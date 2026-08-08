ميسي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا؟ رد رسمي يحسم الأمور

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مستعدّ لمنح ميسي كل الوقت الذي يحتاجه لاتخاذ قرار بشأن مستقبله الدولي عقب انتهاء كأس العالم 2026، حيث بلغت الأرجنتين النهائي قبل أن تتلقى خسارة بشقّ الأنفس بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي أمام إسبانيا بفضل هدف سجّله فيران توريس.

وبعد أن قاد بلاده عبر دورة أخرى مرهقة من البطولة، لم يؤكد المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا بعد ما إذا كان ينوي المشاركة في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا.

وفي حديثه إلى TyC Sports حول إمكانية مشاركة صانع الألعاب المخضرم في نسخة 2028، شدّد تابيا على أن القرار يعود إلى اللاعب وحده. وقال تابيا عندما سُئل عمّا إذا كان ميسي سيلعب في كوبا أمريكا 2028: «إنه قرار شخصي بحت يخصّه هو».