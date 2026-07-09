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علي سمير

لا تفز بكأس العالم يا ميسي .. بطولة مشبوهة ستلوث تاريخك بمساعدة "نيجريرا" ومارادونا شهد على "سرقتك" في 2014

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الأرجنتين ضد سويسرا
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الشكوك والشبهات تُحيط بمشوار الأرجنتين المونديالي

هدأت الأمور قليلًا بعد انتصار الأرجنتين المثير للجدل على مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، لأنه لا يوجد الكثير من الوقت لإضاعته على كل حال، دور الثمانية ينطلق اليوم، الخميس، بمواجهة المغرب وفرنسا.

شكوك محيطة بفوز الأرجنتين 3/2 على الفراعنة، وقيامها بقلب الطاولة بعد التأخر بثنائية نظيفة حتى الدقيقة 79، والمتهم هنا الحكم فرانسوا ليتكسير.

ركلة جزاء غير محتسبة لمحمد صلاح قبل تسجيل الهدف الثالث للأرجنتين، هدف ملغي لمصر بسبب خطأ تم احتسابه في تلك اللقطة والتغاضي عن مثله في لحظات حاسمة من المباراة.

الأمر ليس بجديد .. صعود منتخب التانجو إلى دور الثمانية لمواجهة سويسرا، شهد العديد من المشاهد الجدلية، التي تصاعدت قبل أن تصل إلى مرحلة الانفجار!


  • Lionel MessiGetty Images

    ميسي .. ابن الفيفا المدلل

    إنها الجملة التي انتشرت بسرعة فائقة عقب مباراة مصر والأرجنتين، وذلك بسبب وصول البعض إلى إقصى مراحل الغضب والتعجب من الطريقة التي يُعامل بها فريقه في أغلب مباريات المسابقة حتى الآن.

    لو عدنا إلى المشهد الأول لميسي في كأس العالم 2026، سنجد أنه استحق الحصول على بطاقة حمراء، بسبب تدخله العنيف على عيسى ماندي مدافع منتخب الجزائر، والجميع يعرف أنه لو كان أي لاعب آخر ارتكب نفس الخطأ لتم طرده من الملعب.

    هذا حدث بالفعل! فولارين بالوجان فعل ذلك أمام البوسنة، وتلقى البطاقة الحمراء على أرض الملعب، قبل أن يقوم الفيفا بإلغاء الطرد في واحد من أكثر المشاهد الهزلية في تاريخ كأس العالم منذ ظهوره.

    الأمور واضحة .. يبدو أن علاقة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كانت سببًا في رفع الطرد عن بالوجن، ولكن لا بأس .. أمريكا خرجت على كل حال من بلجيكا.

    واستمر الجدل أمام النمسا بدرجة أقل، قبل أن تصل الأمور إلى ذروتها في دور الـ16 ضد مصر بعد عبور كاب فيردي، وإن كان ميسي قد تعرض لهجوم عنيف ضد كاب فيردي بسبب محاولة "التحايل" ولعب ركلة حرة بطريقة غير قانونية.


    وبالحديث عن لقاء مصر يمكننا التطرق إلى عدة أمور، مثل الهدف الملغي لمصطفى زيكو وعدم اتساقه مع لقطة عرقلة خوليان ألفاريز لمحمد صلاح قبل الهدث الثالث للأرجنتين، بالإضافة إلى اعتداء ناهيل مولينا بالضرب على إمام عاشور دون أي تدخل من الحكم!

    ربما ظهرت بعض المشاكل في مونديال قطر 2022 التي حصلت عليه الأرجنتين، وبالتحديد في مباراة هولندا ولمس ميسي للكرة بيديه دون احتساب بطاقة صفراء ضده، ولكن هذه المرة الأمور تفاقمت بشكل غير مسبوق.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المحايدون يمتنعون

    إذا كنت من عشاق ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، فتلك الكلمات ليست موجهة لك، لأننا نعلم جيدًا تلك الحقيقة .. أي من الفريقين سيدافع عن نجمه بكل ما أوتي من قوة، وسيتعاطف معه مهما أحاطت به الشبهات.

    مع انطلاق المونديال الحالي، ظهرت حالة من التعاطف ممزوجة بالإعجاب تجاه ميسي، واتجاه سائد بأن المنافسة حُسمت تمامًا مع رونالدو، أحدهما يعاني مع البرتغال ويبحث عن هدف والآخر يسجل من أجل المتعة ورصيده التهديفي في تزايد مستمر.

