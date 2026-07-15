Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
England Argentina WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

عذرًا ليونيل ميسي فالصراع بين هاري كين ولاوتارو مارتينيز .. حدث استثنائي يتجلى في نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 40 عامًا

فقرات ومقالات
فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
بايرن ميونخ
إنتر
هاري كين
لاوتارو مارتينيز
مايكل أوليسي
دايوت أوباميكانو
ماركوس تورام

سلسلة استثنائية كسرتها خسارة فرنسا..

إن كانت فرنسا فاجأت العالم أجمع بالمستوى الهزيل الذي قادها لوداع كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام إسبانيا في نصف النهائي .. فقد تسببت كذلك في كسر سلسلة تاريخية استثنائية استمرت 40 عامًا في مختلف نسخ الحدث العالمي منذ عام 1982 تحديدًا.

الديوك بقيادة كيليان مبابي فشلوا أمس في مجاراة نجوم لا روخا، ليتلقوا الهزيمة بثنائية نظيفة، وسط مستوى أكثر من رائع من الأخير، فيما كانت كتيبة ديدييه ديشان "قليلة الحيلة" داخل المستطيل الأخضر.

الآن وبينما يستعد المنتخب الفرنسي للقتال على أمله الأخير في المونديال بالمنافسة على المركز الثالث، ينتظر الإسبان الفائز من لقاء الليلة بين الأرجنتين وإنجلترا للتعرف على منافسه على الميدالية الذهبية، حيث يقام النهائي في 19 من يوليو الجاري.

لكن ماذا عن السلسلة الاستثنائية التي كسرتها هزيمة فرنسا؟، دعني أخبرك في السطور التالية..



  • 마이클 올리세 (Michael Olise)Getty Images

    فض ثنائية بايرن – إنتر التاريخية في المونديال

    منذ كأس العالم 1982، يشهد النهائي بشكل أساسي وجود لاعب واحد - على الأقل - من كل من بايرن ميونخ وإنتر سواء شاركوا بشكل أساسي أو جلسوا على مقاعد البدلاء، حيث كانت البداية من مواجهة إيطاليا وألمانيا الغربية في تلك النسخة.

    لكن خسارة فرنسا وفوز إسبانيا بنصف نهائي 2026، كسر هذه السلسلة، ففي وقت لا يضم به بطل أوروبا 2024 أي لاعب من البافاري أو النيراتزوري، تشهد صفوف وصيف مونديال 2022 وجود مايكل أوليسي ودايوت أوباميكانو؛ ثنائي بايرن ميونخ، وماركوس تورام؛ نجم إنتر، وهو الثلاثي الذي فشل في العبور للنهائي.

    بالنظر للمباراة الثانية بنصف نهائي كأس العالم 2026، فنحن في انتظار وجود لاعب واحد فقط إما من بايرن ميونخ أو إنتر في النهائي..

    إنجلترا تضم في صفوفها هاري كين؛ نجم الفريق الألماني، فيما يشهد المنتخب الأرجنتيني وجود لاوتارو مارتينيز؛ نجم بطل إيطاليا .. والآن واحد منهما فقط سيخطف بطاقة التأهل لمواجهة إسبانيا في النهائي، لتكون نسخة 2026 هي الأول في التاريخ منذ عام 1982 التي تنفض بها شراكة إنتر وبايرن ميونخ التاريخية في الحدث العالمي.


    • إعلان
  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRAAFP

    كتيبة الشراكة التاريخية لـ"إنتر – بايرن" في نهائي المونديال

    لاستعراض شركة "إنتر – بايرن" على مدار نسخ المونديال السابقة منذ عام 1982، دعونا نذكرهم بالأسماء التي مثّلت تلك السلسلة الاستثنائية..

