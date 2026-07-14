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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ميسي يطارد المجد الضائع.. هل يكرر ليونيل الشيء الوحيد الناقص من إرث مارادونا؟

التحليل الفني
الأرجنتين
ليونيل ميسي
كأس العالم
إنجلترا
دييجو مارادونا
فقرات ومقالات
إنجلترا ضد الأرجنتين

قبل انطلاق كأس العالم السادس ليونيل ميسي، كان الرأي السائد أنه قد رأى وفعل كل شيء. وبعد أن أنهى مسيرته الكروية فعليًّا قبل أربع سنوات في قطر، كان هناك خوف من أنه، في سن التاسعة والثلاثين، لن يتمكن بأي حال من الأحوال من إضافة أي شيء إلى إرثه — بل قد يلطخه قليلاً. لكن ميسي أمضى مسيرته بأكملها في تحدي المعتقدات السائدة، ونجح فعليًّا في ترسيخ مكانته كأعظم لاعب في التاريخ، بعد أن أصبح أفضل هداف وصانع تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم خلال مسيرة الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي.

المثير للدهشة أن ميسي رغم خوضه 205 مباريات دولية مع منتخب بلاده لم يسبق له اللعب ضد المنتخب الإنجليزي طوال مسيرته. لكن هذه الحقيقة ستتغير يوم الأربعاء في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وعن هذه المواجهة المنتظرة تحدث ميسي للصحفيين عقب الفوز على سويسرا في ربع النهائي قائلاً: "اللعب ضد إنجلترا أمر مميز دائمًا لأنهم قوة كروية كبرى والمباريات أمام الكبار لها طابع خاص. وعلى المستوى الشخصي هذه المرة الأولى التي أواجههم فيها فقد لعبت ضد الجميع تقريبًا باستثناء إنجلترا ولذلك سيكون الأمر رائعًا".

لكن هذه المواجهة تمثل لميسي أكثر من مجرد "فرصة رائعة" فهي لحظة مثالية غير متوقعة لتدوين اسمه في واحدة من أكثر الصراعات الكروية شهرة وإثارة للجدل في تاريخ اللعبة.

لقد سار ميسي على خطى مارادونا في العديد من المحطات وتفوق عليه في أخرى. وقبل أن يعانق الكأس الذهبية بأداء أسطوري في مونديال قطر 2022 قاد الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا في ملعب ماراكانا الشهير معقل غريمهم التقليدي المنتخب البرازيلي. ومع ذلك فإن تحقيق فوز مونديالي على حساب إنجلترا سيكون له طعم مختلف وإنجاز لا ينسى.


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    "تاريخ حافل"

    حاول المدير الفني للأرجنتين ليونيل سكالوني تخفيف حدة التوتر قبل موقعة الأربعاء قائلًا: "إنها مجرد مباراة في كرة القدم هذا كل ما يمكنني قوله. سنواجه منافسًا عنيدًا يمتلك مدربًا ممتازًا لكنها في النهاية مباراة كرة قدم لا أكثر".

    ورغم صحة كلام سكالوني نظريًا بوجود كرة واحدة و22 لاعبًا على أرض الملعب إلا أن لقاء الأرجنتين وإنجلترا لم يكن ولن يكون يومًا "مجرد مباراة عادية".

    وأكد لاعب الوسط خوسيه مانويل لوبيز هذا المعنى بعد الفوز على سويسرا قائلًا: "من منظور خارج الملعب هذه المواجهة تحمل تاريخًا طويلاً ومثقلًا بالألم والأحداث".


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    "الحيوانات"

    تعود جذور التنافس الكروي بين البلدين إلى عام 1962 لكن شرارة العداء الحقيقي اشتعلت في مواجهتهما الثانية بعد أربع سنوات. حدث ذلك عندما وصف مدرب إنجلترا ألف رامسي لاعبي الأرجنتين بـ"الحيوانات" إثر مباراة متوترة في ويمبلي حسمها أصحاب الأرض بهدف جدلي من توقيع جيوف هيرست.

    يتذكر المشجعون الأصغر سنًا طرد ديفيد بيكهام في مونديال فرنسا 1998 وعودته للتألق لاحقًا في كوريا واليابان. لكن بغض النظر عن تاريخ ميلادك فإن مجرد ذكر الأرجنتين وإنجلترا معًا في كرة القدم يستدعي فورًا ذكرى مواجهتهما الملحمية والمثيرة للجدل في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 وهي المباراة الأشهر والأكثر جدلًا في تاريخ البطولة.