    البعض بدأ يحضر نفسه لفوز ميسي بالمونديال الثاني على التوالي له، لتثبيت أقدامه كاللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم بشكل عام "وإن كان لا يحتاج لذلك لإثبات هذه الحقيقة عمومًا"، ولكن ما حدث بعد ذلك جعل حالة التعاطف تتلاشى تمامًا.

    هناك العديد من الأشياء يمكن التشكيك فيها في اللعبة، إلا فطرة المشجع المحايد وتلقائيته وعفويته، وإشارات الإنذار التي تظهر في ذهنه عندما يشعر بأن هناك شبهات بالظلم والتحيز، وهذا ما حدث ووصل إلى قمته أمام مصر.

    لو قمت بإلقاء نظرة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي وقت المباراة و"حتى الآن"، لن تجد أحدًا يتحدث عن عبقرية ميسي في إعادة الأرجنتين للصورة أمام مصر بصناعة الهدف الأول وتسجيل الثاني، بل عن الكوارث التحكيمية لفرانسوا ليتكسير.

    وهي الظاهرة التي لم تحدث في أي مباراة أخرى من النسخة الحالية لكأس العالم بنفس الصورة، مما يعكس أن هذا التعاطف مع ميسي تبدل تمامًا، لينسحب أي مشجع محايد من ساحته ليبقى عشاقه فقط وهم يحاولون تبرير ما حدث وإيجاد كل الأعذار الممكنة للحكم الفرنسي.

  • FBL-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    بطولة ستلوث تاريخك

    الطريقة التي تُعامل بها الأرجنتين في البطولة، جعلت البعض يتحدث مرة أخرى عن محاولات للإبقاء على ميسي في البطولة لأسباب تسويقية، مما يعيد لنا بالذاكرة ما قاله الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا عن تتويج ليو بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2014.

    وقال مارادونا:"كنت لأمنح السماء لميسي، ولكن الأمر لا يكون عادلًا عندما تحاول حملات التسويق منحه أشياء لا يستحقها، هذا ظلم، آريين روبن لعب بطولة استثنائية، توماس مولر قدم تضحية هائلة أمام الأرجنتين، وخاميس رودريجيز كان الأفضل في كأس العالم".

    والفوز بالنسخة الحالية من المونديال بهذه الطريقة، خاصة مع إمكانية استمرار الجدل التحكيمي، سيلوث تاريخ ميسي ببطولة مشبوهة محاطة بشكوك التحيز والمجاملة، لتكون نقطة سوداء في مسيرته الناصعة الحافلة بالإنجازات.

    والأسوأ من ذلك هو إمكانية إدانة برشلونة في قضية الرشاوى التحكيمية "فضيحة نيجريرا"، ووقتها سيتلوث تاريخ ميسي مع النادي الكتالوني في مشهد آخر لا يُسأل عنه، تمامًا مثلما يحدث الآن!

    قضية نيجريرا تضرب إنجازات برشلونة المحلية في الفترة من 2000 إلى 2018، لوجود اتهامات بحصول خوسيه نيجريرا على مدفوعات مالية ضخمة من النادي الكتالوني خلال تلك الحقبة الزمنية.

    تخيل كم الإنجازات والألقاب المحلية التي حققها ميسي في تلك الفترة، والتي سيتم تدميرها تمامًا لو تمت إدانة برشلونة، وتأثير ذلك على شكل مسيرته عمومًا.

    ميسي بكل بساطة لم يطلب من أحد مجاملته، فهو لا يحتاج لذلك، ليو فعل ما يكفي من إنجازات سواء بطولات أو كرات ذهبية "8"، وأثبت للجميع على أرض الملعب موهبته الفريدة، ولو خرج من البطولة سيتقبل الأمر بكل بساطة وبروح رياضية.

    "إن كان الأمر صحيحًا"، فهي ليست مشكلة ميسي أن بعض المسوقين يريدون استمراره في كأس العالم، لأنه يفعل ما يجيده فقط "التسجيل وصناعة الأهداف وإمتاع الجماهير".

    ولذلك .. بكل بساطة، لا يمكننا لوم ميسي على ما يحدث، ولكن من الأفضل له ألا يفوز بهذا اللقب الأرجنتيني المحتمل، لأنه سيكون مشبوهًا بطريقة لا يمكن تجاهلها أبدًا.

    هل ميسي يهتم بكل ذلك؟ بالتأكيد لا، ليو سيقاتل على إنهاء مسيرته بلقب كأس العالم، لأنه "مرة أخرى" لا يحتاج لإثبات من أحد على جودته وقيمته كأيقونة لن تتكرر!

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