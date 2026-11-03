أول قائمة في عهد ما بعد ميسي .. لاوتارو مارتينيز وديبالا يغيبان وانضمام ماتانتونو لمعسكر الأرجنتين في نوفمبر

لم يُدرج قائد إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز، الذي لا يزال مصابًا، في قائمة اللاعبين المستدعين، إذ سيتعافى في ميلانو استعدادًا لاستئناف الدوري، شأنه شأن باولو ديبالا لاعب روما، الذي يغيب هو الآخر حاليًا بسبب الإصابة. أما لاعب آخر من روما، وهو ناهويل مولينا، فلم يتم استدعاؤه لأسباب فنية.