    * مونديال إسبانيا 1982 | إيطاليا × ألمانيا الغربية (3-1)

    - بايرن ميونخ: كارل هاينز رومينيجه – بول برايتنر – فولفجانج دريملر (ألمانيا الغربية)

    - إنتر: بيبي بيرجومي – جابرييلي أوريالي – أليساندرو ألتوبيلي (إيطاليا)

    * مونديال المكسيك 1986 | الأرجنتين × ألمانيا الغربية (3-2)

    - بايرن ميونخ: لوتار ماتيوس – ديتر هونيس – نوربرت إيدر (ألمانيا الغربية)

    - إنتر: كارل هاينز رومينيجه (ألمانيا الغربية)

    * مونديال إيطاليا 1990 | ألمانيا الغربية × الأرجنتين (1-0)

    - بايرن ميونخ: كلاوس أوجنتالر – يورجن كوهلر – ستيفان رويتر (ألمانيا الغربية)

    - إنتر: أندرياس بريمه – يورجن كلينسمان – لوتار ماتيوس (ألمانيا الغربية)

    * مونديال أمريكا 1994 | البرازيل × إيطاليا (3-2 في ركلات الترجيح)

    - بايرن ميونخ: جورجينيو (البرازيل)

    - إنتر: نيكولا بيرتي (إيطاليا)

    * مونديال فرنسا 1998 | فرنسا × البرازيل (3-0)

    - بايرن ميونخ: بيسنتي ليزارازو (فرنسا)

    - إنتر: يوري دجوركاييف (فرنسا) – رونالدو نازاريو (البرازيل)

    * مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002 | البرازيل × ألمانيا (2-0)

    - بايرن ميونخ: أوليفر كان – كارستن يانكر – توماس لينكه – ينس يريميز (ألمانيا)

    - إنتر: رونالدو نازاريو (البرازيل)

    * مونديال ألمانيا 2006 | إيطاليا × فرنسا (5-3 في ركلات الترجيح)

    - بايرن ميونخ: ويلي سانيول (فرنسا)

    - إنتر: ماركو ماتيراتزي (إيطاليا)

    * مونديال جنوب إفريقيا 2010 | إسبانيا × هولندا (1-0)

    - بايرن ميونخ: أريين روبن – مارك فان بوميل (هولندا)

    - إنتر: ويسلي شنايدر (هولندا)

    * مونديال البرازيل 2014 | ألمانيا × الأرجنتين (1-0)

    - بايرن ميونخ: مانويل نوير – فيليب لام – جيروم بواتينج – باستيان شفاينشتايجر – توني كروس – توماس مولر – ماريو جوتزه (ألمانيا)

    - إنتر: رودريجو بالاسيو (الأرجنتين)

    * مونديال روسيا 2018 | فرنسا × كرواتيا (4-2)

    - بايرن ميونخ: كورينتين توليسو (فرنسا)

    - إنتر: مارسيلو بروزوفيتش – إيفان بيريشيتش (كرواتيا)

    * مونديال قطر 2022 | الأرجنتين × فرنسا (4-2 في ركلات الترجيح)

    - بايرن ميونخ: بنيامين بافارد – دايوت أوباميكانو – كينجسلي كومان – لوكاس هيرنانديز (فرنسا)

    - إنتر: لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين)

  • نحو إنهاء السلسلة الاستثنائية .. الغلبة لبايرن أم إنتر؟

    اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – سنتعرف على الطرف الثاني من نهائي كأس العالم 2026؛ إما الأرجنتين أو إنجلترا، في مواجهة إسبانيا.

    في لقاء الأسود الثلاثة والتانجو سنعرف على المنتصر الأخير في ليلة كسر السلسلة الاستثنائية لـ"إنتر – بايرن ميونخ"، فإما أن يُنصب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز النيراتزوري ملكًا في النهائي أو تكون الغلبة للإنجليزي هاري كين، ويحافظ على وجود البافاري في ختام الحدث العالمي للنسخة الـ11 على التوالي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
كأس العالم
إنجلترا crest
إنجلترا
إنجلترا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين