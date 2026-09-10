هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
JJ Gabriel Manchester United Barcelona Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

ميسي الصغير يخطف القلوب: العثور على كنز كروي في مانشستر يونايتد.. واحذروا فـ"إغراءات برشلونة عديدة"!

فقرات ومقالات
J. Gabriel
مانشستر يونايتد
برشلونة
لامين يامال
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

واحد من أهم المواهب الكروية حاليًا..

على مر تاريخ كرة القدم، شاهدنا الكثير من "المواهب" الرائعة؛ بل أننا كُنا نتعرض لحيرة شديدة، عندما نختار اللاعب الأفضل في جيلٍ ما.

لكن مع الأسف الشديد؛ "المواهب الكروية" قلت تدريجيًا من جيلٍ إلى آخر، حتى أصبحت تعد على أصابع اليد الواحدة حاليًا.

لذا.. عندما نسمع الآن عن لاعب شاب "موهوب"، أو نشاهد إبداعاته فوق أرضية الملعب، فإننا نضع عليه تطلعات كبيرة للغاية؛ من أجل حمل راية المتعة والجمال، في عالم الساحرة المستديرة.

وآخر الأسماء التي لفتت الانتباه بشدة مؤخرًا؛ هو النجم الإنجليزي الصغير جي جي جابرييل، صاحب الـ15 عامًا فقط.

جابرييل يلعب في صفوف الفئات السنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ حيث ظهر أسطورة النادي وسفيره ريان جيجز للحديث عنه، خلال الساعات القليلة الماضية.

جيجز قام في تصريحات مع برنامج "The Debrief"، بوصف جابرييل بـ"الموهبة الاستثنائية"؛ مطالبًا مانشستر يونايتد بالحفاظ عليه، ومنحه فرصة الظهور الرسمي مع الفريق الأول لكرة القدم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بخصوص "الموهبة" الإنجليزية جي جي جابرييل..

  • Manchester City v Manchester United - FA Youth Cup FinalGetty Images Sport

    جي جي جابرييل.. الموهبة التي خطفت الأنظار في سن التاسعة!

    في البداية.. يجب إعطاء معلومات سريعة عن جي جي جابرييل، موهبة العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ الذي لفت الأنظار إليه بقوة في الفترة القليلة الماضية، وأصبح من الممكن مشاهدته مع الفريق الأول لكرة القدم قريبًا جدًا.

    اسم هذا اللاعب الحقيقي، هو جوزيف جونيور جابرييل؛ حيث وُلِد في لندن يوم 6 أكتوبر 2010، ومثّل الفئات السنية لأندية إنجلترا العملاقة "تشيلسي، آرسنال ووست هام" وصولًا إلى مانشستر يونايتد.

    ولفت اللاعب الأنظار إليه بقوة، وهو في عمر التاسعة فقط، بعدما انتشرت مهاراته الكروية الكبيرة على موقع "يوتيوب"؛ بل أن صحيفة "ذا صن" أعلنت تحقيق مقاطع جابرييل، 30 مليون مشاهدة.

    وأساسًا.. هذه الصحيفة البريطانية الشهيرة، والكثير من الوسائل الإعلامية الأخرى، أطلقت على جي جي جابرييل اسم "ميسي الصغير"؛ وذلك بسبب السحر الكروي الذي يقدّمه، والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها.

    • إعلان
  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    2025-26.. موسم انفجار جي جي جابرييل مع مانشستر يونايتد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن الانفجار الحقيقي للموهبة الإنجليزية جي جي جابرييل، كان في موسم 2025-2026.

    في هذا الموسم؛ تم تصعيد جابرييل الذي يجيد في "الوسط الهجومي، صناعة اللعب، تحت رأس الحربة والجناح الأيسر"، للعب مع فريق تحت 18 سنة بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    واستغل جابرييل فرصته بأفضل شكلٍ ممكن؛ حيث سجل 23 هدفًا في 23 مباراة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا، مع التتويج بجائزة "أفضل لاعب" في الموسم.

    * أرقام جي جي جابرييل "الكاملة" مع مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا:

    - مباريات: 32.

    - دقائق: 2.638.

    - مساهمات تهديفية: 33.

    - أهداف: 29.

    - تمريرات حاسمة: 4.

