لعب مع ميسي .. إنتر ميامي يعين نجم الأرجنتين السابق لتدريب الفريق

من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في هذا التعيين تلك العلاقة القائمة بين جونزاليس وقائد الفريق ميسي.
فقد كان الاثنان زميلين في منتخب الأرجنتين عام 2005، وتشاركا أرض الملعب خلال مباريات تصفيات كأس العالم أمام بيرو والأوروجواي.
وقد أصبح هذا النوع من الألفة سمة متكررة لدى النادي، إذ إن كل مدرب تولى المسؤولية خلال فترة وجود اللاعب الأرجنتيني في الدوري الأمريكي كان تجمعه صلة سابقة مع ميسي.
ورغم أن التناغم الشخصي واضح، فإن صاحب الـ52 عاماً يصل بسجل تدريبي أثار بعض التساؤلات. فقد سبق له أن قاد أندية من الدرجة الأولى في الأرجنتين مثل روزاريو سنترال، ويونيون دي سانتا في، وبلاتينسي، لكنه لم يحرز بعد أي لقب كبير كمدرب. أما تاريخه كلاعب فيبقى بلا منازع، بعدما استمتع بمسيرة حافلة في أوروبا مع سرقسطة وفالنسيا في الليجا، قبل انتقاله البارز إلى عملاق الدوري الإيطالي إنتر.