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زهيرة عادل

ليلة حزينة للصديقين | إنتر ميامي يعكر صفو تكريم ليونيل ميسي بخسارة لقب جديد .. ونيمار في مباراة "غير آدمية" يدفع ثمن "حيلة خبيثة"!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
نيمار
نيويورك ريد بولز ضد إنتر ميامي
نيويورك ريد بولز
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
سانتوس إف سي ضد باهيا
سانتوس إف سي
باهيا
الدوري البرازيلي

في الساعات الأولى من اليوم، كان الفشل حليف الأرجنتيني والبرازيلي!

بينما كانت الأمور تسير بشكل جيد بدرجة كبيرة بالنسبة للثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، انقلبت الأمور في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – البرغوث على المستوى الجماعي مع إنتر ميامي، وناي على المستوى الفردي مع سانتوس!

إنتر ميامي تلقى الهزيمة - خارج أرضه - أمام نيوريورك ريد بولز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الأمريكي 2026.

أما سانتوس فتعادل - على أرضه - في الوقت القاتل أمام باهيا، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ32 من الدوري البرازيلي 2025-26.

في السطور التالية، دعونا نخبركم كيف سارت ليلة الثنائي الذي تزامل لسنوات في برشلونة وباريس سان جيرمان، قبل أن تفترق طرقهما..


  • imago-sport-1085007132.jpgZUMA Press Wire

    ميسي .. من مقاعد البدلاء إلى صنع خطورة بلا فائدة

    ببداية الحديث عن ليونيل ميسي، فلم يشارك أساسيًا في مواجهة نيويورك ريد بولز، كونه عائد قبل ساعات قليلة من إسبانيا، بعد رحلة شهدت تكريمه بجائزة "أميرة أستورياس".

    ومن على مقاعد البدلاء، شاهد ليو زميله البرازيلي كاسيميرو، وهو يحرز هدفًا للخصم بالخطأ في مرماه، في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

    فيما كان الدفع بالأرجنتيني في الدقيقة 56 بدلًا من ريكيلمي فيليبي، ليصنع خلال دقائق لعبه فرصتين لزملائه، لم يفلحوا في إدراك التعادل من أي منهما.

    أخطر تلك الفرصتين كانت في الدقيقة 84، حيث مرر ميسي كرة داخل منطقة الجزاء لزميله سانتياجو موراليس، لكن حارس نيويورك ريد بولز إيثان هورفاث تصدى لتسديدة الأخير، قبل أن ترتد الكرة للويس سواريز، لكن تسديدته اصطدمت في العارضة بغرابة.

    أما نيوريورك ريد بولز وفي حضور ميسي داخل المستطيل الأخضر، لم يعاني لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 1+90 عن طريق إميل فورسبرج بعد خطأ دفاعي جديد وفقدان الكرة في وسط ملعب إنتر ميامي.


  • imago-sport-1085007336.jpgZUMA Press Wire

    فشل جديد مع إنتر ميامي .. والفشل الفردي يقترب!

    هزيمة الليلة لم تكن مجرد ثلاث نقاط ضائعة في مشوار فريق حسم تأهله بالفعل للأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي، بل معها، خسر إنتر ميامي بشكل رسمي درع المشجعين لصالح ناشفيل.

    رصيد رفاق ميسي توقف عند 55 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب متأخرًا بفارق الأهداف عن نيو إنجلاند "الوصيف"، وبفارق 15 نقطة عن ناشفيل "المتصدر"، الذي حسم اللقب لصالحه بالفعل قبل النهاية بثلاث جولات.

    هذه هي المرة الثالثة التي يخسر بها إنتر ميامي درع المشجعين منذ التعاقد مع ميسي في صيف 2023، إذ لم يفلح البرغوث في تصدر جدول الترتيب سوى مرة وحيدة فقط.

    واستمر فشل ميسي في عام 2026، سواء مع النادي أو المنتخب الأرجنتيني، حيث خسر – حتى الآن – كأس العالم 2026، دوري أبطال كونكاكاف، كأس الدوريات ودرع المشجعين.

    بل حتى "الحذاء الذهبي" أصبح مهددًا بخسارته، بعدما سجل بيتر موسى؛ نجم دالاس، اليوم هدفين في مواجهة سان خوسيه، ليرفع رصيده لـ22 هدفًا مقابل 25 للنجم الأرجنتيني، مع بقاء ثلاث جولات فقط قبل بداية الأدوار الإقصائية من الدوري الأمريكي 2026.