    ويؤكد ميسي ذلك بقوله: "كل ما أتذكره ورأيته عن تلك المباراة مأخوذ من مقاطع الفيديو والصور التي يشاهدها الأرجنتينيون ويستعيدون ذكرياتها باستمرار". ويعود الفضل في هذا التخليد إلى دييغو مارادونا.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    "لقد رأينا ذلك جميعًا"

    تأمل مارادونا في شعبيته الجارفة في سيرته الذاتية "لمسة من الرب" وكتب: "لا يزال هناك أطفال في العاشرة من عمرهم يحملون اسمي على ظهورهم اليوم. وهذا النوع من الجنون لا يمكن تفسيره إلا بهدف واحد أو ربما هدفين". ولم يكن هناك أي شك أو "ربما" في هذا الأمر.

    في 22 يونيو 1986 سجل مارادونا هدفين يلخصان تمامًا سبب كونه اللاعب الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الساحرة المستديرة. ففي الدقيقة 51 بملعب أزتيكا استخدم مارادونا يده بمهارة لتمرير الكرة من فوق الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون لتسكن الشباك.

    يتذكر جناح ليفربول السابق جون بارنز تلك اللحظة قائلاً: "لقد رأينا كل شيء بوضوح. كل من كان على مقاعد البدلاء لاعبين ومدربين رأوا ما حدث. كنا نعلم أنه لمس الكرة بيده لكنني لا ألوم مارادونا بل ألوم الحكم والمساعدين لعدم رؤيتهم للقطة. لم أحمل يومًا أي ضغينة لمارادونا فقد كان أفضل لاعب في العالم وكنت أتابع كل ما يفعله باهتمام".

    وأضاف بارنز: "بالطبع كنت أتابع المباراة وأشجع فريقنا لكني راقبته حتى في عمليات الإحماء. إن مشاهدة أفضل لاعب في العالم ربما الأفضل على الإطلاق وهو يستعرض مهاراته كانت متعة حقيقية. ولنكن صادقين هدفه الثاني لم يكن سيئًا أليس كذلك؟" وبالتأكيد لم يكن سيئًا على الإطلاق.


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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    "مغامرة شخصية"

    إذا كان هناك إجماع على شيء فهو أن هدف مارادونا الثاني في مرمى إنجلترا يظل أعظم مجهود فردي في تاريخ كرة القدم. انطلق صاحب القميص رقم 10 بالكرة وتلاعب بخمسة لاعبين إنجليز بمن فيهم الحارس شيلتون بـ 11 لمسة في 11 ثانية فقط قبل أن يودع الكرة في الشباك.

    وكشف المهاجم خورخي فالدانو لاحقًا: "في البداية حاولت مرافقته في الهجمة لكنني أدركت بعد ذلك أنني مجرد متفرج آخر. كان هدفه الخاص ولم يكن للفريق أي دور فيه. لقد كانت مغامرة شخصية مذهلة تمامًا لدييغو".

    وشبه فالدانو رحلة مارادونا برحلة أوديسيوس قائلًا: "تنطبق نفس الأوصاف على بطل الأوديسة: فطن وماكر وذكي ومراوغ وداهية ومخادع. اعتمدت كرة دييغو على الجمال والإبداع والفخر والشجاعة وفي فترة ما بعد الظهر تلك ضد إنجلترا اعتمدت أيضًا على شعور عميق بالانتماء للأرجنتين فضلًا عن موهبته ووعيه الفذ".

    وأضاف فالدانو: "سجل دييغو هدفًا خياليًا وآخر عن طريق الغش. وهذا خير مثال على عبارة تستخدم غالبًا في لحظات أقل ملاءمة: لقد كان فوق الخير والشر".

    لكن الكثير من الإنجليز لم يشاركوه هذا الرأي. فطبيعة الهدف الأول في مكسيكو سيتي غلفت المباراة بالجدل لا سيما بعدما نجحت إنجلترا في تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة برأسية غاري لينيكر. وشعر بوبي روبسون ولاعبوه بحسرة مبررة معتقدين أنهم لم يكونوا ليخسروا لولا غش مارادونا.

