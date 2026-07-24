خاص | "مكانه الأنسب وأسلوب اللعب لا يهم" .. مدافع فرنسا السابق يتمنى انتقال كيليان مبابي إلى آرسنال!

ولم يتمكن ريال مدريد من رفع أرقى الألقاب منذ موسمين، الأمر الذي أثار إحباط هدّافه "المخيف" مبابي، رغم أنه بذل قصارى جهده من أجل المصلحة الجماعية، حيث سجل 86 هدفًا في 103 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وأصبح الفرنسي، سريع الركض، أفضل هدّاف في تاريخ منتخب فرنسا، وأكثر المهاجمين تسجيلًا للأهداف في تاريخ نهائيات كأس العالم. وأصبحت إنجازاته التي تحطم الأرقام القياسية أمرًا معتادًا.

ومع ذلك، لا مفر من النقاش حول النجاح الملموس. يواصل مبابي تألقه على الصعيد الفردي، لكن الجوائز الجماعية هي ما يميز الأفضل عن البقية.

وإذا أراد مبابي أن يصبح مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية، بعد أن وُصف بذلك منذ ظهوره على الساحة كمراهق موهوب قبل الأوان، فعليه أن يضع يديه على لقبَي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

لقد اضطر كيليان إلى مشاهدة فريقه السابق باريس سان جيرمان، وهو يكتسح القارة في موسمين متتاليين. ولا يزال تحقيق هذا الحلم الأوروبي بمثابة أولوية قصوى للمهاجم الذي يبلغ 27 عامًا.