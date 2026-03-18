ميشيل أنطونيو يعرب عن «خيبة أمله» ويلقي باللوم على جراهام بوتر في رحيله عن وست هام، بعد أن انتهت مسيرته التي استمرت 10 سنوات في أعقاب حادث سيارة مروع

لم يخفِ المهاجم المخضرم مشاعره تجاه الطريقة التي انتهت بها مسيرته الطويلة في ملعب لندن. وباعتباره هدافًا موثوقًا به على مدار عقد من الزمن، كان يتوقع المزيد من الولاء من الإدارة عقب حادث السيارة المروع الذي تعرض له. وقال: "شعرت بخيبة أمل شديدة. لأكون صادقاً، شعرت أنه بعد أن قضيت 10 سنوات في النادي، وكنت أحد لاعبيهم الأساسيين طوال هذه المدة، ولعبت حتى يوم حادث السيارة، وكنت أبدأ معظم المباريات حتى ذلك اليوم، كنت أعتقد أنهم سيمنحونني فرصة لأثبت نفسي بعد الحادث ويقدموا لي عقداً. لكن في نهاية المطاف، كرة القدم هي عمل تجاري، وشعروا أنهم مستعدون للتخلي عني، وهذا هو الواقع، لذا قرروا المضي قدماً، وكذلك فعلتُ أنا."