    ومع مطلع الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ تم تصعيد جابرييل إلى فريق مانشستر يونايتد تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى مشاركته مع كتيبة تحت 19 سنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

  • imago-sport-1082806578.jpgCrystal Pix

    إبداعات متواصلة.. بداية مرعبة لجي جي جابرييل في 2026-27

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث واصل الموهبة الإنجليزية جي جي جابرييل إبداعاته مع العملاق المحلي مانشستر يونايتد، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    جي جي خاض مباراتين مع مانشستر يونايتد، في مسابقة الدوري الإنجليزي تحت 21 عامًا؛ حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: سجل هدفًا وصنع اثنين؛ خلال فوز مانشستر يونايتد (5-0) ضد نادي إيبسويتش تاون.

    * الجولة الثانية: سجل هدفًا؛ خلال فوز مانشستر يونايتد (4-1) ضد نادي ليستر سيتي.

    وفي أول ظهور له بمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ ها هو جي جي جابرييل يبدع بكل ما تحمله الكلمة من معاني، ضد نادي صباح الأذربيجاني.

    وأحرز جابرييل 3 أهداف "هاتريك"، مساء اليوم الخميس؛ ليقود مانشستر يونايتد للفوز (5-0) ضد صباح، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • imago-sport-1082806567.jpgCrystal Pix

    كلمة أخيرة.. على مانشستر يونايتد الحذر فـ"إغراءات برشلونة عديدة"!

    الآن.. لنذهب إلى أهم جزئية من تقريرنا؛ وهي محاولة عمالقة أوروبا خطف الموهبة الإنجليزية جي جي جابرييل، من العملاق المحلي مانشستر يونايتد.

    إلا أنه أولًا؛ يجب شرح "الوضع التعاقدي" لجابرييل مع مانشستر يونايتد، في النقاط التالية:

    * أولًا: اللاعب لا يمتلك "عقدًا احترافيًا" مع مانشستر يونايتد حتى الآن.

    * ثانيًا: اللاعب يرتبط بـ"منحة أكاديمية" مع مانشستر يونايتد حتى 2027.

    * ثالثًا: اللاعب يستطيع توقيع "أول عقد احترافي" مع مانشستر يونايتد في أكتوبر 2027 - عندما يبلغ من العمر 17 سنة -.

    وبناء على ذلك؛ حاولت الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة أمثال ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، التقرب من اللاعب.

    لكن.. القصة الأكثر إثارة؛ هي ركض العملاق الكتالوني برشلونة وراء هذا اللاعب الملقب بـ"ميسي الصغير"، في إشارة إلى أسطورة النادي الأرجنتينية أساسًا.

    نعم عزيزي القارئ.. صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت سابقًا، وجود اهتمام فعلي من برشلونة بموهبة الشياطين الحمر؛ كما نقل موقع "فور فور تو" في شهر مارس الماضي عن مصادر مقربة من جابرييل، أن العملاق الكتالوني قام بتنظيم عدة رحلات للاعب وعائلته.

    الهدف من هذه الرحلات؛ إغراء جي جي جابرييل وعائلته، بانتقال اللاعب إلى برشلونة وإكمال تطوره داخل النادي الكتالوني.

    وبالفعل.. برشلونة بمثابة عنصر جذب كبير لكثير من المواهب الصغيرة؛ لمجموعة من الأسباب المهمة، وهي:

    * أولًا: برشلونة يمتلك واحدة من أفضل أكاديميات تطوير المواهب، وهي "لاماسيا".

    * ثانيًا: برشلونة معروف أنه يعطي النجوم الصغيرة فرصة الظهور مع الفريق الأول، بغض النظر عن العمر.

    * ثالثًا: برشلونة يمتلك جيلًا شابًا أكثر من رائع، بقيادة الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    ورغم أن يامال يبلغ من العمر 19 سنة فقط؛ إلا أن الكثير من اللاعبين أصبحوا يتمنون مزاملته، في غرفة الملابس وفوق أرضية المستطيل الأخضر.

    لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هو: "هل سينجح مانشستر يونايتد في الحفاظ على اللاعب.. أم يخطفه أحد العمالقة الأوروبية وخاصة برشلونة؟!".

    والأقرب حسب المعطيات الحالية، هو أن اللاعب سيستمر في صفوف مانشستر يونايتد، خاصة إذا تحصل على فرصة مع الفريق الأول لكرة القدم؛ حيث تم استدعائه للمعسكر الصيفي الماضي، مع مشاركته لمدة 8 دقائق في "ودية" نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وأساسًا.. في الفترة الأخيرة لم تظهر أخبار جديدة عن برشلونة وجابرييل؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، قبل توقيع اللاعب عقده الاحترافي في أكتوبر 2027.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
صباح crest
صباح
SAB
الدوري الإسباني
ليفانتي crest
ليفانتي
ليفانتي
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة