عذرًا ليونيل ميسي فالصراع بين هاري كين ولاوتارو مارتينيز .. حدث استثنائي يتجلى في نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 40 عامًا

لاستعراض شركة "إنتر – بايرن" على مدار نسخ المونديال السابقة منذ عام 1982، دعونا نذكرهم بالأسماء التي مثّلت تلك السلسلة الاستثنائية..
* مونديال إسبانيا 1982 | إيطاليا × ألمانيا الغربية (3-1)
- بايرن ميونخ: كارل هاينز رومينيجه – بول برايتنر – فولفجانج دريملر (ألمانيا الغربية)
- إنتر: بيبي بيرجومي – جابرييلي أوريالي – أليساندرو ألتوبيلي (إيطاليا)
* مونديال المكسيك 1986 | الأرجنتين × ألمانيا الغربية (3-2)
- بايرن ميونخ: لوتار ماتيوس – ديتر هونيس – نوربرت إيدر (ألمانيا الغربية)
- إنتر: كارل هاينز رومينيجه (ألمانيا الغربية)
* مونديال إيطاليا 1990 | ألمانيا الغربية × الأرجنتين (1-0)
- بايرن ميونخ: كلاوس أوجنتالر – يورجن كوهلر – ستيفان رويتر (ألمانيا الغربية)
- إنتر: أندرياس بريمه – يورجن كلينسمان – لوتار ماتيوس (ألمانيا الغربية)
* مونديال أمريكا 1994 | البرازيل × إيطاليا (3-2 في ركلات الترجيح)
- بايرن ميونخ: جورجينيو (البرازيل)
- إنتر: نيكولا بيرتي (إيطاليا)
* مونديال فرنسا 1998 | فرنسا × البرازيل (3-0)
- بايرن ميونخ: بيسنتي ليزارازو (فرنسا)
- إنتر: يوري دجوركاييف (فرنسا) – رونالدو نازاريو (البرازيل)
* مونديال اليابان وكوريا الجنوبية 2002 | البرازيل × ألمانيا (2-0)
- بايرن ميونخ: أوليفر كان – كارستن يانكر – توماس لينكه – ينس يريميز (ألمانيا)
- إنتر: رونالدو نازاريو (البرازيل)
* مونديال ألمانيا 2006 | إيطاليا × فرنسا (5-3 في ركلات الترجيح)
- بايرن ميونخ: ويلي سانيول (فرنسا)
- إنتر: ماركو ماتيراتزي (إيطاليا)
* مونديال جنوب إفريقيا 2010 | إسبانيا × هولندا (1-0)
- بايرن ميونخ: أريين روبن – مارك فان بوميل (هولندا)
- إنتر: ويسلي شنايدر (هولندا)
* مونديال البرازيل 2014 | ألمانيا × الأرجنتين (1-0)
- بايرن ميونخ: مانويل نوير – فيليب لام – جيروم بواتينج – باستيان شفاينشتايجر – توني كروس – توماس مولر – ماريو جوتزه (ألمانيا)
- إنتر: رودريجو بالاسيو (الأرجنتين)
* مونديال روسيا 2018 | فرنسا × كرواتيا (4-2)
- بايرن ميونخ: كورينتين توليسو (فرنسا)
- إنتر: مارسيلو بروزوفيتش – إيفان بيريشيتش (كرواتيا)
* مونديال قطر 2022 | الأرجنتين × فرنسا (4-2 في ركلات الترجيح)
- بايرن ميونخ: بنيامين بافارد – دايوت أوباميكانو – كينجسلي كومان – لوكاس هيرنانديز (فرنسا)
- إنتر: لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين)