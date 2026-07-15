عذرًا ليونيل ميسي فالصراع بين هاري كين ولاوتارو مارتينيز .. حدث استثنائي يتجلى في نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 40 عامًا

إن كانت فرنسا فاجأت العالم أجمع بالمستوى الهزيل الذي قادها لوداع كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام إسبانيا في نصف النهائي .. فقد تسببت كذلك في كسر سلسلة تاريخية استثنائية استمرت 40 عامًا في مختلف نسخ الحدث العالمي منذ عام 1982 تحديدًا.

الديوك بقيادة كيليان مبابي فشلوا أمس في مجاراة نجوم لا روخا، ليتلقوا الهزيمة بثنائية نظيفة، وسط مستوى أكثر من رائع من الأخير، فيما كانت كتيبة ديدييه ديشان "قليلة الحيلة" داخل المستطيل الأخضر.

الآن وبينما يستعد المنتخب الفرنسي للقتال على أمله الأخير في المونديال بالمنافسة على المركز الثالث، ينتظر الإسبان الفائز من لقاء الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا للتعرف على منافسه على الميدالية الذهبية، حيث يقام النهائي في 19 من يوليو الجاري.

لكن ماذا عن السلسلة الاستثنائية التي كسرتها هزيمة فرنسا؟، دعني أخبرك في السطور التالية..