    وتفاقم غضبهم أكثر حين ادعى الفاعل أن تدخلاً إلهيًا ساعده مصرحًا بأنه سجل الهدف "بشيء من رأس مارادونا وشيء من يد الرب". كما أزعج التسييس الذي طال الفوز الأرجنتيني الحارس الغاضب شيلتون.


  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    «الانتقام الرمزي»

    أقيمت مباراة ربع النهائي بعد أربع سنوات فقط من حرب الفوكلاند التي دارت بين الأرجنتين والمملكة المتحدة للسيطرة على إقليمين خاضعين للإدارة البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي. ورغم إصرار مارادونا قبل المباراة على أنها "تدور حول كرة القدم فقط" اعترف كل من فالدانو ولينيكر لاحقًا باستحالة تجاهل اللاعبين لهذه الخلفية المريرة.

    واعترف مارادونا في فيلم وثائقي أن الفوز على إنجلترا كان "شعورًا جميلًا ونوعًا من الانتقام الرمزي للإنجليز" بسبب فقدان جزر فوكلاند. كما أكد أنه أخبر زملاءه بأنه لم يشعر بأي خجل من طبيعة هدف "يد الله" المخادع.

    وشرح مارادونا في برنامجه التلفزيوني: "قلت لهم من يسرق لصًا يحق له الحصول على 100 عام من المغفرة والإنجليزية فعلت بنا الكثير".


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مهمة فردية

    قد لا تحمل مباراة الأربعاء في أتلانتا نفس الزخم السياسي لموقعة 1986 لكن لاعبي الأرجنتين رقصوا في غرفة الملابس بعد فوزهم في مدينة كانساس سيتي يوم السبت وتعهدوا بالفوز على إنجلترا هاتفين: "من أجل جزر فوكلاند ومن أجل دييغو ومونديال ليو الأخير".

    وبالتالي فإن مباراة أخرى متقاربة ومتوترة ومثيرة للجدل مضمونة بلا شك خاصة وأن المواجهة تحمل أهمية رياضية قصوى لإنجلترا. لم يبلغ "الأسود الثلاثة" نهائي كأس العالم منذ فوزهم بالبطولة عام 1966 وهناك شعور سائد بأن هذا الجيل الأرجنتيني في المتناول بعد سلسلة من العروض المخيبة للآمال حتى الآن.

    ومع ذلك إذا كان أداء أبطال العالم مخيبًا للآمال حتى الآن فإن ميسي لم يكن كذلك بالتأكيد. فبينما فشل بعض زملائه في تقديم الإضافة المطلوبة يواصل هو تحدي كل التوقعات. فبتحقيقه ثمانية أهداف وصناعته لهدفين في ست مباريات يكون قد حقق حصيلة مذهلة لأي لاعب وهي استثنائية بكل المقاييس للاعب يبلغ من العمر 39 عامًا ويكاد لا يقوى على الركض.

    كنا نظن أننا رأينا كل شيء من ميسي لكننا كنا مخطئين بوضوح فهو لم ينتهِ بعد. القصة مستمرة وهناك فصل آخر على الأقل سيتم كتابته وقد يغير الكثير من مجريات الأحداث. ورغم كل أرقامه القياسية المذهلة وإنجازاته المدهشة لم يرق ميسي يومًا إلى مستوى الأسطورة التي تحيط بمارادونا. وربما لن يفعل ذلك أبدًا ليكون عادلًا وهذا ربما يعود إلى أمور خارج الملعب أكثر من أي شيء آخر.

    ومع ذلك فإن فوزًا بكأس العالم على حساب إنجلترا سيضيف بلا شك إرثًا كان يُفترض أنه اكتمل بالفعل. إنه بالفعل المربع الوحيد الذي لم يقم أعظم لاعب في التاريخ بوضع علامة صح عليه وهو الشيء الوحيد المفقود في مسيرة ميسي الساحرة.

    في الحقيقة ربما تكون الاحتمالات ضده. فمن المرجح أن يكون هاري كين وجود بيلينجهام هما الأقرب لحسم المباراة في أتلانتا. لكن تمامًا كما كانت مباراة ربع نهائي 1986 بين إنجلترا والأرجنتين "تتمحور كلها حول مارادونا" كما قال بارنز فقد تتمحور مباراة نصف النهائي في 2026 بسهولة حول مغامرة شخصية أرجنتينية أخرى مذهلة في مهمة يقودها رجل واحد تقريبًا للفوز بكأس العالم للمرة الثانية.


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