  • سانتوس .. نيمار يبدع في ليلة تكريم بيليه وتجنب كارثة

    بالانتقال للحديث عن مواجهة سانتوس وباهيا، فقد بدأت بلفتة تكريم للأسطورة بيليه، حيث طبع الأول صورته على أكمام قمصان لاعبيه، احتفالًا بذكرى ميلاده (23 أكتوبر).

    فيما تبعها هطول أمطار غزيرة على استاد أوربانو كالديرا، تسببت في تجمع المياه في مناطق مختلفة بالمستطيل الأخضر، أشبه ببرك مصغرة، هددت اللاعبين باحتمالية التعرض لإصابات خطيرة، لكن لم يتم إلغاء المباراة!



    حتى الجماهير في المدرجات كانت مهددة، حيث انهار جزء من سقف الاستاد، ولم يتحمل الأمطار الغزيرة إلا أن اللقاء استكمل لنهايته.



    أما نيمار ففي حضرة تكريم الأسطورة ورغم صعوبة اللعب على أرضية الملعب مع تجمع المياه، إلا أنه قدم مباراة رائعة على المستوى الفردي، حيث صنع هدفًا لزميله فيليب كوتينيو في الشوط الأول بفضل عرضية من ضربة ركنية، لكن تم إلغاؤه، بداعي تسلل الأخير.

    وخلق ثلاث فرص لزملائه، منها اثنتين بتمريرتين رائعتين لجابرييل باربوسا "جابيجول"، إلا أن الأخير أهدرهما أمام المرمى تمامًا، ومع استياء الجماهير منه، أشار إليهم بفقدانه السيطرة الكاملة على الكرة وسط ارتفاع منسوب المياه داخل الملعب.

    اللافت أن الجميع تقريبًا فقد نصف قدراته بالتزامن مع الظروف المناخية الصعبة في الملعب إلا نيمار الذي واصل مراوغاته الأرضية والهوائية للاعبي باهيا، وتمريراته الرائعة، رغم كل شيء.

    لكن "حلو" نيمار لم يكتمل..


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  • كارت أصفر "مجاني" .. وطرد بـ"حيلة خبيثة"

    كما هي عادته، ففي فترات تألقه، لا يهدأ إلا ببعض اللقطات الطفولية، يتصدر بها المشهد..

    بداية تحول ليلة ناي كانت في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، وقتما تصارع على الكرة مع لاعب باهيا رودريجو نيستور، حتى دفعه الأخير خارج الملعب .. هنا نيمار لم يتمالك نفسه، وقرر حمل الكرة وضرب خصمه بها، ليسقط أرضًا مدعيًا التألم.

    مبالغة نستور في رد فعله، أغضب نيمار كذلك، حتى توجه له ووجه له بعض العبارات الغاضبة، لتبدأ اشتباكات محدودة بين لاعبي الفريقين .. ووسط كل ذلك، تحصل نيمار على كارت أصفر مجاني نظير ضرب خصمه، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام بالميراس.



    لكن ولأن تلك المواقف لا تنتهي بالنسبة لنيمار، استمر الاستفزاز بينه وبين نيستور مع بداية الشوط الثاني، حيث دخل في حوارات جانبية مع عدد من لاعبي باهيا، انتهت بحديث مع نيستور، وضع خلاله ناي يده على فمه، مخالفًا القانون المستحدث مؤخرًا.

    نيستور بادر على الفور بإخطار الحكم بوضع نيمار يده على فمه في حديثه معه، ومع الرجوع لتقنية الفيديو، لم يتردد الحكم في إشهار كارت أحمر مباشر في وجه قائد سانتوس.



    علامات الاستغراب بدت على وجه نيمار، حيث أكد بعد المباراة أنه لم يوجه أي إساءة لخصمه، بل كان حديثًا طبيعيًا في كرة القدم، لكن نيستور قرر استغلال القانون حتى لو وبحيلة خبيثة، حيث قال: "كنا في منتصف الملعب نمزح ونضحك، ثم ذهبت للتحدث مع نيستور، اعترف بخطأي عندما وضعت يدي على فمي، لكنني لم أتفوه بأي شيء. لم أكن قد قلت أي شيء، ومع ذلك رفع يده مباشرةً وقال (اطردوا نيمار). لقد تحدثت بهدوء لكنه تصرف بسوء نية.عليه أن يعلم أن هذا القانون استحدث لمحاربة العنصرية، وليس لاستخدامه بهذه الطريقة!".



    في الأخير، تمكن رفاق نيمار من إدراك التعادل بهدف لوان بيريس في الدقيقة 3+90، ليذهبوا بعده للاحتفال في وجه نيستور، مع توجيه بعض الإشارات البذيئة له!