الصدد، حيث قضى أرتاتا النصف الأخير من مسيرته في ملعب الإمارات.

باعتباره أحد خريجي أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة لنادي برشلونة، ومنحدرًا من منطقة الباسك الإسبانية التي أنتجت عقولًا كروية رائعة مثل تشابي ألونسو وأندوني إيراولا وأوناي إيمري، فقد كان أرتاتا محاطًا بالتأثيرات التكتيكية طوال حياته. ومع ذلك، يبدو أن إقامته في جوديسون بارك تحت قيادة مويس هي التي أثرت على رؤيته لهذه النسخة من أرسنال.

كان فريق إيفرتون في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين يمثل الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان من الصعب اللعب ضدهم، خاصة على أرضهم؛ كانوا يستفيدون إلى أقصى حد من الميزانية المتاحة لهم؛ كانوا مباشرين ومثابرين ومخيفين. من نواحٍ عديدة، كانوا نموذجًا يحتذى به لفريق أرسنال الحالي.

  • Everton v Sheffield UnitedGetty Images Sport

    "شخص متذمر قليلاً"

    أرتاتا شخصية فريدة من نوعها، حيث أن حياته كلاعب تبدو منفصلة تمامًا عن حياته كمدرب. في شبابه، كان بمثابة لاعب متنقل بين الأندية الشهيرة، حيث بدأ في برشلونة (ولكنه لم يلعب أبدًا معها)، وقضى فترة على سبيل الإعارة في باريس سان جيرمان إلى جانب رونالدينيو وموريسيو بوكيتينو وجاي جاي أوكوشا وغيرهم، ثم انضم إلى رينجرز عندما كان كرة القدم الاسكتلندية لا تزال قوة في أوروبا، ثم عاد إلى وطنه ليلعب مع ريال سوسيداد.

    لكن أرتاتا لم يحظَ بفرصة اللعب في نادي طفولته، لذا انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في منتصف موسم 2004-05 الذي احتل فيه التوفيز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وقال أرتاتا عند مغادرته سان سيباستيان: "أنا حزين لمغادرة ريال سوسيداد. ذهبت إلى هناك وأنا مليء بالأمل، لكن من الواضح أن المدرب لا يعتمد عليّ ولا يمكنني السماح باستمرار هذا الوضع". "لم ألعب جيدًا في بداية الموسم، لكن منذ ذلك الحين لم تُمنح لي أي فرصة. لا أشعر بالارتياح لأخذ المال دون أن ألعب كرة القدم، وآمل أن يمنحني الانتقال إلى إيفرتون هذه الفرصة".

    لكن خسارة لا ريال كانت مكسبًا لإيفرتون، وسرعان ما أصبح أرتاتا بطلًا في جوديسون بارك. في عام 2025، تحدث مويس بحب عن تربية أرتاتا وكيف شكلت شخصيته.

    قال مويس: "كان ميكيل ذكيًا في تفكيره الكروي [كلاعب]. كان يعرف أيضًا كيف يريد أن يلعب. لقد تربى تربية جيدة جدًا إذا نظرنا إلى الأندية التي بدأ فيها، وفتراته في باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال سوسيداد. كانت لديه فرصة حقيقية قبل أن يأتي وينتقل إلى غلاسكو رينجرز ثم يأتي إلى هنا [إيفرتون].

    لقد كان في الواقع في العديد من الأندية، العديد من الأندية الجيدة حقًا، ذات التجهيزات الجيدة. كان ميكيل يشكو قليلاً في بعض الأحيان. وهذا في بعض الأحيان يكون علامة جيدة أيضًا. كان يريد أن يتم القيام بالأمور بشكل صحيح، كان يريد أن يتم القيام بها بشكل جيد، كان يريد أن يلعب الفريق بشكل أفضل.

    "لكنه كان لاعبًا جيدًا بالنسبة لنا. قائد رائع، لاعب رائع. كان توقيعًا رائعًا حقًا في ذلك الوقت".

    • إعلان
  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    التأثير البشري

    من الواضح أن هناك شيئًا ما في العلاقة بين مويس وأرتاتا كان له تأثير عميق على كلاهما على المستوى العاطفي. ويتضح ذلك في كل مقابلة تقريبًا تحدثا فيها عن بعضهما البعض.

    قال أرتاتا عن مويس في عام 2021: "أعتقد أنه جعلني شخصًا أفضل، وجعلني أنضج في المراحل الأولى من مسيرتي المهنية". "كان صارمًا للغاية ومتطلبًا، ولكنه في الوقت نفسه كان داعمًا للغاية. أعجبتني طريقة إدارته للمجموعة وكذلك للأفراد. لقد غرس في النادي إيمانًا حقيقيًا بضرورة التكاتف دائمًا، والاعتناء ببعضنا البعض، وأن لا أحد أهم من الفريق. لقد خلق جوًا خاصًا عندما كنا معًا.

    لقد عانيت عندما مر بوقت عصيب لأنني لم أعتقد أنه من العدل ألا يُمنح الوقت الكافي في بعض الأماكن. أنا أعرف قدراته وأنا سعيد لرؤيته الآن يستمتع بما يفعله ويقوم بما يجيده حقًا. أرى أن فريقه يعكس شخصيته وما يحب القيام به".

    قبل بضعة أشهر فقط، سُئل أرتاتا عن كيفية وصف مشاعره تجاه مويز. أجاب: "أعتقد أن الكلمتين اللتين سأستخدمهما هما الامتنان والإعجاب. أعتقد أنه علمني حبه لهذه اللعبة، ثم النزاهة التي تتطلبها اللعبة بأي ثمن. أعتقد أنه رجل رائع، وأعتقد أن الطريقة التي يدير بها النادي والناس واللاعبين رائعة، وأنا ممتن جدًا لكل ما فعله من أجلي ومن أجل إيفرتون أيضًا.

    "لكنني أعتقد أنه بشكل عام بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية أيضًا، لأنه كان مثالًا على كيفية التصرف في الأوقات الجيدة والصعبة. لا يهم عندما ترى كيف يتصرف الناس، وأعتقد أن ديفيد فعل ذلك، إنه شيء غير عادي".

  • Hull City v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    المدرب الذي تحدىه

    في عام 2023، كشف أرتيتا أن مويس كان من بين الأشخاص المفضلين لديه في كرة القدم لأنه على الرغم من "الحب" الذي كانا يكنانه لبعضهما البعض، فإن الاسكتلندي هو الذي دفعه للخروج من منطقة الراحة الخاصة به، وكلفه بمهمة تعلم جوانب جديدة من اللعبة.

    "إنه أكثر من احترام، أعتقد أنه إعجاب. أحببت اللعب تحت قيادته. كنت مستعدًا لفعل أي شيء من أجله عندما كان مدربي، كما كان الحال مع جميع اللاعبين في الفريق"، قال أرتاتا.

    "إنه مدرب جيد حقًا، ومتميز في إدارة المجموعة والتعامل مع الأفراد، وهو شخص مميز جدًا، وجدير بالثقة، ورجل يفي بوعده. لطالما فعل ذلك، وهو شخص تعلمت منه الكثير.

    طلب مني أن ألعب في مراكز لم ألعب فيها من قبل في حياتي. الطريقة التي تحداني بها، ولكن في نفس الوقت الطريقة التي قدم لي بها الدعم والحب والرعاية - كانت التوازن الصحيح وهذا ما كنت بحاجة إليه، وقد أخرج أفضل ما لدي. لذا، كان مفيدًا للغاية".

  • David Moyes Unveiled As New Real Sociedad ManagerGetty Images Sport

    نصيحة في اتجاهين

    تصادم عالمي مويس وأرتاتا مرة أخرى في عام 2014 عندما عُرض على الأول فرصة تدريب ريال سوسيداد، بعد أشهر من إقالته المثيرة للجدل من مانشستر يونايتد. وكما اتضح، نصح أرتاتا مدربه السابق بقبول الوظيفة.

    "أعطيته رأيي حول لا ريال"، اعترف أرتاتا للصحافة الإسبانية. "إنه مدرب يحب أن يشدد السيطرة، وسيبلي بلاءً حسناً مع المجموعة. إنه يطالب بالكثير ويعمل بجد، وهو ليس ما يمكن أن تسميه مدرباً إنجليزياً "نموذجياً" يجلس على مقاعد البدلاء.

    "إنه يحلل كثيرًا ولديه فكرة واضحة عن الطريقة التي يريد أن يلعب بها فريقه. هناك أشياء قد يكون لها تأثير سلبي، لكن عندما اتخذ قراره بالانضمام إلى ريال سوسيداد على العروض الأخرى التي تلقاها، كان ذلك لأنه يرى إمكانات الفريق في المستقبل.

    "إذا لم يتمكن من دفع الفريق إلى الأمام منذ البداية، فسوف يؤذيه ذلك. أتمنى له التوفيق، فهو مدرب قادر على إشعال الحماس في اللاعبين، واللاعبون سيقاتلون حتى الموت من أجله. إنه مدرب يستحق ذلك".

    استمر مويس 364 يوماً في ريال سوسيداد، أي أقل بيوم واحد من سنة كاملة. في النهاية، تبين أن "الأمور التي قد يكون لها تأثير سلبي" هي حاجز اللغة وعدم القدرة على عكس مسار الأداء السيئ.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ماذا عن وينجر وغوارديولا؟

    تم ترشيح أرتاتا لأول مرة كمدرب محتمل لأرسنال في عام 2018 بعد رحيل أرسين فينجر. لعب أرتاتا لمدة خمس سنوات تحت قيادة المدرب الفرنسي، وتولى قيادة فريق الغانرز وأصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير وفي غرفة الملابس. بعد اعتزاله في عام 2016، قرر أرتاتا الانضمام إلى طاقم غوارديولا بعد انضمام المدرب الكتالوني إلى مانشستر سيتي. كمدرب مساعد، نُسب إليه الفضل بشكل كبير في تطوير الثنائي المتميز راحيم سترلينج وليروي ساني، حيث حصل كلا اللاعبين على جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين في غضون ثلاث سنوات من العمل تحت قيادة أرتاتا.

    ومع ذلك، في اللحظة الأخيرة، قررت إدارة أرسنال عدم المراهنة على مدرب غير مجرب مثل أرتاتا، وبدلاً من ذلك استعانت بخدمات المدرب المخضرم إيمري. عندما لم يستمر مدرب باريس سان جيرمان السابق سوى موسم واحد، قرر المدفعجية أن الوقت قد حان للثورة وعادوا إلى لاعب خط الوسط السابق.

    خلال السنوات القليلة الأولى لأرتاتا كمدرب لأرسنال، كانت هناك علامات واضحة على تأثير فينجر وغوارديولا على فلسفته. لعب المدفعجية بثقتهم المعهودة في التعامل مع الكرة، وكرة القدم بلمسة واحدة أو لمستين لتطوير اللعب. عندما دخل أرسنال في صراع على اللقب في 2022-23، كان الفريق الأكثر إمتاعًا في البلاد.

    قال أرتاتا عن فينجر هذا الموسم: "إنه موجود. إنه يعيش معي باستمرار في الحاضر. لم أكن لأكون هنا لولاه، وما عاشه وما غرسه فيّ مما سمح لي بالعيش في هذا النادي لكرة القدم.

    "أرسين كشخص لديه هالة وشخصية تجعلك تشعر أنه يعيش معك. إنه دائمًا هنا. عندما أحتاج إلى التفكير والتأمل في أمور معينة، أعود دائمًا إلى تلك الفترة: كيف كان سيفعل ذلك؟ ما هي الأمور التي كان سيحللها ثم يتخذ قراره؟

    "ثم ما علمني إياه بيب. وما علمني إياه والدي ووالدتي أيضًا. نحن جميعًا نتشكل من هذه التجارب والمراجع في الحياة. الأمر نفسه ينطبق على زوجتي. أود أن أكون في مكانك أيضًا، أود أن أعاملك وأجعلك تشعر كما لو أننا تبادلنا المقاعد، سيكون الأمر بنفس الطريقة.

    "عندما أفكر في لاعب ما، أفكر: دعني أجلس في مكانه، لأرى ماذا يفكر. وربما ستكون لديك فكرة أفضل عن الموقف."

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    حالة الدوري الإنجليزي الممتاز

    لطالما ادعى أرتاتا أن أربعة مدربين أثروا عليه بشكل كبير، وهم جوارديولا ووينجر وموريسيو بوكيتينو ومويس. فلماذا يبدو أن الأخير هو الذي ألهم أرسنال في موسم 2025-26؟

    تكمن الإجابة في قصص الموسم. أصبحت الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر جسدية من أي وقت مضى، وأكثر اعتمادًا على الكرات الثابتة من أي وقت مضى. عندما عين أرتاتا نيكولاس جوفر كمدرب للكرات الثابتة في عام 2021 - من فريق غوارديولا سيتي، حيث تعرفا على بعضهما لأول مرة - كان ذلك بهدف تحسين الأداء بشكل هامشي. في سعيه لتحقيق الكمال من خلال التحكم، حول أرتاتا فريق أرسنال الكرات الثابتة إلى أحد مصادر قوته الرئيسية، إن لم يكن المصدر الوحيد.

    باستثناء مانشستر سيتي، الذي لا يزال يحاول اللعب بطريقة إنجيلية ولكن على حساب الصلابة الدفاعية، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله اليوم يلعب كرة قدم مشابهة لتلك التي كانت سائدة قبل 15-20 عامًا. أرسنال، مثل إيفرتون في نسخته الأولى تحت قيادة مويس، مليء باللاعبين طوال القامة الذين يتفوقون في المواجهات الثنائية. الفرق الرئيسي هو أن أرتاتا قد جمع فريقًا باهظ الثمن ولكنه في النهاية فريق نخبة، وليس فريقًا متوسطًا. وهذا الأمر يؤتي ثماره.

    خسر أرسنال ثلاث مباريات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم. كانت جميع هذه الخسائر بفارق هدف واحد فقط. لا يسحقون خصومهم كثيرًا، لكنهم يميلون إلى السيطرة على المباريات بشكل محكم لدرجة أن هذا لا يهم. والدليل على ذلك هو أن حلم الفوز باللقب الرباعي لا يزال حيًا.

    لقد أوقف مايسترو مويز تلميذه في مسيرته من قبل. فقد عاد فريقه وست هام من تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع أرسنال خلال انهياره في موسم 2022-23. يأمل أرتاتا أن يكون قد صقل فريقه على صورة مدربه السابق بما يكفي لهزيمة إيفرتون الحديث يوم السبت، في سعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
0